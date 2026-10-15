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Luxusfizetéséről vallott Szirtes Tamás: 123 milliót visz haza a Madách igazgatója

Pénzcentrum
2026. október 15. 17:13

Reagált a 2025-re kimutatott, több mint 123 millió forintos jövedelmét ért kritikákra Szirtes Tamás, a Madách Színház igazgatója. A teátrumot több mint két évtizede vezető színigazgató tisztázta, hogy a kiemelkedő összeg nagyrészt a több évtizedes alkotói munkássága után járó rendezői jogdíjakból tevődik össze, amelyeket a jegybevételek fedeznek. Az igazgató emellett beszámolt a vezetői pályázatát kísérő új, kötelező kompetenciamérésről, és érintette a színházi visszaélések kérdését is.

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Nagy visszhangot váltott ki a nyilvánosságra került 123 158 000 forintos összeg, amellyel kapcsolatban az igazgató elmondta, megérti, ha valaki megütközik a számon, ugyanakkor ez a színházi szakmában világszerte megszokott díjazási struktúra eredménye. A jövedelem ugyanis nem csupán az igazgatói fizetését takarja, hanem jelentős részben rendezői jogdíjakból áll.

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Szirtes hangsúlyozta, hogy ez az elmúlt negyven év életművének és olyan kimagasló közönségsikereknek az elismerése, mint a több mint 1700 alkalommal játszott Macskák, az ezer előadást is túlszárnyaló Az Operaház Fantomja, vagy az ötszázszor színpadra vitt Mary Poppins. Kiemelte azt is, hogy a jogdíjakat valójában a nézők fizetik meg a megvásárolt jegyek árából. A színházigazgató hozzátette, bevételei nem most váltak nyilvánossá, hiszen a Madách Színház több mint tíz éve átláthatóan, a honlapján teszi közzé ezeket az adatokat, és bízik benne, hogy a jövőben más teátrumok is követik ezt a gyakorlatot.- jelentette a Blikk.

Szirtes Tamás jelenlegi szerződése hamarosan lejár, a pozícióra pedig új pályázatot írtak ki. A jelentkezési folyamatnak immár része egy kötelező vezetői kompetenciamérés is, amelyet a kultúráért felelős államtitkárság vezetett be. Az igazgató már sikeresen részt vett a teszten, amelyet rendkívül hasznosnak értékelt. Úgy véli, a felmérés olyan emberi és pszichológiai tulajdonságokra világít rá, amelyek egy írott pályázati anyagból nem derülnének ki, így hiánypótló eszköze a megfelelő vezetők kiválasztásának.

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A kompetenciamérés bevezetésének egyik kiemelt célja a munkahelyi visszaélések megelőzése a színházi világban. Bár Szirtes nem reagált közvetlenül Szinetár Dóra korábbi nyilatkozatára – amely szerint az igazgató esetenként nem megfelelő stílusban beszélt a dolgozókkal –, a saját intézményén belüli panaszokról nyíltan beszámolt. Elmondása szerint a Madách Színházban az elmúlt évek során mindössze egyetlen hivatalos bejelentés érkezett, amelyet szabályszerűen és dokumentálva kezdtek el vizsgálni, ám a folyamat végül megszakadt.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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