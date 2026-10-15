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Üres tanterem és diákok nélküli általános iskola.
Oktatás

Most érkezett! Bombafenyegetést kapott a neves pesti iskola: azonnal megindult a kiürítés

Pénzcentrum
2026. október 15. 09:27

Bombafenyegetés miatt azonnali biztonsági intézkedéseket léptetett életbe a Kontyfa Általános Iskola és Gimnázium ma, 2026. október 15-én. Az intézmény arra kérte a szülőket, hogy ne küldjék iskolába a gyermekeket, a már bent lévő tanulókat pedig lehetőség szerint azonnal vigyék haza.

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A Népszabadság által ismertetett iskolai közlemény szerint a fenyegetésről szóló bejelentés közvetlenül a rendőrségre érkezett. A kialakult helyzet miatt az intézmény vezetősége arra kéri a családokat, hogy aki csak teheti, tartsa otthon a gyermekét, és a már ügyeletben lévő diákokért is menjenek el.

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Azoknak a tanulóknak a biztonságáról és elhelyezéséről, akikért a szülők nem tudnak azonnal elmenni, az iskola gondoskodik. A pedagógusok átkísérik a diákokat a Hubay Iskolába, amennyiben az az intézmény nem érintett a fenyegetésben, és biztonságosan fogadni tudja a gyermekeket.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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