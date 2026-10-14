2026. október 14. szerda Helén
10 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Low angle view underwater shot of a big tornado group of jackfish
Szórakozás

Visszatér a képernyőre David Attenborough ikonikus sorozata: 100 évesen maga narrálta az új alkotást a legendás természetfilmes

Pénzcentrum
2026. október 14. 15:18

Hatrészes új évaddal tér vissza a Kék bolygó sorozat. A BBC Natural History Unit által készített Blue Planet III narrátora a századik életévében járó Sir David Attenborough lesz, a műsort pedig az ősz folyamán mutatják be, pontosan huszonöt évvel az első évad premierje után - jelentette a BBC.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A közel négy évig forgatott produkció a világóceánok legkevésbé feltárt élőhelyeire kalauzolja a nézőket, a korallzátonyoktól és trópusi szigetektől a mélytengerek sötét világáig. A stáb távirányítású víz alatti kamerákkal, drónokkal és ember vezette búvárhajókkal dolgozott, hogy korábban sosem dokumentált állati viselkedési formákat rögzítsen.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Attenborough a keddi londoni bemutatón elárulta, hogy amikor az első Kék bolygó sorozatot narrálta, eszébe sem jutott, hogy a századik születésnapjának évében egy harmadik évadot is elvállal majd. A frissen közzétett előzetesben úgy fogalmazott, az óceán "végtelenül lenyűgöző hely", és a sorozat olyan élőlényeket mutat be, amelyek "meglepőbbek, intelligensebbek és értékesebbek, mint gondoltuk volna".

Kapcsolódó cikkeink:

A zenét a Blue Planet II-t is jegyző Hans Zimmer és a Bleeding Fingers Music szerezte. Zimmer a sorozatot eddigi pályafutása "legfontosabb munkájának" nevezte, kiemelve, hogy a Kék bolygó nem kioktat, hanem a természet szépségén keresztül ébreszti rá a nézőket a természetvédelem fontosságára.

A sorozathoz a Little Mix egykori tagja, Jade Thirlwall is hozzájárult, hiszen társszerzőként jegyzi az Into The Deep (Seas Cry) című betétdalt. A premiereseményt a londoni Piccadilly Circuson tartották kedden, ahol a tér digitális kijelzőin mutattak be részleteket az új évadból.
Címlapkép: Getty Images
#televízió #london #zene #film #sorozat #szórakozás #tenger #természet #természetvédelem #BBC #állatok
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:46
16:31
16:12
15:59
15:44
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 14. 13:44 Háromhetes csúcsra tört a forint, de most jön az igazi gyomros: mi vár a magyar devizára?
október 14. 10:35 Kilőtt a Richter a pesti börzén – De délután jön az igazi fordulat a tőzsdéken
október 13. 17:34 Ledobta a bombát az amerikai bankóriás: azonnal megmozdult a magyar tőzsde is
október 13. 13:31 Megtáltosodott a forint a gyengülő dollár mellett: meddig tarthat még a lendület?
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 14.
Balázs Ildikó: a költségvetési mozgástér korlátozott, de a kiskereskedelmi különadót mihamarabb ki kell vezetni
2026. október 13.
Durva, mennyi pénzt kereshetsz a véreddel: közel egymillió is ütheti a markod évente
2026. október 14.
Itt a friss ranglista: kegyetlenül lemaradt Magyarország, a régió is durván elhúzott mellettünk
2026. október 14.
300 ezres kárgaranciát is érhet a jól felszerelt vadriasztó, de sok autós egy alapvető dolgot ront el
2026. október 14.
Megéri még állampapírba rakni a pénzt? Vizsgálódik az EU, mi lesz, ha eltörlik az adómentességet?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 14. szerda
Helén
42. hét
Október 14.
A természeti katasztrófák csökkentésének világnapja
Október 14.
Szabványosítási világnap
Október 14.
Steve Jobs nap
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Ezen a budai településen él ma az Edda frontembere, Pataky Attila: elképesztő luxus és fényűzés az otthona
2
2 hete
Kevesen tudják: ez Hankó Balázs eredeti végzettsége, ennyit lehet ma keresni a szakmában
3
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 39. játékhéten
4
4 napja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 41. játékhéten
5
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 38. játékhéten
PÉNZÜGYI KISOKOS
BUX
A budapesti részvénypiac mozgását jellemző mutató, 1992-ben indították, bázisértéke visszamenőleg 1,000 ponton került meghatározásra 1991 január első kereskedési napjának árfolyamain.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 14. 15:59
Itt a friss ranglista: kegyetlenül lemaradt Magyarország, a régió is durván elhúzott mellettünk
Pénzcentrum  |  2026. október 14. 14:30
Brutál áron érkezik a Lush adventi kalendáriuma 2026-ban: ezt kapod majdnem 100 ezer forintért - megéri?
Agrárszektor  |  2026. október 14. 16:32
Lehull a lepel a Magyarországon kapható hagymáról