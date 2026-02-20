2026. február 20. péntek Aladár, Álmos
Prime Video is an Internet video on demand service that is developed, owned, and operated by Amazon. It offers television shows and films for rent or purchase.
Szórakozás

Megérkezett Magyarországra az Amazon új nagy dobása: ennek minden előfizető örülni fog

Pénzcentrum
2026. február 20.

Elindult Magyarországon az Amazon Prime Video digitális áruháza, amely a filmek mellett sorozatok kölcsönzésére és megvásárlására is lehetőséget biztosít. A szolgáltatás elindítása alkalmából a vállalat különleges, március végéig tartó akcióval várja a felhasználókat.

Bár az online videotékák (TVOD) piaca nem ismeretlen a magyar közönség számára, hiszen a Google TV, az Apple TV és a különböző kábelszolgáltatók már régóta jelen vannak a szegmensben, az Amazon mostani lépése hiánypótló funkcióval bővíti a lehetőségeket. A platformon nemcsak egész estés mozifilmeket, hanem sorozatokat is lehet kölcsönözni, ami a hazai szolgáltatók körében eddig nem volt elterjedt gyakorlat - írja a TechRoaft.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A rajtot egy március 22-ig tartó promóció kíséri, amelynek keretében számos alkotás mindössze 299 forintos áron kölcsönözhető. A feltételek követik a piaci szabványokat: a tranzakciót követően 30 nap áll rendelkezésre a lejátszás elindítására, onnantól kezdve pedig 48 órán belül kell befejezni a megtekintést. Vásárlás előtt mindenképpen érdemes ellenőrizni az adott tartalom adatlapját a "Részletek" fülön, mivel előfordulhat, hogy egyes címekhez egyelőre nem érhető el magyar felirat.

Az áruház kínálata jelenleg még szűkebb, mint a legnagyobb konkurensnek számító Apple TV választéka, de már most elérhetők a Paramount, a Universal és a DreamWorks stúdiók produkciói. A katalógus várhatóan folyamatosan bővül, így a jövőben olyan nagy stúdiók tartalmai is megjelenhetnek a kölcsönözhető listán, mint a Warner vagy a Disney.

Címlapkép: Getty Images
#digitális #akció #online #amazon #ár #film #sorozat #szórakozás #szolgáltatás #streaming #streaming szolgáltatás

