Ha a hétvégén se lesz telitalálat, akkor sem kell búslakodni, a nyeremény halmozódása folytatódik, összesen 52 hét áll rendelkezésre, ezután a főnyeremény nem növekszik tovább.
Megérkezett Magyarországra az Amazon új nagy dobása: ennek minden előfizető örülni fog
Elindult Magyarországon az Amazon Prime Video digitális áruháza, amely a filmek mellett sorozatok kölcsönzésére és megvásárlására is lehetőséget biztosít. A szolgáltatás elindítása alkalmából a vállalat különleges, március végéig tartó akcióval várja a felhasználókat.
Bár az online videotékák (TVOD) piaca nem ismeretlen a magyar közönség számára, hiszen a Google TV, az Apple TV és a különböző kábelszolgáltatók már régóta jelen vannak a szegmensben, az Amazon mostani lépése hiánypótló funkcióval bővíti a lehetőségeket. A platformon nemcsak egész estés mozifilmeket, hanem sorozatokat is lehet kölcsönözni, ami a hazai szolgáltatók körében eddig nem volt elterjedt gyakorlat - írja a TechRoaft.
A rajtot egy március 22-ig tartó promóció kíséri, amelynek keretében számos alkotás mindössze 299 forintos áron kölcsönözhető. A feltételek követik a piaci szabványokat: a tranzakciót követően 30 nap áll rendelkezésre a lejátszás elindítására, onnantól kezdve pedig 48 órán belül kell befejezni a megtekintést. Vásárlás előtt mindenképpen érdemes ellenőrizni az adott tartalom adatlapját a "Részletek" fülön, mivel előfordulhat, hogy egyes címekhez egyelőre nem érhető el magyar felirat.
Az áruház kínálata jelenleg még szűkebb, mint a legnagyobb konkurensnek számító Apple TV választéka, de már most elérhetők a Paramount, a Universal és a DreamWorks stúdiók produkciói. A katalógus várhatóan folyamatosan bővül, így a jövőben olyan nagy stúdiók tartalmai is megjelenhetnek a kölcsönözhető listán, mint a Warner vagy a Disney.
Csütörtök este újra sorsoltak a Hatoslottón, ahol ezúttal 50 millió forint volt a várható főnyeremény.
2025-ben Európa-szerte példátlan bezárási hullám rázta meg a vendéglátást: történelmi éttermek és Michelin‑szintű helyek tűnnek el Bécstől Londonon át Málagáig.
Família Kft.-s gázsijáról vallott Csonka András: ennyit keresett a legendás sorozatban, durva feltételekkel alkalmazták
Csonka András mesélt pályakezdő éveinek anyagi nehézségeiről és a Família Kft. sorozatban kapott gázsijáról.
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/8. heti nyerőszámait 2026. február 18-án este. Ezen a héten nem született telitalálatos szelvény.
A világhírű brit zenekar egy olyan nagyszabású arénashow-val érkezik Budapestre, amely méltó módon foglalja össze több mint négy évtizedes pályafutásuk legnagyobb pillanatait.
Molnár Anikó már az első napokban ötezer dolláros bevételre tett szert, később pedig húszmillió forintos ajánlatokat is visszautasított.
Durva áremelést jelentett be Magyarország egyik kedvenc streamingszolgáltatója: minden előfizető megkapja a számlát
Árat emel a SkyShowtime Magyarországon: a streamingszolgáltató értesítette előfizetőit, hogy 2026 februárjától drágul a havi díj.
A TasteAtlas nemzetközi gasztronómiai rangsorában két magyar fogás is felkerült a világ legkevésbé kedvelt ételeinek listájára.
Molnár és várandós felesége hétfőn érkeztek haza Ciprusról, ahol a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren két rendőr várta őket.
Az olimpiai bajnok úszó veszi át Lovász László helyét a Retro Rádió népszerű reggeli műsorában.
Az idei szezonban vásárolt jegyek és bérletek a szezon utolsó napjáig érvényesek.
Elvitték minden idők harmadik legnagyobb Hatoslottó-nyereményét: új milliárdosa van az országnak, neki köszönheti a fődíjat
Majdnem 2,5 milliárd forinttal lett gazdagabb egy szerencsés játékos, miután eltalálta a Hatoslottó mind a hat számát.
Újabb szombat, újabb Ötöslottó sorsolás. Lássuk, elvitte-e valaki a több mint 4 milliárdos giganyereményt.
Az Ötöslottón 132 a Hatoslottón 100 napja nem volt telitalálatos szelvény. Úgyhogy jó sok milliárd forint a tét.
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/7. heti nyerőszámait. Telitalálat ezúttal nem volt.
Sok nemzetközi előadó lesz, pl. Moby, Rilés vagy ZAZ; és több előadónak most lesz az első önűlló koncertje a Soroksári úton, mint Mehringer, Bongor, Co...
Csütörtök este újra sorsoltak a Hatoslottón, ahol egy hatalmas halmozódás miatt már 2,36 milliárd a várható főnyeremény. Lássuk, lett-e új magyar lottómilliárdos?
Van, aki ilyenkor inkább elbújik a külvilág elől, de sokan pont ezen a napon érzik úgy, hogy játszaniuk kell.
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén