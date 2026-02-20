Megérkezett Magyarországra az Amazon új nagy dobása: ennek minden előfizető örülni fog

Elindult Magyarországon az Amazon Prime Video digitális áruháza, amely a filmek mellett sorozatok kölcsönzésére és megvásárlására is lehetőséget biztosít. A szolgáltatás elindítása alkalmából a vállalat különleges, március végéig tartó akcióval várja a felhasználókat.

Bár az online videotékák (TVOD) piaca nem ismeretlen a magyar közönség számára, hiszen a Google TV, az Apple TV és a különböző kábelszolgáltatók már régóta jelen vannak a szegmensben, az Amazon mostani lépése hiánypótló funkcióval bővíti a lehetőségeket. A platformon nemcsak egész estés mozifilmeket, hanem sorozatokat is lehet kölcsönözni, ami a hazai szolgáltatók körében eddig nem volt elterjedt gyakorlat - írja a TechRoaft.

A rajtot egy március 22-ig tartó promóció kíséri, amelynek keretében számos alkotás mindössze 299 forintos áron kölcsönözhető. A feltételek követik a piaci szabványokat: a tranzakciót követően 30 nap áll rendelkezésre a lejátszás elindítására, onnantól kezdve pedig 48 órán belül kell befejezni a megtekintést. Vásárlás előtt mindenképpen érdemes ellenőrizni az adott tartalom adatlapját a "Részletek" fülön, mivel előfordulhat, hogy egyes címekhez egyelőre nem érhető el magyar felirat.

Az áruház kínálata jelenleg még szűkebb, mint a legnagyobb konkurensnek számító Apple TV választéka, de már most elérhetők a Paramount, a Universal és a DreamWorks stúdiók produkciói. A katalógus várhatóan folyamatosan bővül, így a jövőben olyan nagy stúdiók tartalmai is megjelenhetnek a kölcsönözhető listán, mint a Warner vagy a Disney.