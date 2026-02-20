Minden idők egyik legnagyobb jackpotja vihető el a héten az ötöslottón: vajon lesz olyan szerencsés magyar, aki elviszi?

Az Ötöslottó történetének hatodik legnagyobb jackpotja várja a játékosokat szombaton. A közel 5 milliárd forintos nyeremény igazi luxuséletet biztosíthat a nyertesnek és családjának - közölte a Szerencsejáték Zrt.

Egy kisebb balatoni település összes ingatlana felvásárolható lenne abból a nyereményből, amelyet az Ötöslottó kínál most szombaton, vagy luxuslakás álomautóval és világkörüli úttal is beleférne a nyertesnek. A telitalálattal megnyerhető összeg 4,925 milliárd forint, ami a játék történetének egyik legnagyobb nyereménye, a top10-es listán az előkelő 6. helyet foglalja el. A játékon tavaly október óta nem volt telitalálatos szelvény, emiatt duzzadt ilyen gigantikusra a jackpot.

Magyarország legismertebb számsorsjátékán 2024-ben összesen három telitalálatos szelvény született, amelyek közül kettő nyereménye meghaladta a 6 milliárd forintot. 2025-ben két szerencsés játékos vált egycsapásra milliárdossá, amikor számaikat kihúzták a sorsológömbből. A játék közel 70 éves története során egyébként 419 sorsoláson volt telitalálatos szelvény, összesen 511 darab. A nyertes szelvényeken szereplő leggyakoribb számok: a 21-es, a 13-as, a 19-es, a 69-es és a 9-es.

Az Ötöslottó indulásakor 1957-ben még százezres nagyságú főnyeremény várta a lelkes játékosokat, az egymilliós álomhatárt 1959-ben lépte át a játék jackpotja, kétmilliós nyereménykifizetés 1964-ben volt először, az ötmilliót 1986-ban érte el a játék. Az első nyolcszámjegyű kifizetésre 1989-ig kellett várni.

A Szerencsejáték Rt. 1991-es megalakulását követően az első százmilliós nyeremény 1992-ben talált gazdára, amikor a tizenkéttagú dinnyekertész család 125 090 951 forintot nyert, a nyereményből pedig megajándékozták a horti rendőrőrsöt egy nagyértékű számítógéppel, amellyel az egyenruhások csatlakozhattak a rendőrség adatrendszeréhez. Az ezredfordulóhoz közeledve, 1999-ben a 37. játékhéten alakult meg a milliárdosok klubja, ekkor lépte át az Ötöslottó főnyereménye a bűvös egymilliárdos határt.

Ha a hétvégén se lesz telitalálat, akkor sem kell búslakodni, a nyeremény halmozódása folytatódik, összesen 52 hét áll rendelkezésre, ezután a főnyeremény nem növekszik tovább. Ha az utolsó sorsoláson sincs telitalálatos szelvény, akkor a főnyereményt a részvételi szabályzat alapján a többi nyerőosztály nyertesei között kerül felosztásra, de erre a játék 68 éves története során még egyszersem volt példa.

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső ÖTÖSLOTTÓ aloldalunkon