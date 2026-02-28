2026. február 28. szombat Elemér
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kép a K&H bank szegedi fiókjának feliratáról. A K&H Bank, azaz Kereskedelmi es Hitelbank Magyarország egyik legnagyobb bankja, amely a belga KBC Bankhoz tartozik. Magyarországon az egyik legfontosabb pénzintézet mind a lakossági, mind
Megtakarítás

Sorozatos karbantartásokat jelentett be a K&H: akadozhat az online és kártyás fizetés, ATM-használat

Pénzcentrum
2026. február 28. 19:43

A K&H Bank arról tájékoztatta ügyfeleit, hogy 2026. február 28-án 23:00 órától 2026. március 1-én 14:00 óráig banki informatikai rendszerek fejlesztése miatt az elektronikus csatornák (internetbanki és mobilbanki alkalmazás) és az azokon elérhető pénzügyi, kiegészítő pénzügyi és befektetési és kiegészítő szolgáltatások, valamint az ATM készpénzbefizetési szolgáltatások szünetelnek.

Az azonnali átutalási megbízások indítása és a fizetési kérelem fogadása szünetelni fog. A bejövő azonnali átutalások visszautasításra kerülnek, azokat a szolgáltatás szünetelését követően szükséges újra benyújtani. A fenti szolgáltatások szünetelése a hatályos jogszabály értelmében bankszünnapnak minősül.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A bankszünnapok alatt a megszokott módon elérhetőek lesznek az alábbi szolgáltatások:

  • ATM kifizetés, bankkártyás műveletek (online fizetés és bolti vásárlás) bankkártya tiltás K&H Telecenteren keresztül.

Betét- és hitelkártyái használatára a bankszünnapok alatt a 2026. február 28-án 23 órakor elérhető egyenleg erejéig lesz lehetőség. A zökkenőmentes bankkártya-használat érdekében, kérjük, biztosítson megfelelő fedezetet bankszámláján a bankszünnapokra, valamint gondoskodjon a megfelelő kártyalimitek beállításáról, mert a jelzett időszakokban a kártyaegyenleg feltöltésére és a kártyalimitek módosítására nem lesz lehetőség a telefonos ügyfélszolgálaton sem. Az online bankkártyás és SZÉP kártyás fizetéseknél fennakadás, a tranzakciókhoz kapcsolódó SMS üzenetek és az online vásárlást megerősítő SMS üzenetek érkezésénél akadozás vagy leállás fordulhat elő - közölte a bank.

A fentiek tekintetében kérik, hogy ügyfeleik tekintsék át a bankszünnapokon esedékes fizetéseit – különös tekintettel a határidős teljesítésekre, számlák kiegyenlítésére, közterhek fizetésére – és amennyiben szükséges, javasoljuk, hogy a bankszünnapok előtti munkanapon rendezzék azokat. A bankszünnapokra eső előre megadott határidős, vagy rendszeres megbízásokat, csoportos beszedéseket automatikusan, a bankszünnapokat követő első munkanapon teljesítik. A bankszünnapokat megelőzően az elektronikus csatornákon előrögzített és még nem aláírt megbízásokat javasolják a bankszünnapokat követően újra rögzíteni és aláírni.

További karbantartások a jövő héten

2026. március 2-án 23:00 órától 2026. március 3-án 3:00 óráig tervezett karbantartás miatt átmeneti szünetelést, lassulást tapasztalhatnak az ügyfelek a K&H SZÉP kártya szolgáltatásban. Az ezzel járó szolgáltatáskiesés a jelenlegi szabályozás értelmében üzemszünetnek minősül.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

2026. március 5-én 22:00 órától 2026. március 6-án 2:00 óráig tervezett karbantartás miatt átmeneti szünetelést, lassulást tapasztalhatnak az ügyfelek a K&H e-bank, K&H mobilbank, K&H e-portfólió, K&H e-posta, K&H Electra szolgáltatásainkban és az azokon elérhető pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi-, befektetési és kiegészítő szolgáltatásaiban, valamint a kh.hu weboldalon és aloldalain. Az ezzel járó szolgáltatáskiesés a jelenlegi szabályozás értelmében üzemszünetnek minősül.

2026. március 7-én 22:00 órától 2026. március 8-án 6:00 óráig tervezett karbantartás miatt átmeneti szünetelést, lassulást tapasztalhatnak az ügyfelek a K&H e-bank, K&H mobilbank, K&H e-portfólió, K&H e-posta, K&H Electra szolgáltatásainkban és az azokon elérhető pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi-, befektetési és kiegészítő szolgáltatásaiban, valamint a kh.hu weboldalon és aloldalain. Az ezzel járó szolgáltatáskiesés a jelenlegi szabályozás értelmében bankszünnapnak minősül. 
Címlapkép: Getty Images
#mobilbank #ATM #K&H #bank #internetbank #szép kártya #megtakarítás #átutalás #tranzakció #k&h bank #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:37
20:17
19:43
19:40
19:19
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. február 27. 16:46
Tovább száguldhat a BUX - Mire érdemes most figyelni?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Holdblog  |  2026. február 28. 10:30
Mit tud a házasság mint gazdasági unió?
A házassághoz nem kell szerelem, és a szerelemnek semmi szüksége házasságra. Ha van olyan, aki ezen...
Bankmonitor  |  2026. február 28. 10:24
Tovább élesedik a verseny: újabb bank csökkentett kamatot az Otthon Startnál
Márciustól újabb banknál érhető el 3 százalék alatti kamat mellett az Otthon Start hitel. A MagNet B...
MEDIA1  |  2026. február 27. 20:07
Távozik Dénes Balázs, a kormánykritikus Liberties alapítója
Dénes Balázs leköszön az általa 2017-ben alapított és azóta vezetett, Berlinben működő Civil Liberti...
Buxelliott  |  2026. február 27. 09:12
Bitcoin
 Erős támasz előtt az árfolyam, hamarosan felpattanás következhet.  
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 28.
Kátyúpokollá váltak a magyar utak 2026-ra: sok autós kárát nem térítik meg, ezen buknak el a biztosítónál
2026. február 27.
Tarolnak ezek az utazások Magyarországon 2026-ban: egyre többen fizetnek be, óriási biznisz épül rá
2026. február 28.
Pofonegyszerű trükkel spórolnak vagyonokat az élelmes magyarok 2026-ban: teljesen ingyenes a dolog
2026. február 28.
Tényleg életveszélyes a magyar luxusutazók kedvenc országa? A februári káosz mindent megváltoztatott
2026. február 28.
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 28. szombat
Elemér
9. hét
Február 28.
A ritka betegségek világnapja
Ajánlatunk
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Családi pótlék utalás 2026 január: mikor jön a januári családi pótlék, írják jóvá az összeget?
2
2 hónapja
Nagy bajban a magyarok megtakarításai? Kimondták az ítéletet, egyre rosszabb a minta
3
2 hónapja
Iszonyú fontos levél jön a bankodtól hamarosan: ki ne dobd, rengeteg pénzről kell dönteni
4
2 hónapja
Így keresik itthon degeszre magukat az élelmes magyarok: a pénzük dolgozik helyettük, nekik már külföldre sem éri meg kimenni
5
1 hónapja
Megrohanták a magyarok az ATM-eket: mégis, mi folyik itt, hova menekítik ennyien a pénzüket?
PÉNZÜGYI KISOKOS
TAN kód
Transaction Authentication Number, vagyis tranzakció hitelesítő kód

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 28. 19:19
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 9. játékhéten 2026-ban
Pénzcentrum  |  2026. február 28. 19:06
Izrael-Irán háború 2026: elzárják az olaj útját - Lezárják a Hormuzi-szorost
Agrárszektor  |  2026. február 28. 19:02
Kezet rázott Brüsszel és Új-Delhi - ez a gazdákra is kihat majd
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel