Sorozatos karbantartásokat jelentett be a K&H: akadozhat az online és kártyás fizetés, ATM-használat

A K&H Bank arról tájékoztatta ügyfeleit, hogy 2026. február 28-án 23:00 órától 2026. március 1-én 14:00 óráig banki informatikai rendszerek fejlesztése miatt az elektronikus csatornák (internetbanki és mobilbanki alkalmazás) és az azokon elérhető pénzügyi, kiegészítő pénzügyi és befektetési és kiegészítő szolgáltatások, valamint az ATM készpénzbefizetési szolgáltatások szünetelnek.

Az azonnali átutalási megbízások indítása és a fizetési kérelem fogadása szünetelni fog. A bejövő azonnali átutalások visszautasításra kerülnek, azokat a szolgáltatás szünetelését követően szükséges újra benyújtani. A fenti szolgáltatások szünetelése a hatályos jogszabály értelmében bankszünnapnak minősül.

A bankszünnapok alatt a megszokott módon elérhetőek lesznek az alábbi szolgáltatások:

ATM kifizetés, bankkártyás műveletek (online fizetés és bolti vásárlás) bankkártya tiltás K&H Telecenteren keresztül.

Betét- és hitelkártyái használatára a bankszünnapok alatt a 2026. február 28-án 23 órakor elérhető egyenleg erejéig lesz lehetőség. A zökkenőmentes bankkártya-használat érdekében, kérjük, biztosítson megfelelő fedezetet bankszámláján a bankszünnapokra, valamint gondoskodjon a megfelelő kártyalimitek beállításáról, mert a jelzett időszakokban a kártyaegyenleg feltöltésére és a kártyalimitek módosítására nem lesz lehetőség a telefonos ügyfélszolgálaton sem. Az online bankkártyás és SZÉP kártyás fizetéseknél fennakadás, a tranzakciókhoz kapcsolódó SMS üzenetek és az online vásárlást megerősítő SMS üzenetek érkezésénél akadozás vagy leállás fordulhat elő - közölte a bank.

A fentiek tekintetében kérik, hogy ügyfeleik tekintsék át a bankszünnapokon esedékes fizetéseit – különös tekintettel a határidős teljesítésekre, számlák kiegyenlítésére, közterhek fizetésére – és amennyiben szükséges, javasoljuk, hogy a bankszünnapok előtti munkanapon rendezzék azokat. A bankszünnapokra eső előre megadott határidős, vagy rendszeres megbízásokat, csoportos beszedéseket automatikusan, a bankszünnapokat követő első munkanapon teljesítik. A bankszünnapokat megelőzően az elektronikus csatornákon előrögzített és még nem aláírt megbízásokat javasolják a bankszünnapokat követően újra rögzíteni és aláírni.

További karbantartások a jövő héten

2026. március 2-án 23:00 órától 2026. március 3-án 3:00 óráig tervezett karbantartás miatt átmeneti szünetelést, lassulást tapasztalhatnak az ügyfelek a K&H SZÉP kártya szolgáltatásban. Az ezzel járó szolgáltatáskiesés a jelenlegi szabályozás értelmében üzemszünetnek minősül.

2026. március 5-én 22:00 órától 2026. március 6-án 2:00 óráig tervezett karbantartás miatt átmeneti szünetelést, lassulást tapasztalhatnak az ügyfelek a K&H e-bank, K&H mobilbank, K&H e-portfólió, K&H e-posta, K&H Electra szolgáltatásainkban és az azokon elérhető pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi-, befektetési és kiegészítő szolgáltatásaiban, valamint a kh.hu weboldalon és aloldalain. Az ezzel járó szolgáltatáskiesés a jelenlegi szabályozás értelmében üzemszünetnek minősül.

2026. március 7-én 22:00 órától 2026. március 8-án 6:00 óráig tervezett karbantartás miatt átmeneti szünetelést, lassulást tapasztalhatnak az ügyfelek a K&H e-bank, K&H mobilbank, K&H e-portfólió, K&H e-posta, K&H Electra szolgáltatásainkban és az azokon elérhető pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi-, befektetési és kiegészítő szolgáltatásaiban, valamint a kh.hu weboldalon és aloldalain. Az ezzel járó szolgáltatáskiesés a jelenlegi szabályozás értelmében bankszünnapnak minősül.