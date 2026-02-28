Sorozatos karbantartásokat jelentett be a K&H: akadozhat az online és kártyás fizetés, ATM-használat

Bahreinben, Jordániában, Katarban, Kuvaitban, az Egyesült Arab Emírségekben és Szaúd-Arábiában működő amerikai támaszpontokat támadtak vagy próbáltak támadni.
A K&H Bank arról tájékoztatta ügyfeleit, hogy 2026. február 28-án 23:00 órától 2026. március 1-én 14:00 óráig banki informatikai rendszerek fejlesztése miatt az elektronikus csatornák (internetbanki és mobilbanki alkalmazás) és az azokon elérhető pénzügyi, kiegészítő pénzügyi és befektetési és kiegészítő szolgáltatások, valamint az ATM készpénzbefizetési szolgáltatások szünetelnek.
Az azonnali átutalási megbízások indítása és a fizetési kérelem fogadása szünetelni fog. A bejövő azonnali átutalások visszautasításra kerülnek, azokat a szolgáltatás szünetelését követően szükséges újra benyújtani. A fenti szolgáltatások szünetelése a hatályos jogszabály értelmében bankszünnapnak minősül.
A bankszünnapok alatt a megszokott módon elérhetőek lesznek az alábbi szolgáltatások:
- ATM kifizetés, bankkártyás műveletek (online fizetés és bolti vásárlás) bankkártya tiltás K&H Telecenteren keresztül.
Betét- és hitelkártyái használatára a bankszünnapok alatt a 2026. február 28-án 23 órakor elérhető egyenleg erejéig lesz lehetőség. A zökkenőmentes bankkártya-használat érdekében, kérjük, biztosítson megfelelő fedezetet bankszámláján a bankszünnapokra, valamint gondoskodjon a megfelelő kártyalimitek beállításáról, mert a jelzett időszakokban a kártyaegyenleg feltöltésére és a kártyalimitek módosítására nem lesz lehetőség a telefonos ügyfélszolgálaton sem. Az online bankkártyás és SZÉP kártyás fizetéseknél fennakadás, a tranzakciókhoz kapcsolódó SMS üzenetek és az online vásárlást megerősítő SMS üzenetek érkezésénél akadozás vagy leállás fordulhat elő - közölte a bank.
A fentiek tekintetében kérik, hogy ügyfeleik tekintsék át a bankszünnapokon esedékes fizetéseit – különös tekintettel a határidős teljesítésekre, számlák kiegyenlítésére, közterhek fizetésére – és amennyiben szükséges, javasoljuk, hogy a bankszünnapok előtti munkanapon rendezzék azokat. A bankszünnapokra eső előre megadott határidős, vagy rendszeres megbízásokat, csoportos beszedéseket automatikusan, a bankszünnapokat követő első munkanapon teljesítik. A bankszünnapokat megelőzően az elektronikus csatornákon előrögzített és még nem aláírt megbízásokat javasolják a bankszünnapokat követően újra rögzíteni és aláírni.
További karbantartások a jövő héten
2026. március 2-án 23:00 órától 2026. március 3-án 3:00 óráig tervezett karbantartás miatt átmeneti szünetelést, lassulást tapasztalhatnak az ügyfelek a K&H SZÉP kártya szolgáltatásban. Az ezzel járó szolgáltatáskiesés a jelenlegi szabályozás értelmében üzemszünetnek minősül.
2026. március 5-én 22:00 órától 2026. március 6-án 2:00 óráig tervezett karbantartás miatt átmeneti szünetelést, lassulást tapasztalhatnak az ügyfelek a K&H e-bank, K&H mobilbank, K&H e-portfólió, K&H e-posta, K&H Electra szolgáltatásainkban és az azokon elérhető pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi-, befektetési és kiegészítő szolgáltatásaiban, valamint a kh.hu weboldalon és aloldalain. Az ezzel járó szolgáltatáskiesés a jelenlegi szabályozás értelmében üzemszünetnek minősül.
2026. március 7-én 22:00 órától 2026. március 8-án 6:00 óráig tervezett karbantartás miatt átmeneti szünetelést, lassulást tapasztalhatnak az ügyfelek a K&H e-bank, K&H mobilbank, K&H e-portfólió, K&H e-posta, K&H Electra szolgáltatásainkban és az azokon elérhető pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi-, befektetési és kiegészítő szolgáltatásaiban, valamint a kh.hu weboldalon és aloldalain. Az ezzel járó szolgáltatáskiesés a jelenlegi szabályozás értelmében bankszünnapnak minősül.
Egy brit újságíró egy hétre félretette bankkártyáit, és kizárólag készpénzből élt – az eredmény pedig meglepően látványos spórolás lett.
A részvénypiac forgalma 30,1 milliárd forint volt, a vezető részvények árfolyama emelkedett az előző napi záráshoz képest.
Egyre több magyart zárnak ki a saját mobilbankjából 2026-ban: költséges lesz, ha újra be akarnak lépni
Sok banki ügyfél ütközik bele abba, hogy régebbi okostelefonján egyszer csak nem működik a mobilbank: az alkalmazás nem frissül, nem indul el, a belépést sem...
Durván megszedheti magát, aki ezekbe a papírokba rakja a pénzét: most elárulták a titkos a befektetési guruk
Az SPB elemzése szerint a befektetésre ajánlott minősítéssel és megfelelő likviditással rendelkező állampapírok, illetve vállalati kötvények felé érdemes fordulni.
Ne a matracba, ide rakd a pénzed: rászakadt a zseton rengeteg magyarra, erre biztatják most őket a pénztárak
A biztosítók és nyugdíjpénztárak egybehangzó véleménye szerint a megnövekedett nettó jövedelem összességében inkább erősítheti a megtakarítási hajlandóságot.
Óriásit ment az elmúlt 60 év legjobb befektetése: brutálisan meggazdagodott, aki időben lépett a pénzével
Hiába számít sokak szemében biztonságos választásnak az arany vagy a kötvény, a hosszú távú adatok szerint a valódi vagyonépítést messze a részvények hozták az elmúlt...
A hazai prémium banki szektor jelentős mérföldkőhöz érkezett: a kezelt vagyon meghaladta a 10 ezer milliárd forintot, az ügyfélszámlák száma pedig a 700 ezret.
Jó lóra tett, aki ebbe a magyar papírba fektetett a héten: elképesztő, ami a Budapesti Értéktőzsdén történt
Csökkenő forgalomban esett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten.
Új befektetési hóbort ütötte fel a fejét Európában: egyre többen pakolják ide a pénzüket, mire jöhettek rá?
Több mint 700 milliárd eurónyi friss tőke áramlott tavaly az európai befektetési alapokba, amivel a szektor sikeresen maga mögött hagyta a korábbi évek bizonytalanságait.
A magyar rendszer bukásra van ítélve: súlyos döntéskényszerben a családok, miért nem maradnak otthon az apák?
Még mindig kevés apa megy GYED-re vagy GYES-re. A szabályozási környezet és az anyagi kényszerek továbbra is a hagyományos családmodellt konzerválják.
Főszabály szerint minden hónapban a második munkanapon érkezik meg az előző hónapra járó családi pótlék.
Komoly díjemelést kap a nyakába rengeteg magyar banki ügyfél: kemény pénzt fizethet, aki kápét venne fel
Május 1-től módosítja készpénzfelvételi szabályait a Wise. A havi 300 000 forintos ingyenes keret feletti összeg felvételekor a díj 2,65 százalékról 3,59 százalékra emelkedik.
Itt a legális bankszámlatrükk, amivel tízezreket spórolhatsz: nem verik nagy dobra, de bárki meglépheti
Januárban minden banki ügyfél megkapta a kötelező éves egységesített díjkimutatást, amelyből feketén-fehéren kiderül, pontosan mennyit költött számlavezetésre az elmúlt évben.
A mélyszegénységben élők pénzügyi döntései kívülről gyakran irracionálisnak tűnnek, valójában azonban egy olyan túlélési logikát követnek, amelyet a többségi társadalom alig lát, és még kevésbé...
A nyugdíj- és egészségpénztárakban a tagok összesen közel 2450 milliárd forintnyi megtakarítást halmoztak fel, miközben számuk meghaladta a 2,23 millió főt.
A külföldi pénzügyi eszközökben tartott lakossági vagyon 15 százalékkal bővült, ez új rekord a növekedésben.
Ma lejáró diszkontkincstárjegyekből a lakossági befektetők körülbelül 250 milliárd forintot kapnak.
Brutál zuhanásban vannak a hazai csúcsrészvények: megszólalt Balásy Zsolt, meglepő okot sejt mögötte
Az elmúlt években a magyar csúcsrészvények közé írta be magát az MBH Bank és a 4iG is.
