2025-ben Európa-szerte példátlan bezárási hullám rázta meg a vendéglátást: történelmi éttermek és Michelin‑szintű helyek tűnnek el Bécstől Londonon át Málagáig.
A Hatoslottó nyerőszámai a 8. héten, csütörtökön
Csütörtök este újra sorsoltak a Hatoslottón, ahol ezúttal 50 millió forint volt a várható főnyeremény, miután vasárnap egy szerencsés nyertes elvitte a majd 2,5 milliárd forintot.
A Hatoslottón - nevének megfelelően - hat számot kell egy játékmezőn megjelölni a 45 lehetőség közül. Nyereményt akkor érhetünk el ezen a játékon, ha az általunk megjelölt számok közül legalább hármat kihúznak. Ha pedig minden számot eltaláltunk, akkor lehet a miénk a főnyeremény, ami ezen a héten 50 millló forint.
Csütörtökön este lezajlott a Hatoslottó 8. játékheti első sorsolása - ezt majd még ezen a héten egy vasárnapi is követi.
A Hatoslottó nyerőszámai a 8. játékhét csütörtöki sorsolásán (emelkedő sorrendben) a következők:
4; 7; 16; 17; 24; 29.
Ezen a csütörtöki sorsoláson nem volt telitalálat a Hatoslottón, így a következő, e hét vasárnapi sorsoláson már 161 millió forint lesz ezen a játékon a főnyeremény.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 8. héten. csütörtökön
- 3 találat: 2 520 Ft
- 4 találat: 6 955 Ft
- 5 találat: 292 680 Ft
KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső HATOSLOTTÓ aloldalunkon
Molnár Anikó már az első napokban ötezer dolláros bevételre tett szert, később pedig húszmillió forintos ajánlatokat is visszautasított.
Durva áremelést jelentett be Magyarország egyik kedvenc streamingszolgáltatója: minden előfizető megkapja a számlát
Árat emel a SkyShowtime Magyarországon: a streamingszolgáltató értesítette előfizetőit, hogy 2026 februárjától drágul a havi díj.
A TasteAtlas nemzetközi gasztronómiai rangsorában két magyar fogás is felkerült a világ legkevésbé kedvelt ételeinek listájára.
Molnár és várandós felesége hétfőn érkeztek haza Ciprusról, ahol a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren két rendőr várta őket.
Az olimpiai bajnok úszó veszi át Lovász László helyét a Retro Rádió népszerű reggeli műsorában.
Az idei szezonban vásárolt jegyek és bérletek a szezon utolsó napjáig érvényesek.
Elvitték minden idők harmadik legnagyobb Hatoslottó-nyereményét: új milliárdosa van az országnak, neki köszönheti a fődíjat
Majdnem 2,5 milliárd forinttal lett gazdagabb egy szerencsés játékos, miután eltalálta a Hatoslottó mind a hat számát.
Újabb szombat, újabb Ötöslottó sorsolás. Lássuk, elvitte-e valaki a több mint 4 milliárdos giganyereményt.
Az Ötöslottón 132 a Hatoslottón 100 napja nem volt telitalálatos szelvény. Úgyhogy jó sok milliárd forint a tét.
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/7. heti nyerőszámait. Telitalálat ezúttal nem volt.
Sok nemzetközi előadó lesz, pl. Moby, Rilés vagy ZAZ; és több előadónak most lesz az első önűlló koncertje a Soroksári úton, mint Mehringer, Bongor, Co...
Csütörtök este újra sorsoltak a Hatoslottón, ahol egy hatalmas halmozódás miatt már 2,36 milliárd a várható főnyeremény. Lássuk, lett-e új magyar lottómilliárdos?
Van, aki ilyenkor inkább elbújik a külvilág elől, de sokan pont ezen a napon érzik úgy, hogy játszaniuk kell.
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/7. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitték-e a főnyereményt.
Orbán Sándor közösségi oldalán nyugtatta meg az aggódókat, részletesen beszámolva egészségi állapotáról.
A Szegedi Törvényszék büntetés-végrehajtási bírája szerdán hozott végzésével mellőzte Magda Marinko feltételes szabadságra bocsátását.
Britney Spears mintegy 200 millió dollárért, vagyis körülbelül 63 milliárd forintért értékesítette zenei katalógusát
A legrégebb óta vásznon lévő film, amit nem lehet kirobbantani a top10-ből, az Avatar: Tűz és Hamu.
-
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
-
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén