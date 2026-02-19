2026. február 20. péntek Aladár, Álmos
0 °C Budapest
Kép a Lottozo logójával ellátott tábláról a pécsi helyi irodán. A Lottozo Magyarország állami tulajdonú nemzeti lottótársasága.
Szórakozás

A Hatoslottó nyerőszámai a 8. héten, csütörtökön

Pénzcentrum
2026. február 19. 20:55

Csütörtök este újra sorsoltak a Hatoslottón, ahol ezúttal 50 millió forint volt a várható főnyeremény, miután vasárnap egy szerencsés nyertes elvitte a majd 2,5 milliárd forintot.

A Hatoslottón - nevének megfelelően - hat számot kell egy játékmezőn megjelölni a 45 lehetőség közül. Nyereményt akkor érhetünk el ezen a játékon, ha az általunk megjelölt számok közül legalább hármat kihúznak. Ha pedig minden számot eltaláltunk, akkor lehet a miénk a főnyeremény, ami ezen a héten 50 millló forint.

Csütörtökön este lezajlott a Hatoslottó 8. játékheti első sorsolása - ezt majd még ezen a héten egy vasárnapi is követi.

A Hatoslottó nyerőszámai a 8. játékhét csütörtöki sorsolásán (emelkedő sorrendben) a következők:

4; 7; 16; 17; 24; 29.

Ezen a csütörtöki sorsoláson nem volt telitalálat a Hatoslottón, így a következő, e hét vasárnapi sorsoláson már 161 millió forint lesz ezen a játékon a főnyeremény.

Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 8. héten. csütörtökön

  • 3 találat: 2 520 Ft
  • 4 találat: 6 955 Ft
  • 5 találat: 292 680 Ft

Címlapkép: Getty Images
Érdekel