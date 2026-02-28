2026. február 28. szombat Elemér
3 °C Budapest
Nagy teher- és tartályhajók a Shahid Rajai kikötőben a Qeshm-szigeti mólóról, Perzsa-öböl, Irán
Világ

Izrael-Irán háború 2026: elzárják az olaj útját - Lezárják a Hormuzi-szorost

MTI
2026. február 28. 19:06

Az iráni Forradalmi Gárda közölte szombaton, hogy lezárják a hajóforgalom elől a Hormuzi-szorost, amelyen a világ tengeri olajforgalmának mintegy ötöde halad át. A térségben közlekedő hajók rádióüzenetet kaptak a Forradalmi Gárdától arról, hogy "nem engedik át a hajókat a Hormuzi-szoroson" - mondta el a Reuters hírügynökségnek az Európai Unió haditengerészeti missziójának (Aspides) egy tisztségviselője.

Nagy-Britannia tengerhajózási biztonsági információs szolgálata (UKMTO) is arról adott hírt, hogy a térségbeli hajókat értesítették a szoros lezárásáról. Több tengeri szállítmányozási vállalat jelezte, hogy egyelőre felfüggesztik tevékenységüket a szoroson keresztül.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Műholdfelvételeken látszik, hogy számos tartályhajó megállt a szoroshoz közeli nagyobb kikötőknél, például az egyesült arab emírségekbeli Fudzseirában, és nem halad további a Hormuzi-szoros felé.

Címlapkép: Getty Images
#európai unió #világ #tenger #olaj #izrael #irán #olajár #hajózás #háború #Közel-Kelet #izraeli-iráni háború

Érdekel