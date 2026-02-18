2026. február 18. szerda Bernadett
-1 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Sziluett egy férfi kezét a levegőbe emelve a tömegben egy koncert alatt, kezében egy sörösdobozzal
Szórakozás

Visszatér Budapestre a Duran Duran, arénashow-val érkezik a fővárosba legendás brit zenekar

Pénzcentrum/MTI
2026. február 18. 19:34

Ismét Budapesten lép fel a Duran Duran, amely június 28-án a Papp László Budapest Sportarénában ad koncertet.

A világhírű brit zenekar egy olyan nagyszabású arénashow-val érkezik Budapestre, amely méltó módon foglalja össze több mint négy évtizedes pályafutásuk legnagyobb pillanatait.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Duran Duran lendületes, modern audiovizuális produkciójában az ikonikus slágerek, a karakteres stílus, a divat és a látványos színpadi megoldások egyetlen sodró erejű koncertté állnak majd össze. A műsor felépítése tudatos zenei és érzelmi ívet követ: az erőteljes, táncos slágerek lendülete mellett helyet kapnak a személyesebb, érzelmesebb pillanatok is.

Több mint 100 millió eladott lemezzel és több mint négy évtizedet átívelő, rendkívül sikeres pályafutással a Duran Duran - az alapító tagokkal, Simon Le Bon énekessel, John Taylor basszusgitárossal, Nick Rhodes billentyűssel és Roger Taylor dobossal - ma is meghatározó és megkerülhetetlen szereplője a nemzetközi zenei életnek.

Kapcsolódó cikkeink:

Repertoárja generációk zenei élményeit formálta. Az olyan ikonikus dalok, mint a Hungry Like the Wolf, az Ordinary World, a The Reflex vagy a Come Undone mára valódi "globális himnuszokká váltak", amelyek korszakokon és zenei stílusokon átívelve is megőrizték erejüket és hatásukat.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A Duran Duran jegyzi az egyetlen James Bond-főcímdalt, amely az amerikai slágerlisták első helyére került, miközben egyik legsikeresebb koncertfilmjüket David Lynch rendezte.

A Duran Duran számos díjat és elismerést kapott, köztük nyolc életműdíjat, két Grammyt, két Ivor Novello-díjat, két BRIT Awardot, valamint csillagot a Hollywoodi Hírességek Sétányán. 2022-ben a zenekar bekerült a Rock and Roll Hírességek Csarnokába.
Címlapkép: Getty Images
#Budapest #zene #programok #kultúra #szórakozás #koncert #zenész #program #zenekar #brit

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:01
19:42
19:34
19:15
19:00
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 18.
Ilyen kastélyokat vesz a hazai elit 2026-ban: súlyos milliárdokért eladó a magyar Versailles
2026. február 18.
Kelet vagy nyugat; Lidl vagy MERE - ez itt a kérdés!?
2026. február 18.
A 100 az új 60: megvan a hosszú élet titka, de csak a magyar elitnek jár a "kezelés"
2026. február 18.
Nyakunkon egy demográfiai katasztrófa: ha ez megtörténik, óriási változások jönnek a világban
2026. február 18.
Így taktikázhat, aki megvédené megtakarított pénzét 2026-ban: mi lehet az év legbiztosabb befektetése?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 18. szerda
Bernadett
8. hét
Február 18.
Hamvazószerda
Február 18.
Nagyböjt kezdete (húsvétig)
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 7. játékhéten
2
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 4. játékhéten
3
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 6. játékhéten
4
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai az 5. játékhéten
5
4 hete
Egressy Mátyás eltűnése: bekövetkezhetett a legrosszabb, a Lánchídnál látták a térfigyelő kamerák, megtalálták a dolgait
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bróker
Tőzsdei üzletkötő, ügyfelei megbízása alapján ad-vesz értékpapírokat. A munkakör betöltését, törvény szabályozza: büntetlen előélet, tőzsdei szakvizsga, minimum 1 év segédüzletkötősködés.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 18. 19:00
A 100 az új 60: megvan a hosszú élet titka, de csak a magyar elitnek jár a "kezelés"
Pénzcentrum  |  2026. február 18. 18:01
Kvíz: Te is sok John Travolta-filmet láttál? Lássuk, mire emlékszel belőlük!
Agrárszektor  |  2026. február 18. 19:33
Trópusi vírus terjedhet Európában: itthon öt hónapban is fertőzhet
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel