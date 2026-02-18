A Magyar Olimpiai Bizottság elnöke elégedetten értékelte a magyar csapat eddigi szereplését a milánó–cortinai téli olimpián.
Visszatér Budapestre a Duran Duran, arénashow-val érkezik a fővárosba legendás brit zenekar
Ismét Budapesten lép fel a Duran Duran, amely június 28-án a Papp László Budapest Sportarénában ad koncertet.
A világhírű brit zenekar egy olyan nagyszabású arénashow-val érkezik Budapestre, amely méltó módon foglalja össze több mint négy évtizedes pályafutásuk legnagyobb pillanatait.
A Duran Duran lendületes, modern audiovizuális produkciójában az ikonikus slágerek, a karakteres stílus, a divat és a látványos színpadi megoldások egyetlen sodró erejű koncertté állnak majd össze. A műsor felépítése tudatos zenei és érzelmi ívet követ: az erőteljes, táncos slágerek lendülete mellett helyet kapnak a személyesebb, érzelmesebb pillanatok is.
Több mint 100 millió eladott lemezzel és több mint négy évtizedet átívelő, rendkívül sikeres pályafutással a Duran Duran - az alapító tagokkal, Simon Le Bon énekessel, John Taylor basszusgitárossal, Nick Rhodes billentyűssel és Roger Taylor dobossal - ma is meghatározó és megkerülhetetlen szereplője a nemzetközi zenei életnek.
Repertoárja generációk zenei élményeit formálta. Az olyan ikonikus dalok, mint a Hungry Like the Wolf, az Ordinary World, a The Reflex vagy a Come Undone mára valódi "globális himnuszokká váltak", amelyek korszakokon és zenei stílusokon átívelve is megőrizték erejüket és hatásukat.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A Duran Duran jegyzi az egyetlen James Bond-főcímdalt, amely az amerikai slágerlisták első helyére került, miközben egyik legsikeresebb koncertfilmjüket David Lynch rendezte.
A Duran Duran számos díjat és elismerést kapott, köztük nyolc életműdíjat, két Grammyt, két Ivor Novello-díjat, két BRIT Awardot, valamint csillagot a Hollywoodi Hírességek Sétányán. 2022-ben a zenekar bekerült a Rock and Roll Hírességek Csarnokába.
Molnár Anikó már az első napokban ötezer dolláros bevételre tett szert, később pedig húszmillió forintos ajánlatokat is visszautasított.
Durva áremelést jelentett be Magyarország egyik kedvenc streamingszolgáltatója: minden előfizető megkapja a számlát
Árat emel a SkyShowtime Magyarországon: a streamingszolgáltató értesítette előfizetőit, hogy 2026 februárjától drágul a havi díj.
A TasteAtlas nemzetközi gasztronómiai rangsorában két magyar fogás is felkerült a világ legkevésbé kedvelt ételeinek listájára.
Molnár és várandós felesége hétfőn érkeztek haza Ciprusról, ahol a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren két rendőr várta őket.
Az olimpiai bajnok úszó veszi át Lovász László helyét a Retro Rádió népszerű reggeli műsorában.
Az idei szezonban vásárolt jegyek és bérletek a szezon utolsó napjáig érvényesek.
Elvitték minden idők harmadik legnagyobb Hatoslottó-nyereményét: új milliárdosa van az országnak, neki köszönheti a fődíjat
Majdnem 2,5 milliárd forinttal lett gazdagabb egy szerencsés játékos, miután eltalálta a Hatoslottó mind a hat számát.
Újabb szombat, újabb Ötöslottó sorsolás. Lássuk, elvitte-e valaki a több mint 4 milliárdos giganyereményt.
Az Ötöslottón 132 a Hatoslottón 100 napja nem volt telitalálatos szelvény. Úgyhogy jó sok milliárd forint a tét.
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/7. heti nyerőszámait. Telitalálat ezúttal nem volt.
Sok nemzetközi előadó lesz, pl. Moby, Rilés vagy ZAZ; és több előadónak most lesz az első önűlló koncertje a Soroksári úton, mint Mehringer, Bongor, Co...
Csütörtök este újra sorsoltak a Hatoslottón, ahol egy hatalmas halmozódás miatt már 2,36 milliárd a várható főnyeremény. Lássuk, lett-e új magyar lottómilliárdos?
Van, aki ilyenkor inkább elbújik a külvilág elől, de sokan pont ezen a napon érzik úgy, hogy játszaniuk kell.
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/7. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitték-e a főnyereményt.
Orbán Sándor közösségi oldalán nyugtatta meg az aggódókat, részletesen beszámolva egészségi állapotáról.
A Szegedi Törvényszék büntetés-végrehajtási bírája szerdán hozott végzésével mellőzte Magda Marinko feltételes szabadságra bocsátását.
Britney Spears mintegy 200 millió dollárért, vagyis körülbelül 63 milliárd forintért értékesítette zenei katalógusát
A legrégebb óta vásznon lévő film, amit nem lehet kirobbantani a top10-ből, az Avatar: Tűz és Hamu.
-
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
-
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
-
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén