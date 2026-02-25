2026. február 25. szerda Géza
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kéz a TV távirányítóval, TV-sorozat váltása a streaming szolgáltatás platformjáról. Az otthoni szórakozás új módja.
Szórakozás

Kultikus regényből készít sorozatot a Netflix: legendás színészek játszanak benne - már ki is jött az előzetes

Pénzcentrum
2026. február 25. 20:45

Jane Austen 1813-as klasszikusának legújabb feldolgozása hatrészes sorozatként érkezik a Netflixre, amelyhez a streamingóriás illusztris szereplőgárdát toborzott.

Bár a Büszkeség és balítélet világszerte már számtalan filmes és színpadi feldolgozást megért, a történet népszerűsége töretlen. A készülő adaptáció forgatókönyvét Dolly Alderton jegyzi, a rendezői székben pedig Euros Lyn foglal helyet, aki korábban olyan sorozatokkal szerzett hírnevet, mint a Fülig beléd zúgtam vagy a Ki vagy, doki?.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szereposztás önmagában is figyelemre méltó: Mr. Darcy karakterét Jack Lowden kelti életre, Elizabeth Bennetet Emma Corrin formálja meg, míg Mrs. Bennet szerepében az Oscar-díjas Olivia Colmant láthatjuk majd.

A főszereplők mellett a szériában feltűnik még Rufus Sewell, Freya Mavor, Jamie Demetriou, Daryl McCormack, Louis Partridge, Rhea Norwood, Siena Kelly, valamint Fiona Shaw is.
Címlapkép: Getty Images
#netflix #film #sorozat #színész #kultúra #szórakozás #youtube #tévéműsor #streaming #streaming szolgáltatás #oscar-díj

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:45
20:20
20:16
19:59
19:49
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 25.
Egyre mélyül a digitális válság Magyarországon: a fiatalok fizethetik meg a mobilfüggőség árát, sokak szülei teljesen tehetetlenek
2026. február 24.
Hamarosan vége lehet az olcsó kínai termékek korának: már nem sokáig éri meg a Temu-ról, Shein-ről rendelni?
2026. február 25.
Döbbenetes a bérszakadék: ennyivel keresnek rosszabbul a magyar nők, mint a férfiak
2026. február 25.
Óriási változás előtt állnak a magyar vásárlók: sokan nem állnak készen arra, ami ezután jönni fog
2026. február 25.
Retail reset: végső visszaszámlálás, olyan jön 2026-ban, amire még nem volt példa a kiskereskedelemben
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 25. szerda
Géza
9. hét
Február 25.
A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 7. játékhéten
2
4 napja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 8. játékhéten
3
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 4. játékhéten
4
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 6. játékhéten
5
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai az 5. játékhéten
PÉNZÜGYI KISOKOS
GIRO Bankkártya Rt.
a legnagyobb magyar bankközi bankkártya-szolgáltató. Ez a társaság üzemelteti azt az ATM hálózatot, melyben a magyar kártyabirtokosok bármelyik tagbank automatájából elérik saját bankjuk engedélyező központját, s így készpénzhez juthatnak

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 25. 20:20
Új ország csatlakozhat az Európai Unióhoz: már minden feltétel adott - hamarosan népszavaznak róla
Pénzcentrum  |  2026. február 25. 19:59
Reagáltak a szakértők a miniszterelnök állításaira: kiderült, tényleg kilőne-e az olaj ára, ha megszűnne az orosz függés
Agrárszektor  |  2026. február 25. 20:31
Valami nem stimmel a lengyel brokkolival: érdekes, ami a piacokon zajlik
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel