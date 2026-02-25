A Disney Csatornán élőszereplős formában tér vissza a Vampirina: Tini vámpír sorozat.
Kultikus regényből készít sorozatot a Netflix: legendás színészek játszanak benne - már ki is jött az előzetes
Jane Austen 1813-as klasszikusának legújabb feldolgozása hatrészes sorozatként érkezik a Netflixre, amelyhez a streamingóriás illusztris szereplőgárdát toborzott.
Bár a Büszkeség és balítélet világszerte már számtalan filmes és színpadi feldolgozást megért, a történet népszerűsége töretlen. A készülő adaptáció forgatókönyvét Dolly Alderton jegyzi, a rendezői székben pedig Euros Lyn foglal helyet, aki korábban olyan sorozatokkal szerzett hírnevet, mint a Fülig beléd zúgtam vagy a Ki vagy, doki?.
A szereposztás önmagában is figyelemre méltó: Mr. Darcy karakterét Jack Lowden kelti életre, Elizabeth Bennetet Emma Corrin formálja meg, míg Mrs. Bennet szerepében az Oscar-díjas Olivia Colmant láthatjuk majd.
A főszereplők mellett a szériában feltűnik még Rufus Sewell, Freya Mavor, Jamie Demetriou, Daryl McCormack, Louis Partridge, Rhea Norwood, Siena Kelly, valamint Fiona Shaw is.
Kihúzták a Hatoslottó 2026/8. heti nyerőszámait. Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a hatoson, így a következő sorsoláson 221 millió lesz a főnyeremény.
Kihúzták az Ötöslottó 2026/8. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum.
Dráma az európai szuperlottó sorsolásán: egy magyar karnyújtásnyira volt a 15 milliárdos jackpottól, a töredékével kell beérnie
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/8. heti nyerőszámait.
Elindult Magyarországon az Amazon Prime Video digitális áruháza, amely a filmek mellett sorozatok kölcsönzésére és megvásárlására is lehetőséget biztosít.
Minden idők egyik legnagyobb jackpotja vihető el a héten az ötöslottón: vajon lesz olyan szerencsés magyar, aki elviszi?
Ha a hétvégén se lesz telitalálat, akkor sem kell búslakodni, a nyeremény halmozódása folytatódik, összesen 52 hét áll rendelkezésre, ezután a főnyeremény nem növekszik tovább.
Bódi Csabi és felesége, Gina olyan helyre jutottak el, ahová magyarok közül eddig szinte senki.
Csütörtök este újra sorsoltak a Hatoslottón, ahol ezúttal 50 millió forint volt a várható főnyeremény.
2025-ben Európa-szerte példátlan bezárási hullám rázta meg a vendéglátást: történelmi éttermek és Michelin‑szintű helyek tűnnek el Bécstől Londonon át Málagáig.
Família Kft.-s gázsijáról vallott Csonka András: ennyit keresett a legendás sorozatban, durva feltételekkel alkalmazták
Csonka András mesélt pályakezdő éveinek anyagi nehézségeiről és a Família Kft. sorozatban kapott gázsijáról.
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/8. heti nyerőszámait 2026. február 18-án este. Ezen a héten nem született telitalálatos szelvény.
A világhírű brit zenekar egy olyan nagyszabású arénashow-val érkezik Budapestre, amely méltó módon foglalja össze több mint négy évtizedes pályafutásuk legnagyobb pillanatait.
Molnár Anikó már az első napokban ötezer dolláros bevételre tett szert, később pedig húszmillió forintos ajánlatokat is visszautasított.
Durva áremelést jelentett be Magyarország egyik kedvenc streamingszolgáltatója: minden előfizető megkapja a számlát
Árat emel a SkyShowtime Magyarországon: a streamingszolgáltató értesítette előfizetőit, hogy 2026 februárjától drágul a havi díj.
A TasteAtlas nemzetközi gasztronómiai rangsorában két magyar fogás is felkerült a világ legkevésbé kedvelt ételeinek listájára.
Molnár és várandós felesége hétfőn érkeztek haza Ciprusról, ahol a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren két rendőr várta őket.
Az olimpiai bajnok úszó veszi át Lovász László helyét a Retro Rádió népszerű reggeli műsorában.
Az idei szezonban vásárolt jegyek és bérletek a szezon utolsó napjáig érvényesek.
Elvitték minden idők harmadik legnagyobb Hatoslottó-nyereményét: új milliárdosa van az országnak, neki köszönheti a fődíjat
Majdnem 2,5 milliárd forinttal lett gazdagabb egy szerencsés játékos, miután eltalálta a Hatoslottó mind a hat számát.
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
