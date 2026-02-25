Kultikus regényből készít sorozatot a Netflix: legendás színészek játszanak benne - már ki is jött az előzetes

Jane Austen 1813-as klasszikusának legújabb feldolgozása hatrészes sorozatként érkezik a Netflixre, amelyhez a streamingóriás illusztris szereplőgárdát toborzott.

Bár a Büszkeség és balítélet világszerte már számtalan filmes és színpadi feldolgozást megért, a történet népszerűsége töretlen. A készülő adaptáció forgatókönyvét Dolly Alderton jegyzi, a rendezői székben pedig Euros Lyn foglal helyet, aki korábban olyan sorozatokkal szerzett hírnevet, mint a Fülig beléd zúgtam vagy a Ki vagy, doki?.

A szereposztás önmagában is figyelemre méltó: Mr. Darcy karakterét Jack Lowden kelti életre, Elizabeth Bennetet Emma Corrin formálja meg, míg Mrs. Bennet szerepében az Oscar-díjas Olivia Colmant láthatjuk majd.

A főszereplők mellett a szériában feltűnik még Rufus Sewell, Freya Mavor, Jamie Demetriou, Daryl McCormack, Louis Partridge, Rhea Norwood, Siena Kelly, valamint Fiona Shaw is.