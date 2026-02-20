A kínálat enyhén fiatalodott, miközben az árszint stabil maradt.
2 millió egy éjszaka: elképesztő luxusban nyaralt Bódi Csabi és felesége egy hétig
Bódi Csabi és felesége, Gina olyan helyre jutottak el, ahová magyarok közül eddig szinte senki: a Szaúd‑Arábiában épülő hiperluxus Shebara Resortba. A mulatós énekes szerint egyetlen éjszaka 2 millió forintba került, a hely pedig annyira exkluzív, hogy „lakatlan szigeten építették fel”. A TikTokon mesélt arról, milyen volt a világ egyik legdrágább resortjában tölteni egy hetet.
A zenész a TikTokon beszélt arról, hogy bár életében sokféle körülményt megtapasztalt, a tavalyi utazás minden eddigin túltett:
"Elvittem a kedvesemet a Sebera resortba, ami hát 2 millió forint volt egy éjszaka. Ez egy különleges, lakatlanul felépített hely.”
A pár egy teljes hetet töltött a Vörös‑tenger közepén található luxusszigeten, kettesben.
Kapszulavilla a Vörös‑tengeren
Csabi úgy írta le a szállást, mint egy futurisztikus, fém kapszulát:
Ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egy ilyen kapszula, egy ilyen fém… A Vörös‑tengeren álomszép, mintha a mennyországban élnél.
A Shebara Resort valóban így néz ki: a villák tükörfényes, gömb alakú építmények, amelyek a víz fölé nyúlnak, a projektet a Red Sea Global fejleszti, és a világ egyik legdrágább új luxusdesztinációjának szánják.
Én voltam az első magyar, és az első roma származású vendég.
A resort még csak korlátozottan fogad vendégeket, így valóban nagyon kevesen jutottak el eddig a szigetre.
Mennyibe kerül valójában a Shebara Resort?
A resort hivatalos oldalán még nem minden ár publikus, de a Red Sea‑projekt más szigetein a villák 2000-4000 dollár/éj között mozognak. Ez átszámítva 750 ezer- 1,5 millió forint, de a nagyobb, privát medencés vagy víz feletti villák ára simán elérheti a 2 millió forintot is. A hely tehát valóban a „csak nagyon kevesek engedhetik meg maguknak” kategória.
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén