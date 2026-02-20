2 millió egy éjszaka: elképesztő luxusban nyaralt Bódi Csabi és felesége egy hétig

Bódi Csabi és felesége, Gina olyan helyre jutottak el, ahová magyarok közül eddig szinte senki: a Szaúd‑Arábiában épülő hiperluxus Shebara Resortba. A mulatós énekes szerint egyetlen éjszaka 2 millió forintba került, a hely pedig annyira exkluzív, hogy „lakatlan szigeten építették fel”. A TikTokon mesélt arról, milyen volt a világ egyik legdrágább resortjában tölteni egy hetet.

A zenész a TikTokon beszélt arról, hogy bár életében sokféle körülményt megtapasztalt, a tavalyi utazás minden eddigin túltett:

"Elvittem a kedvesemet a Sebera resortba, ami hát 2 millió forint volt egy éjszaka. Ez egy különleges, lakatlanul felépített hely.”

A pár egy teljes hetet töltött a Vörös‑tenger közepén található luxusszigeten, kettesben.

Kapszulavilla a Vörös‑tengeren

Csabi úgy írta le a szállást, mint egy futurisztikus, fém kapszulát:

Ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egy ilyen kapszula, egy ilyen fém… A Vörös‑tengeren álomszép, mintha a mennyországban élnél.

A Shebara Resort valóban így néz ki: a villák tükörfényes, gömb alakú építmények, amelyek a víz fölé nyúlnak, a projektet a Red Sea Global fejleszti, és a világ egyik legdrágább új luxusdesztinációjának szánják.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Én voltam az első magyar, és az első roma származású vendég.

A resort még csak korlátozottan fogad vendégeket, így valóban nagyon kevesen jutottak el eddig a szigetre.



Mennyibe kerül valójában a Shebara Resort?

A resort hivatalos oldalán még nem minden ár publikus, de a Red Sea‑projekt más szigetein a villák 2000-4000 dollár/éj között mozognak. Ez átszámítva 750 ezer- 1,5 millió forint, de a nagyobb, privát medencés vagy víz feletti villák ára simán elérheti a 2 millió forintot is. A hely tehát valóban a „csak nagyon kevesek engedhetik meg maguknak” kategória.