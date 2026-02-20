2026. február 20. péntek Aladár, Álmos
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Wide shot rear view of family on vacation relaxing in lounge chairs by tropical resort pool overlooking ocean
Szórakozás

2 millió egy éjszaka: elképesztő luxusban nyaralt Bódi Csabi és felesége egy hétig

Pénzcentrum
2026. február 20. 15:16

Bódi Csabi és felesége, Gina olyan helyre jutottak el, ahová magyarok közül eddig szinte senki: a Szaúd‑Arábiában épülő hiperluxus Shebara Resortba. A mulatós énekes szerint egyetlen éjszaka 2 millió forintba került, a hely pedig annyira exkluzív, hogy „lakatlan szigeten építették fel”. A TikTokon mesélt arról, milyen volt a világ egyik legdrágább resortjában tölteni egy hetet.

A zenész a TikTokon beszélt arról, hogy bár életében sokféle körülményt megtapasztalt, a tavalyi utazás minden eddigin túltett:

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Elvittem a kedvesemet a Sebera resortba, ami hát 2 millió forint volt egy éjszaka. Ez egy különleges, lakatlanul felépített hely.”

A pár egy teljes hetet töltött a Vörös‑tenger közepén található luxusszigeten, kettesben.

Kapszulavilla a Vörös‑tengeren

Csabi úgy írta le a szállást, mint egy futurisztikus, fém kapszulát:

Ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egy ilyen kapszula, egy ilyen fém… A Vörös‑tengeren álomszép, mintha a mennyországban élnél.

A Shebara Resort valóban így néz ki: a villák tükörfényes, gömb alakú építmények, amelyek a víz fölé nyúlnak,  a projektet a Red Sea Global fejleszti, és a világ egyik legdrágább új luxusdesztinációjának szánják.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Én voltam az első magyar, és az első roma származású vendég.

A resort még csak korlátozottan fogad vendégeket, így valóban nagyon kevesen jutottak el eddig a szigetre.

 
Mennyibe kerül valójában a Shebara Resort?

A resort hivatalos oldalán még nem minden ár publikus, de a Red Sea‑projekt más szigetein a villák 2000-4000 dollár/éj között mozognak. Ez átszámítva 750 ezer- 1,5 millió forint, de a nagyobb, privát medencés vagy víz feletti villák ára simán elérheti a 2 millió forintot is. A hely tehát valóban a „csak nagyon kevesek engedhetik meg maguknak” kategória.
Címlapkép: Getty Images
#szálloda #nyaralás #celeb #turizmus #árak #luxus #sztár #szórakozás #zenész #tenger #szaúd-arábia

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:45
15:31
15:23
15:16
15:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 20.
Drága csapdába sétál rengeteg magyar lakástulaj 2026-ban: jó ideig futhat a pénze után, aki ezt benézi
2026. február 19.
Megszólalt Trunk DABLTY Tamás: sokan gondolták, de nem a Z generáció fogja megváltani a világot
2026. február 20.
Elképesztő, mivel trükköznek a hackerek 2026-ban: egy másodperc alatt repül minden pénze annak, aki erre nem figyel oda
2026. február 20.
Magyarok tízezrei kerültek brutális adósságspirálba: esélyük sincs kitörni a csapdából
2026. február 19.
Szinte senki sem beszél róla: így változtak az ápolók bérei az elöregedő társadalom árnyékában
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 20. péntek
Aladár, Álmos
8. hét
Február 20.
A pipázás világnapja
Február 20.
A társadalmi igazságosság napja
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 7. játékhéten
2
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 4. játékhéten
3
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 6. játékhéten
4
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai az 5. játékhéten
5
6 napja
Őrült szerencsére ébredt egyetlen magyar játékos: nagyon nagy pénzt kaszált az Eurojackpoton
PÉNZÜGYI KISOKOS
Államháztartás
az állam pénzügyi gazdálkodása. Részei: központi költségvetés, önkormányzatok költségvetése, elkülönített állami pénzalapok.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 20. 15:31
Minden idők egyik legnagyobb jackpotja vihető el a héten az ötöslottón: vajon lesz olyan szerencsés magyar, aki elviszi?
Pénzcentrum  |  2026. február 20. 15:03
Elképesztően kapósak lettek az ilyen használt autók: az járható nagyon jól, aki most ilyet adna el
Agrárszektor  |  2026. február 20. 14:32
Támogatás jöhet a rettegett kór ellen: ezekre kell készülni a gazdáknak idén
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel