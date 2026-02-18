A világhírű brit zenekar egy olyan nagyszabású arénashow-val érkezik Budapestre, amely méltó módon foglalja össze több mint négy évtizedes pályafutásuk legnagyobb pillanatait.
A Skandináv lottó nyerőszámai a 8. héten 2026-ban
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/8. heti nyerőszámait 2026. február 18-án este. Ezen a héten nem született telitalálatos szelvény.
A Skandináv lottó játékban 35 számból kell 7-et kiválasztani, ezért az Ötöslottó, vagy Hatoslottó mintájára Heteslottóként is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét sorsoláson 7-7 számot húznak ki. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha a játékosnak az egyik vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találata van. A főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti.
Mutatjuk az eheti nyerőszámokat emelkedő számsorrendben.
A Skandináv lottó gépi sorsolás nyerőszámai a 8. héten:
1; 6; 7; 10; 13; 15; 24
A Skandináv lottó kézi sorsolás nyerőszámai a 8. héten:
2; 5; 6; 8; 9; 14; 33
Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény, ezért a 2026. 9. játékhetén a várható főnyeremény 161 millió forint lesz a Skandináv lottón.
Nyeremények a Skandináv lottón a 8. héten:
- 6 találat: egyenként 397 885 forint
- 5 találat: egyenként 7 555 forint
- 4 találat: egyenként 2 500 forint
