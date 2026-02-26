2026. február 26. csütörtök Edina
Forró parázs és lángok, amelyek egy forrón égő tűzből áradnak.
Szórakozás

Tűz ütött ki egy belvárosi vendéglátóhelyen az ELTE egyik épületében

MTI
2026. február 26. 15:55

Tűz keletkezett egy fővárosi vendéglátóhelyen, a Rákóczi úti épületet mintegy 500 ember hagyta el - tudatta a katasztrófavédelem a honlapján csütörtökön.

A VIII. kerületi, Rákóczi úti vendéglátóhelyen az elszívó gyulladt ki, majd kívül, a falsíkon futó szellőzőkéményre is átterjedtek a lángok, amelyeket a fővárosi hivatásos tűzoltók oltottak el.

A vendéglátóhely egy felsőoktatási intézmény épületének földszintjén, de attól teljesen függetlenül működik. A fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat átvizsgálta az épületet, amelyet biztonsági okokból mintegy ötszáz ember hagyott el - közölték.

