2026. február 28. szombat Elemér
13 °C Budapest
A close up image of buttery popcorn. cinema movie snack
Szórakozás

Mégis, mi folyik a mozipénztáraknál? Erre a két magyar filmre váltanak most a legtöbb jegyet: szabályosan roham indult

Pénzcentrum
2026. február 28. 13:44

A február 19-től 25-ig tartó mozis műsorhéten több mint 47 ezer jegyet váltottak az Itt érzem magam otthon című magyar thrillerre. Az egy héttel korábban debütáló Beléd estem pedig a második a mozis toplistán, 34 ezer jegyet vettek rá az elmúlt héten, összesen pedig már több mint 97 ezernél jár. Ezzel már ötödik hete magyar film vezeti a mozis toplistát: a Magyar menyegző című, szintén magyar film három hétig bitorolta a toplista első helyét, amíg a Beléd estem a múlt héten nem vette át az elsőbbséget. Most pedig Holtai Gábor új filmje került az élre.

Nem túlzás azt állítani, hogy az utóbbi hetekben tarolnak a magyar filmek a mozikban. A Filmforgalmazók Egyesületének heti adatsorai alapján a január 22-én bemutatott Magyar mennyegző már első héten 43 ezer eladott jeggyel nyitott, jelenleg már 157 ezernél tart és az ötödik helyet szerezte meg a toplistán. Egy héttel a Magyar mennyegző után került mozikba Enyedi Ildikó Csendes barát című filmje, mely sorra nyerte a nemzetközi díjakat - az elmúlt héten a 11. legnézettebb film volt, összesen már több mint 36 ezren látták. 

A Beléd estem, a legújabb magyar romkom Rujder Vivien és Szabó Kimmel főszereplésével, 62 569 eladott jeggyel nyitott a február 12-től 18-ig tartó mozis műsorhéten és e hét csütörtökön már meghaladta a nézőszám a 97 ezret. Az Itt érzem magam otthon pedig most robbant be a toplista első helyén 47 ezer eladott jeggyel. A filmet Holtai Gábor rendezte és a forgatókönyvet Veres Attila írta, főszerepben pedig Lovas Rozi látható, aki kiemelkedő alakítást nyújt a filmben.

Az Itt érzem magam otthon alaphelyzete, hogy egy nőt váratlanul elrabolnak, a külvilágtól elzárnak és arra kényszerítik, hogy elfogadja: ő egy teljesen másik személy, az őt fogva tartó család "elcsatangolt" tagja. Azonban a film nem egyszerűen a nő pszichodrámájáról és szabadulásáról szól: az őrültnek tűnő család működése leképezi általánosságban az elnyomás és terror természetét. 

Mire érdemes még jegyet váltani? Február 19-én debütált A titkosügynök, mely több Oscar-jelölést is kapott, hamarosan kiderülhet, ebből mennyit vált díjra. Február 26-tól játsszák a Ha tudnék, beléd rúgnék című drámát, ami szintén Oscar-jelölt, és már a magyar mozikban is látható a Hamis hangok című cseh film, mely egy lánykórusba frissen bekerülő kamasz történetét követi. A héten egy új, magyar alkotók által fémjelzett film is mozikba került: a Mambo Maternica.

Március 5-én érkezik az újabb Franeinstein-adaptáció A menyasszony!, melynek főszerepét az Oscar-jelölt Jesse Buckley alakítja. Érkezik Paolo Sorrentino legújabb filmje is a mozikba: A kegyelem című film főszereplője egy fiktív olasz köztársasági elnök, akinek a mandátuma lejárata előtt döntenie kell egy fontos törvény beiktatása és kegyelmi kérvény ügyében. (Ez a film nem összetévesztendő a Kegyelem című magyar filmmel, mely szintén tavasszal lesz látható nagyvásznon.)

Március folyamán érkezik még az Halálsíp című kanadai horrorfilm, A Hail Mary-küldetés című sci-fi, és az Agyugrász című robothódos animációs film. Mozikba kerül az Aki bújt 2: Jövök! és A víz kronológiája, Kristen Stewart első nagyjátékfilm-rendezése. Érkezik továbbá az Arco című, szintén Oscar-jelölt francia animációs családi sci-fi.

Címlapkép: Getty Images
