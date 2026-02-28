A magyar Külügyminisztérium egymást követő figyelmeztetései jól mutatják, milyen hirtelen tudnak eszkalálódni a kartellháborúk.
Mégis, mi folyik a mozipénztáraknál? Erre a két magyar filmre váltanak most a legtöbb jegyet: szabályosan roham indult
A február 19-től 25-ig tartó mozis műsorhéten több mint 47 ezer jegyet váltottak az Itt érzem magam otthon című magyar thrillerre. Az egy héttel korábban debütáló Beléd estem pedig a második a mozis toplistán, 34 ezer jegyet vettek rá az elmúlt héten, összesen pedig már több mint 97 ezernél jár. Ezzel már ötödik hete magyar film vezeti a mozis toplistát: a Magyar menyegző című, szintén magyar film három hétig bitorolta a toplista első helyét, amíg a Beléd estem a múlt héten nem vette át az elsőbbséget. Most pedig Holtai Gábor új filmje került az élre.
Nem túlzás azt állítani, hogy az utóbbi hetekben tarolnak a magyar filmek a mozikban. A Filmforgalmazók Egyesületének heti adatsorai alapján a január 22-én bemutatott Magyar mennyegző már első héten 43 ezer eladott jeggyel nyitott, jelenleg már 157 ezernél tart és az ötödik helyet szerezte meg a toplistán. Egy héttel a Magyar mennyegző után került mozikba Enyedi Ildikó Csendes barát című filmje, mely sorra nyerte a nemzetközi díjakat - az elmúlt héten a 11. legnézettebb film volt, összesen már több mint 36 ezren látták.
A Beléd estem, a legújabb magyar romkom Rujder Vivien és Szabó Kimmel főszereplésével, 62 569 eladott jeggyel nyitott a február 12-től 18-ig tartó mozis műsorhéten és e hét csütörtökön már meghaladta a nézőszám a 97 ezret. Az Itt érzem magam otthon pedig most robbant be a toplista első helyén 47 ezer eladott jeggyel. A filmet Holtai Gábor rendezte és a forgatókönyvet Veres Attila írta, főszerepben pedig Lovas Rozi látható, aki kiemelkedő alakítást nyújt a filmben.
Az Itt érzem magam otthon alaphelyzete, hogy egy nőt váratlanul elrabolnak, a külvilágtól elzárnak és arra kényszerítik, hogy elfogadja: ő egy teljesen másik személy, az őt fogva tartó család "elcsatangolt" tagja. Azonban a film nem egyszerűen a nő pszichodrámájáról és szabadulásáról szól: az őrültnek tűnő család működése leképezi általánosságban az elnyomás és terror természetét.
Mire érdemes még jegyet váltani? Február 19-én debütált A titkosügynök, mely több Oscar-jelölést is kapott, hamarosan kiderülhet, ebből mennyit vált díjra. Február 26-tól játsszák a Ha tudnék, beléd rúgnék című drámát, ami szintén Oscar-jelölt, és már a magyar mozikban is látható a Hamis hangok című cseh film, mely egy lánykórusba frissen bekerülő kamasz történetét követi. A héten egy új, magyar alkotók által fémjelzett film is mozikba került: a Mambo Maternica.
Március 5-én érkezik az újabb Franeinstein-adaptáció A menyasszony!, melynek főszerepét az Oscar-jelölt Jesse Buckley alakítja. Érkezik Paolo Sorrentino legújabb filmje is a mozikba: A kegyelem című film főszereplője egy fiktív olasz köztársasági elnök, akinek a mandátuma lejárata előtt döntenie kell egy fontos törvény beiktatása és kegyelmi kérvény ügyében. (Ez a film nem összetévesztendő a Kegyelem című magyar filmmel, mely szintén tavasszal lesz látható nagyvásznon.)
Március folyamán érkezik még az Halálsíp című kanadai horrorfilm, A Hail Mary-küldetés című sci-fi, és az Agyugrász című robothódos animációs film. Mozikba kerül az Aki bújt 2: Jövök! és A víz kronológiája, Kristen Stewart első nagyjátékfilm-rendezése. Érkezik továbbá az Arco című, szintén Oscar-jelölt francia animációs családi sci-fi.
A Netflix visszalépett a Warner Bros. Discovery felvásárlására tett ajánlatától, így megnyílt az út két másik médiakonszern előtt a felvásárláshoz.
Csütörtök este újra sorsoltak a Hatoslottón, ahol ezúttal 221 millió forint volt a várható főnyeremény.
Tűz keletkezett egy fővárosi vendéglátóhelyen, a Rákóczi úti épületet mintegy 500 ember hagyta el - tudatta a katasztrófavédelem a honlapján csütörtökön.
Tovább dagad a BAFTA-gála botránya: lemondott egy zsűritag - nem érdekli az indok, rasszizmust kiált
Külön kritikát kapott a BBC, amely az élő esemény után két órával sugározta a felvételt, a bekiabálást mégsem vágta ki, és semmilyen figyelmeztetést nem fűzött...
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/9. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitték-e a főnyeremény.
Kultikus regényből készít sorozatot a Netflix: legendás színészek játszanak benne - már ki is jött az előzetes
A szereposztás önmagában is figyelemre méltó.
A Disney Csatornán élőszereplős formában tér vissza a Vampirina: Tini vámpír sorozat.
Aratott az Egyik csata a másik után, ami 14 jelöléssel indult a 79. BAFTA-díjátadón, és ezek közül hatot meg is nyert.
Kihúzták a Hatoslottó 2026/8. heti nyerőszámait. Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a hatoson, így a következő sorsoláson 221 millió lesz a főnyeremény.
Kihúzták az Ötöslottó 2026/8. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum.
Dráma az európai szuperlottó sorsolásán: egy magyar karnyújtásnyira volt a 15 milliárdos jackpottól, a töredékével kell beérnie
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/8. heti nyerőszámait.
Elindult Magyarországon az Amazon Prime Video digitális áruháza, amely a filmek mellett sorozatok kölcsönzésére és megvásárlására is lehetőséget biztosít.
Minden idők egyik legnagyobb jackpotja vihető el a héten az ötöslottón: vajon lesz olyan szerencsés magyar, aki elviszi?
Ha a hétvégén se lesz telitalálat, akkor sem kell búslakodni, a nyeremény halmozódása folytatódik, összesen 52 hét áll rendelkezésre, ezután a főnyeremény nem növekszik tovább.
Bódi Csabi és felesége, Gina olyan helyre jutottak el, ahová magyarok közül eddig szinte senki.
Csütörtök este újra sorsoltak a Hatoslottón, ahol ezúttal 50 millió forint volt a várható főnyeremény.
2025-ben Európa-szerte példátlan bezárási hullám rázta meg a vendéglátást: történelmi éttermek és Michelin‑szintű helyek tűnnek el Bécstől Londonon át Málagáig.
Família Kft.-s gázsijáról vallott Csonka András: ennyit keresett a legendás sorozatban, durva feltételekkel alkalmazták
Csonka András mesélt pályakezdő éveinek anyagi nehézségeiről és a Família Kft. sorozatban kapott gázsijáról.
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/8. heti nyerőszámait 2026. február 18-án este. Ezen a héten nem született telitalálatos szelvény.
