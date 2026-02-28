Izrael-Irán háború 2026: óvóhelyeken várnak a Közel-Keleten lévő magyarok, több mint ezren kértek már segítséget - Most extra mobilnetet is kapnak

Óvóhelyen vagy a lakásba húzódva várják a Közel-Keleten lévő magyarok, hogy hazajussanak - tudósított az RTL. Azt hitték, hogy csak a szomszéd zajong – erről beszélt a Híradónak egy Abu Dhabiban élő magyar nő, miután Irán az Egyesült Arab Emírségek ellen is válaszcsapásokat hajtott végre. A nap elején még 371-en voltak, akik konzuli védelemre regisztráltak, most ez a szám már 1100 fölé ment.

Izraelben óvóhelyeken várják a magyarok a légicsapások végét. Van, aki arra számít, hogy busszal viszik majd őket Egyiptomba, ahonnan majd hazarepülhetnek. A Külügyminisztérium arra kéri a Közel-Keleten tartózkodókat, regisztráljanak konzuli védelemért.

Zúgnak a légvédelmi szirénák és az utcák néptelenek a Híradó felvételein:

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tájékoztatta a Dubajban, Abu Dzabiban tartózkodó magyarokat a jelenlegi helyzetről, a konzulátusok és a budapesti call center elérhetőségéről. Azt mondta, sajnos a közel-keleti válság az eszkaláció irányába mutat. Irán több öbölbeli országot, több arab országot is támadás alá vett az ott található amerikai érdekeltségek és támaszpontok miatt.

Így van sajnos ez az Egyesült Arab Emirátusokkal is, Dubaj és Abu Dzabi környékén is rakétatámadások történtek. A Dubajban tartózkodó magyarok közvetlenül is érintettek ebben a veszélyes helyzetben

- mondta, hozzátéve: a nap elején még 371-en voltak, akik konzuli védelemre regisztráltak, most ez a szám már 1100 fölé ment. Egyelőre sajnos a légtér zárva tart, így a légitársaságok nem repülnek, hiszen az most kifejezetten veszélyes lenne - mondta.

"A nagykövetségen a munkatársaim bent vannak Abu Dzabiban" - mondta, és ismertette a konzuli ügyelet telefonszámát. (+971 56 549 9009) "Ezt tudják hívni, természetesen sokan akarnak egyszerre kapcsolatba lépni velünk, ezért kérem a türelmüket akkor, hogyha nem tudunk egyből kapcsolatba kerülni Önökkel, csak egy kis várakozási időt követően. Itt Budapesten a call centerünkben is megnöveltük a létszámot, és természetesen egész éjszaka is dolgoznak a kollégák" - mondta.

Közölte azt is, az Abu Dzabi Nagykövetség Facebook-oldalára mindig a lehető legfrissebb információkat töltik fel. "A helyzet azonban az, hogy jelenleg a légtérzár miatt nagyon korlátosak a lehetőségek, és egyelőre a hadi cselekmények, a támadások is elég kiszámíthatatlanok, viszont folyamatosan informálni fogjuk önöket a helyi hatóságoktól kapott tájékoztatásról. Arra kérem Önöket, hogy a helyi hatóságok utasításait minden esetben tartsák be" - fogalmazott Szijjártó Péter.

A call center száma: (003680368036). "Ha tudnak, bajba került magyarról, vagy ha segítségre van szükségük, akkor ezeken a telefonszámokon jelentkezhetnek" - mondta.

További konzuli ügyeleti telefonszámok:

Emirátusok: +971 56 549 9009

Katar: +974 55 987 066

Jordánia: +962 770 448 240

Konzuli Call Center: +3680368036

A Telekom jóváírja a Közel-Keleten tartózkodó ügyfele adatroaming díját

A Magyar Telekom azt közölte, a Közel-Keleten kialakult háborús helyzetetre tekintettel 2026. február 28-tól a térségben (Bahrein, Egyesült Arab Emírségek, Izrael, Jordánia, Katar) tartózkodó ügyfeleinek 15 GB-nyi EU-n kívüli extra mobiladat használatot biztosít díjmentesen március 7-ig. A mobiladatcsomagot az érintett ügyfelek a Telekom alkalmazásban vagy a Telekom fiókban tudják megvásárolni és aktiválni: a legfeljebb 15 GB-nyi adatkeretet a vállalat havi díjas ügyfeleinek számlájukon utólag jóváírja, a feltöltőkártyások számára pedig extra egyenlegként biztosítja.