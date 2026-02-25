Tovább dagad a BAFTA-gála botránya: lemondott egy zsűritag - nem érdekli az indok, rasszizmust kiált

Jonte Richardson filmrendező lemondott BAFTA-zsűritagságáról, mivel szerinte a szervezet elfogadhatatlanul kezelte a vasárnapi gálán történt rasszista bekiabálást. Az eset széles körű vitát váltott ki a filmszakmában - írja a Variety.

A BAFTA vasárnapi díjátadó gáláján John Davidson, akinek élettörténetéből az I Swear című film készült, a nézőtérről hangos rasszista szidalmat kiáltott be. Az incidens éppen akkor történt, amikor két fekete színész, Delroy Lindo és Michael B. Jordan lépett színpadra, hogy átadják a vizuális effektekért járó díjat.

A Royal Festival Hall közönségét előzetesen figyelmeztették, hogy Davidsonnál Tourette-szindróma miatt akaratlan és kontrollálhatatlan vokális tikkek fordulhatnak elő. Bár a két színész folytatta a műsort, a döbbenet láthatóan kiült az arcukra.

Külön kritikát kapott a BBC, amely az élő esemény után két órával sugározta a felvételt, a bekiabálást mégsem vágta ki, és semmilyen figyelmeztetést nem fűzött hozzá. A csatorna producerei azzal védekeztek, hogy stábjuk közvetítőkocsiból dolgozott, és egyszerűen nem hallották a bekiabálást.

Richardson lemondását közleményben jelentette be. Mint írta, nem tudja és nem is fogja idejét, energiáját és szakértelmét olyan szervezetnek szentelni, amely ismételten elmulasztotta megvédeni fekete vendégei és a fekete alkotói közösség méltóságát. A rendező rámutatott, hogy a BAFTA múltjában régóta fellelhető a rendszerszintű rasszizmus. Úgy vélte, ha a szervezet nem hajlandó elismerni a fekete és a fogyatékkal élő közösségeket ért károkat, akkor a zsűriben való további részvétel egyenértékű lenne ennek hallgatólagos elfogadásával.

Az eset az iparág számos szereplőjéből váltott ki tiltakozást. Sokan bírálták a BAFTA-t, amiért nem volt tekintettel a vendégek érzékenységére, és nem gondoskodott megfelelő óvintézkedésekről. Davidson hétfőn kiadott nyilatkozatában közölte: mélységesen bántja, ha bárki szándékosnak tartja, vagy jelentést tulajdonít akaratlan tikkjeinek.