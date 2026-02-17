A felhasználókat már most figyelmeztető üzenet fogadja a belépéskor, amely szerint a webes felület a megadott dátum után nem lesz elérhető.
OnlyFans bevételeiről vallott Molnár Anikó: súlyos pénzt ajánlottak neki egyetlen találkozóért
Molnár Anikó már az első napokban ötezer dolláros bevételre tett szert, később pedig húszmillió forintos ajánlatokat is visszautasított.
Hatalmas pénzeket kaszált már kezdetben is az erotikus tartalomgyártással az egykori Való Vilá-szereplő Molnár Anikó, aki most a Story magazinnak mesélt erről.
A celeb elmondása szerint két évtizedig hallgatta a negatív megjegyzéseket, miközben igyekezett megfelelni környezete elvárásainak. Bár tetoválóként napi 8–10 órát dolgozott, jövedelme jó esetben is csak havi harmincezer forint körül alakult. Folyamatosan döntenie kellett: a közüzemi számlákat fizesse be, tankoljon, vagy a munkájához szükséges alapanyagokat vásárolja meg?
Ekkor érkezett a váratlan lehetőség. Egy fotós barátja egy éven keresztül győzködte, hogy kezdjen el tartalmat gyártani az OnlyFansre. "Az meg mi?" – kérdezte először. Miután megismerte a lehetőségeket és hallott a sikertörténetekről, elgondolkodott a váltáson. Családi helyzete – édesapja halála, édesanyja eltávolodása, testvére külföldre költözése – mellett az is motiválta, hogy nem volt házas, és gyermeke sem született. Úgy érezte, nincs vesztenivalója.
Apám akkor már meghalt, anyám elindult egy másik úton, a bátyám pedig külföldön. NEm volt mit veszítenek, ezért is vágtam bele. Családom sincs
- mondta erról, miért döntött végül az OnlyFans mellett.
A tényleges indulás végül rendkívül sikeresnek bizonyult. Közvetlenül a regisztráció, valamint az első hat fotó és a bemutatkozó szöveg feltöltése után munkatársa közölte vele: máris ötezer dollárt keresett. Percenként érkeztek az új feliratkozók, ő pedig döbbenten figyelte az eseményeket.
Az első időszakban saját bevallása szerint is meglepően magas bevételre tett szert. A legextrémebb ajánlat húszmillió forint volt egyetlen éjszakáért, ám ezt és a hasonló felkéréseket visszautasította. Elmondása szerint, ha minden ajánlatot elfogadott volna, bejárhatta volna a világot, és minden este máshol vacsorázna.
