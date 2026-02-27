Lezárult Genfben az iráni atomprogramról szóló tárgyalások harmadik fordulója, amelyen az Egyesült Államok és Irán közvetlen egyeztetéseket folytatott Omán közvetítésével.
Hoppá! Visszalépett a Netflix az évtized üzletétől, vajon mi lesz az HBO és más csatornák sorsa?
A Netflix visszalépett a Warner Bros. Discovery felvásárlására tett ajánlatától. Ezzel megnyílt az út a Paramount és a Skydance előtt, amelyek egy mintegy 111 milliárd dolláros (82,2 milliárd fontos) ügylet keretében szerezhetik meg Hollywood egyik legikonikusabb stúdióját. Ha a hatóságok jóváhagyják, a tranzakció alapjaiban formálhatja át a szórakoztatóipar erőviszonyait - tudósított a BBC.
A tavaly eladósorba került Warner Bros. csütörtökön közölte, hogy a Paramount legfrissebb ajánlatát a Netflixéhez képest "magasabb értékűnek" minősítette. A streamingóriás vezetői válaszul bejelentették: nem kívánják felüllicitálni vetélytársukat, mivel az üzlet az adott áron "pénzügyileg már nem vonzó". Ted Sarandos és Greg Peters társvezérigazgatók közleményükben hangsúlyozták: számukra ez a tranzakció mindig is csak a megfelelő áron jelentett kedvező lehetőséget, nem pedig egy mindenáron elérendő célt.
A Warner Bros. eredetileg decemberben fogadta el a Netflix részvényenkénti 27,75 dolláros ajánlatát. Ez az adósságállományt is figyelembe véve nagyjából 82 milliárd dollárt jelentett, és a stúdió film-, illetve streamingüzletágára – köztük az HBO-ra – vonatkozott.Korábban már részletesen írtunk a Pénzcentrumon erről, itt idézheted fel:
A Paramount azonban az utolsó pillanatban emelte a tétet, és a korábbi 30 helyett immár részvényenként 31 dollárt kínált készpénzben a teljes vállalatért. Emellett vállalta, hogy az üzlet meghiúsulása esetén 7 milliárd dolláros kötbért fizet, sőt magára vállalta a Warner Bros. és a Netflix közötti megállapodás felbontásából eredő 2,8 milliárd dolláros díj rendezését is.
Az akvizíció a CNN jövőjére nézve is komoly következményekkel járhat, mivel a hírcsatorna a Warner Bros. égisze alá tartozik. A Paramount mögött Larry Ellison techmilliárdos áll, a vállalatot pedig fia, David Ellison vezeti. A finanszírozás körül éppen az Ellison család és Donald Trump elnök közeli kapcsolata miatt alakult ki vita, mivel Larry Ellison a Republikánus Párt egyik legnagyobb adományozója. Trump korábban többször támadta a CNN-t, decemberben pedig kijelentette: bármilyen Warner Bros.-üzlet részeként a hírcsatornát is el kellene adni.
Kalifornia főügyésze, Rob Bonta csütörtökön jelezte, hogy a lehetséges összeolvadás "nem lezárt ügy". Közlése szerint hivatala vizsgálatot folytat, és alapos felülvizsgálatot ígért, mivel a szórakoztatóipar Kalifornia gazdaságának kulcsfontosságú ágazata. Az ügylet véglegesítéséhez emellett az amerikai Igazságügyi Minisztérium és az európai versenyhatóságok jóváhagyására is szükség lesz.
Ha a tranzakciót engedélyezik, a Paramount portfóliójába kerülne a Warner Bros. HBO Max streamingszolgáltatása, a CNN, a Food Network és számos sportcsatorna. Ezek egészítenék ki a cég meglévő márkáit, köztük a Nickelodeont, a CBS-t és a Comedy Centralt. Hollywoodban ugyanakkor sokan aggódnak az összevonás következményei miatt. A stúdiók egyesítése szinte biztosan létszámleépítéssel jár majd egy olyan városban, amelyet az elmúlt időszakban már amúgy is jelentős produkciócsökkentések sújtottak.
Csütörtök este újra sorsoltak a Hatoslottón, ahol ezúttal 221 millió forint volt a várható főnyeremény.
Tűz keletkezett egy fővárosi vendéglátóhelyen, a Rákóczi úti épületet mintegy 500 ember hagyta el - tudatta a katasztrófavédelem a honlapján csütörtökön.
Tovább dagad a BAFTA-gála botránya: lemondott egy zsűritag - nem érdekli az indok, rasszizmust kiált
Külön kritikát kapott a BBC, amely az élő esemény után két órával sugározta a felvételt, a bekiabálást mégsem vágta ki, és semmilyen figyelmeztetést nem fűzött...
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/9. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitték-e a főnyeremény.
Kultikus regényből készít sorozatot a Netflix: legendás színészek játszanak benne - már ki is jött az előzetes
A szereposztás önmagában is figyelemre méltó.
A Disney Csatornán élőszereplős formában tér vissza a Vampirina: Tini vámpír sorozat.
Aratott az Egyik csata a másik után, ami 14 jelöléssel indult a 79. BAFTA-díjátadón, és ezek közül hatot meg is nyert.
Kihúzták a Hatoslottó 2026/8. heti nyerőszámait. Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a hatoson, így a következő sorsoláson 221 millió lesz a főnyeremény.
Kihúzták az Ötöslottó 2026/8. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum.
Dráma az európai szuperlottó sorsolásán: egy magyar karnyújtásnyira volt a 15 milliárdos jackpottól, a töredékével kell beérnie
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/8. heti nyerőszámait.
Elindult Magyarországon az Amazon Prime Video digitális áruháza, amely a filmek mellett sorozatok kölcsönzésére és megvásárlására is lehetőséget biztosít.
Minden idők egyik legnagyobb jackpotja vihető el a héten az ötöslottón: vajon lesz olyan szerencsés magyar, aki elviszi?
Ha a hétvégén se lesz telitalálat, akkor sem kell búslakodni, a nyeremény halmozódása folytatódik, összesen 52 hét áll rendelkezésre, ezután a főnyeremény nem növekszik tovább.
Bódi Csabi és felesége, Gina olyan helyre jutottak el, ahová magyarok közül eddig szinte senki.
Csütörtök este újra sorsoltak a Hatoslottón, ahol ezúttal 50 millió forint volt a várható főnyeremény.
2025-ben Európa-szerte példátlan bezárási hullám rázta meg a vendéglátást: történelmi éttermek és Michelin‑szintű helyek tűnnek el Bécstől Londonon át Málagáig.
Família Kft.-s gázsijáról vallott Csonka András: ennyit keresett a legendás sorozatban, durva feltételekkel alkalmazták
Csonka András mesélt pályakezdő éveinek anyagi nehézségeiről és a Família Kft. sorozatban kapott gázsijáról.
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/8. heti nyerőszámait 2026. február 18-án este. Ezen a héten nem született telitalálatos szelvény.
A világhírű brit zenekar egy olyan nagyszabású arénashow-val érkezik Budapestre, amely méltó módon foglalja össze több mint négy évtizedes pályafutásuk legnagyobb pillanatait.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl
A Lidl termékek vásárlásával nemcsak a magyar fogyasztók járnak jól, hanem a hazai gazdák is.
-
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
-
