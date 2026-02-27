2026. február 27. péntek Ákos, Bátor
Bangkok, Thaiföld - 2022. április 25. : Az iPhone 13 képernyője a Netflix alkalmazással.
Szórakozás

Hoppá! Visszalépett a Netflix az évtized üzletétől, vajon mi lesz az HBO és más csatornák sorsa?

Pénzcentrum
2026. február 27. 11:14

A Netflix visszalépett a Warner Bros. Discovery felvásárlására tett ajánlatától. Ezzel megnyílt az út a Paramount és a Skydance előtt, amelyek egy mintegy 111 milliárd dolláros (82,2 milliárd fontos) ügylet keretében szerezhetik meg Hollywood egyik legikonikusabb stúdióját. Ha a hatóságok jóváhagyják, a tranzakció alapjaiban formálhatja át a szórakoztatóipar erőviszonyait - tudósított a BBC.

A tavaly eladósorba került Warner Bros. csütörtökön közölte, hogy a Paramount legfrissebb ajánlatát a Netflixéhez képest "magasabb értékűnek" minősítette. A streamingóriás vezetői válaszul bejelentették: nem kívánják felüllicitálni vetélytársukat, mivel az üzlet az adott áron "pénzügyileg már nem vonzó". Ted Sarandos és Greg Peters társvezérigazgatók közleményükben hangsúlyozták: számukra ez a tranzakció mindig is csak a megfelelő áron jelentett kedvező lehetőséget, nem pedig egy mindenáron elérendő célt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Warner Bros. eredetileg decemberben fogadta el a Netflix részvényenkénti 27,75 dolláros ajánlatát. Ez az adósságállományt is figyelembe véve nagyjából 82 milliárd dollárt jelentett, és a stúdió film-, illetve streamingüzletágára – köztük az HBO-ra – vonatkozott.Korábban már részletesen írtunk a Pénzcentrumon erről, itt idézheted fel:

Most érkezett! Megszűnhet rengeteg magyar kedvenc streaming szolgáltatója: hamarosan ez lehet helyette
EZ IS ÉRDEKELHET
Most érkezett! Megszűnhet rengeteg magyar kedvenc streaming szolgáltatója: hamarosan ez lehet helyette
A felvásárlás a Netflix számára is történelmi jelentőségű lenne, mivel korábban soha nem hajtott végre ilyen nagyságrendű akvizíciót.

A Paramount azonban az utolsó pillanatban emelte a tétet, és a korábbi 30 helyett immár részvényenként 31 dollárt kínált készpénzben a teljes vállalatért. Emellett vállalta, hogy az üzlet meghiúsulása esetén 7 milliárd dolláros kötbért fizet, sőt magára vállalta a Warner Bros. és a Netflix közötti megállapodás felbontásából eredő 2,8 milliárd dolláros díj rendezését is.

Az akvizíció a CNN jövőjére nézve is komoly következményekkel járhat, mivel a hírcsatorna a Warner Bros. égisze alá tartozik. A Paramount mögött Larry Ellison techmilliárdos áll, a vállalatot pedig fia, David Ellison vezeti. A finanszírozás körül éppen az Ellison család és Donald Trump elnök közeli kapcsolata miatt alakult ki vita, mivel Larry Ellison a Republikánus Párt egyik legnagyobb adományozója. Trump korábban többször támadta a CNN-t, decemberben pedig kijelentette: bármilyen Warner Bros.-üzlet részeként a hírcsatornát is el kellene adni.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Kalifornia főügyésze, Rob Bonta csütörtökön jelezte, hogy a lehetséges összeolvadás "nem lezárt ügy". Közlése szerint hivatala vizsgálatot folytat, és alapos felülvizsgálatot ígért, mivel a szórakoztatóipar Kalifornia gazdaságának kulcsfontosságú ágazata. Az ügylet véglegesítéséhez emellett az amerikai Igazságügyi Minisztérium és az európai versenyhatóságok jóváhagyására is szükség lesz.

Ha a tranzakciót engedélyezik, a Paramount portfóliójába kerülne a Warner Bros. HBO Max streamingszolgáltatása, a CNN, a Food Network és számos sportcsatorna. Ezek egészítenék ki a cég meglévő márkáit, köztük a Nickelodeont, a CBS-t és a Comedy Centralt. Hollywoodban ugyanakkor sokan aggódnak az összevonás következményei miatt. A stúdiók egyesítése szinte biztosan létszámleépítéssel jár majd egy olyan városban, amelyet az elmúlt időszakban már amúgy is jelentős produkciócsökkentések sújtottak.
Címlapkép: Getty Images
