A szabályok értelmében a végleges elnevezésre a felfedező tehet javaslatot, a csillagász pedig ezzel a jogával élt a három égitest esetében.
Bővül a rekordokat döntő univerzum: itt a következő nagy Disney-premier
A Vampirina: Tini vámpír zenével, természetfeletti kalandokkal és humorral teli története új fejezetet nyit a Disney egyik legkedveltebb univerzumában. A sorozat premierje március 9-én, 18:45-kor lesz a Disney Csatornán, az új részek pedig minden hétköznap este 18:45-tő lesznek láthatók.
Vee elhagyja Erdélyt, hogy egy bentlakásos iskolában kövesse zenei álmait. Vámpír kilétét titkolnia kell, miközben olyan váratlan akadályokba ütközik, amelyek az árnyékvilágba húzhatják vissza őt. Először él emberek között, szenvedélyesen követi zenei álmait, és igyekszik titokban tartani, hogy vámpír. A helyzetet tovább bonyolítja túlságosan védelmező édesapja, aki egy túlbuzgó, 600 éves szellemet bíz meg azzal, hogy felügyelje őt az iskolában. Ez az első alkalom, hogy élőszereplős formában kel életre a karakter, aki már jól ismert és kedvelt a sikeres könyvsorozatból és a rekordokat döntő Disney Csatorna sorozatból is.
A sorozat vendégszereplői között feltűnik az Emmy-díjas Mykal-Michelle Harris Ruby szerepében, Jenna Davis (M3GAN, M3GAN 2.0) mint a karizmatikus felsőbb éves Megan, a közösségi médiából ismert Ariel Martin (Baby Ariel) a menő popsztár Millie Eyelash szerepében, valamint a „Waverly hely: Az új varázslók” (Wizards Beyond Waverly Place) sztárja, Janice LeAnn Brown, aki Billie karakterét alakítja egy misztikus crossover epizódban.
A főszereplőgárdát Kenzi Richardson (Vee), Jiwon Lee (Sophie), Shaun Dixon (Elijah), Milo Maharlika (Demi, a 600 éves szellem) és Faith Hedley (Britney) alkotja. Visszatérő szerepben látható Kate Reinders és Jeff Meacham Vampirina szerető vámpírszüleiként, valamint Kim Coles, aki az iskola igazgatóját, Merriweather dékánt alakítja.
A sorozat alkotói a Julie and the Phantoms mögött álló Dan Cross és David Hoge, executive producerként közreműködik Tim Federle, a „Szerelmes hangjegyek: A musical: A sorozat” (High School Musical: The Musical: The Series) alkotója, valamint Bronwyn North-Reist és Meg Deloatch.
Kihúzták az Ötöslottó 2026/8. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum.
Dráma az európai szuperlottó sorsolásán: egy magyar karnyújtásnyira volt a 15 milliárdos jackpottól, a töredékével kell beérnie
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/8. heti nyerőszámait.
Elindult Magyarországon az Amazon Prime Video digitális áruháza, amely a filmek mellett sorozatok kölcsönzésére és megvásárlására is lehetőséget biztosít.
Minden idők egyik legnagyobb jackpotja vihető el a héten az ötöslottón: vajon lesz olyan szerencsés magyar, aki elviszi?
Ha a hétvégén se lesz telitalálat, akkor sem kell búslakodni, a nyeremény halmozódása folytatódik, összesen 52 hét áll rendelkezésre, ezután a főnyeremény nem növekszik tovább.
Bódi Csabi és felesége, Gina olyan helyre jutottak el, ahová magyarok közül eddig szinte senki.
Csütörtök este újra sorsoltak a Hatoslottón, ahol ezúttal 50 millió forint volt a várható főnyeremény.
2025-ben Európa-szerte példátlan bezárási hullám rázta meg a vendéglátást: történelmi éttermek és Michelin‑szintű helyek tűnnek el Bécstől Londonon át Málagáig.
Família Kft.-s gázsijáról vallott Csonka András: ennyit keresett a legendás sorozatban, durva feltételekkel alkalmazták
Csonka András mesélt pályakezdő éveinek anyagi nehézségeiről és a Família Kft. sorozatban kapott gázsijáról.
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/8. heti nyerőszámait 2026. február 18-án este. Ezen a héten nem született telitalálatos szelvény.
A világhírű brit zenekar egy olyan nagyszabású arénashow-val érkezik Budapestre, amely méltó módon foglalja össze több mint négy évtizedes pályafutásuk legnagyobb pillanatait.
Molnár Anikó már az első napokban ötezer dolláros bevételre tett szert, később pedig húszmillió forintos ajánlatokat is visszautasított.
Durva áremelést jelentett be Magyarország egyik kedvenc streamingszolgáltatója: minden előfizető megkapja a számlát
Árat emel a SkyShowtime Magyarországon: a streamingszolgáltató értesítette előfizetőit, hogy 2026 februárjától drágul a havi díj.
A TasteAtlas nemzetközi gasztronómiai rangsorában két magyar fogás is felkerült a világ legkevésbé kedvelt ételeinek listájára.
Molnár és várandós felesége hétfőn érkeztek haza Ciprusról, ahol a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren két rendőr várta őket.
Az olimpiai bajnok úszó veszi át Lovász László helyét a Retro Rádió népszerű reggeli műsorában.
Az idei szezonban vásárolt jegyek és bérletek a szezon utolsó napjáig érvényesek.
Elvitték minden idők harmadik legnagyobb Hatoslottó-nyereményét: új milliárdosa van az országnak, neki köszönheti a fődíjat
Majdnem 2,5 milliárd forinttal lett gazdagabb egy szerencsés játékos, miután eltalálta a Hatoslottó mind a hat számát.
Újabb szombat, újabb Ötöslottó sorsolás. Lássuk, elvitte-e valaki a több mint 4 milliárdos giganyereményt.
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
