Bővül a rekordokat döntő univerzum: itt a következő nagy Disney-premier

A Vampirina: Tini vámpír zenével, természetfeletti kalandokkal és humorral teli története új fejezetet nyit a Disney egyik legkedveltebb univerzumában. A sorozat premierje március 9-én, 18:45-kor lesz a Disney Csatornán, az új részek pedig minden hétköznap este 18:45-tő lesznek láthatók.

Vee elhagyja Erdélyt, hogy egy bentlakásos iskolában kövesse zenei álmait. Vámpír kilétét titkolnia kell, miközben olyan váratlan akadályokba ütközik, amelyek az árnyékvilágba húzhatják vissza őt. Először él emberek között, szenvedélyesen követi zenei álmait, és igyekszik titokban tartani, hogy vámpír. A helyzetet tovább bonyolítja túlságosan védelmező édesapja, aki egy túlbuzgó, 600 éves szellemet bíz meg azzal, hogy felügyelje őt az iskolában. Ez az első alkalom, hogy élőszereplős formában kel életre a karakter, aki már jól ismert és kedvelt a sikeres könyvsorozatból és a rekordokat döntő Disney Csatorna sorozatból is.

A sorozat vendégszereplői között feltűnik az Emmy-díjas Mykal-Michelle Harris Ruby szerepében, Jenna Davis (M3GAN, M3GAN 2.0) mint a karizmatikus felsőbb éves Megan, a közösségi médiából ismert Ariel Martin (Baby Ariel) a menő popsztár Millie Eyelash szerepében, valamint a „Waverly hely: Az új varázslók” (Wizards Beyond Waverly Place) sztárja, Janice LeAnn Brown, aki Billie karakterét alakítja egy misztikus crossover epizódban.

A főszereplőgárdát Kenzi Richardson (Vee), Jiwon Lee (Sophie), Shaun Dixon (Elijah), Milo Maharlika (Demi, a 600 éves szellem) és Faith Hedley (Britney) alkotja. Visszatérő szerepben látható Kate Reinders és Jeff Meacham Vampirina szerető vámpírszüleiként, valamint Kim Coles, aki az iskola igazgatóját, Merriweather dékánt alakítja.

A sorozat alkotói a Julie and the Phantoms mögött álló Dan Cross és David Hoge, executive producerként közreműködik Tim Federle, a „Szerelmes hangjegyek: A musical: A sorozat” (High School Musical: The Musical: The Series) alkotója, valamint Bronwyn North-Reist és Meg Deloatch.