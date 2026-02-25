2026. február 25. szerda Géza
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Close up of a person holding a control remote with a television screen on the background. A woman holding a remote control switches programs on the TV in the background.
Szórakozás

Bővül a rekordokat döntő univerzum: itt a következő nagy Disney-premier

Pénzcentrum
2026. február 25. 17:34

A Vampirina: Tini vámpír zenével, természetfeletti kalandokkal és humorral teli története új fejezetet nyit a Disney egyik legkedveltebb univerzumában. A sorozat premierje március 9-én, 18:45-kor lesz a Disney Csatornán, az új részek pedig minden hétköznap este 18:45-tő lesznek láthatók.

Vee elhagyja Erdélyt, hogy egy bentlakásos iskolában kövesse zenei álmait. Vámpír kilétét titkolnia kell, miközben olyan váratlan akadályokba ütközik, amelyek az árnyékvilágba húzhatják vissza őt. Először él emberek között, szenvedélyesen követi zenei álmait, és igyekszik titokban tartani, hogy vámpír. A helyzetet tovább bonyolítja túlságosan védelmező édesapja, aki egy túlbuzgó, 600 éves szellemet bíz meg azzal, hogy felügyelje őt az iskolában. Ez az első alkalom, hogy élőszereplős formában kel életre a karakter, aki már jól ismert és kedvelt a sikeres könyvsorozatból és a rekordokat döntő Disney Csatorna sorozatból is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A sorozat vendégszereplői között feltűnik az Emmy-díjas Mykal-Michelle Harris Ruby szerepében, Jenna Davis (M3GAN, M3GAN 2.0) mint a karizmatikus felsőbb éves Megan, a közösségi médiából ismert Ariel Martin (Baby Ariel) a menő popsztár Millie Eyelash szerepében, valamint a „Waverly hely: Az új varázslók” (Wizards Beyond Waverly Place) sztárja, Janice LeAnn Brown, aki Billie karakterét alakítja egy misztikus crossover epizódban.

Kapcsolódó cikkeink:

A főszereplőgárdát Kenzi Richardson (Vee), Jiwon Lee (Sophie), Shaun Dixon (Elijah), Milo Maharlika (Demi, a 600 éves szellem) és Faith Hedley (Britney) alkotja. Visszatérő szerepben látható Kate Reinders és Jeff Meacham Vampirina szerető vámpírszüleiként, valamint Kim Coles, aki az iskola igazgatóját, Merriweather dékánt alakítja.

A sorozat alkotói a Julie and the Phantoms mögött álló Dan Cross és David Hoge, executive producerként közreműködik Tim Federle, a „Szerelmes hangjegyek: A musical: A sorozat” (High School Musical: The Musical: The Series) alkotója, valamint Bronwyn North-Reist és Meg Deloatch.
Címlapkép: Getty Images
#tévé #zene #film #sorozat #kultúra #szórakozás #média #disney #premier

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:45
17:34
17:29
17:15
17:06
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 25.
Egyre mélyül a digitális válság Magyarországon: a fiatalok fizethetik meg a mobilfüggőség árát, sokak szülei teljesen tehetetlenek
2026. február 24.
Hamarosan vége lehet az olcsó kínai termékek korának: már nem sokáig éri meg a Temu-ról, Shein-ről rendelni?
2026. február 25.
Óriási változás előtt állnak a magyar vásárlók: sokan nem állnak készen arra, ami ezután jönni fog
2026. február 25.
Retail reset: végső visszaszámlálás, olyan jön 2026-ban, amire még nem volt példa a kiskereskedelemben
2026. február 25.
Ekkora fizetéssel már jómódúnak mondhatod magad Magyarországon: rengetegen csúsznak ki a középosztályból
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 25. szerda
Géza
9. hét
Február 25.
A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 7. játékhéten
2
4 napja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 8. játékhéten
3
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 4. játékhéten
4
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 6. játékhéten
5
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai az 5. játékhéten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Időszakos biztosítások
határozott időre kötött biztosítási szerződések. A biztosító csak a szerződésben naptárilag - év, hó, nap, óra, perc - megjelölt időszakra vállalja a kockázatot. Az időszak leteltével a szerződés automatikusan megszűnik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 25. 17:29
Erre aztán minden nyugdíjas felkapja a fejét: sokkoló hírek érkeztek a kifizetésekről, erről kevesen tudnak
Pénzcentrum  |  2026. február 25. 16:58
Terrortámadást történt Ukrajnában! Megszólalt Zelenszkij - szerinte ez volt a támadók célja
Agrárszektor  |  2026. február 25. 17:29
Olyan időjárás jön, ami mindent felforgathat Magyarországon
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel