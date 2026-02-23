BAFTA 2026: kiosztották a legjobb filmeknek járó díjakat - Ez átírja az Oscar esélyeket?

Paul Thomas Anderson fekete akció-komédiája, az Egyik csata a másik után (One Battle After Another) vitte el fődíjakat a Brit Film- és Televíziós Művészeti Akadémia (BAFTA) vasárnap esti londoni díjkiosztó gáláján. Az alkotás, amelynek szereplőgárdájában olyan nevek sorjáztak, mint Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall és Teyana Taylor, 14 jelöléssel indult a 79. BAFTA-díjátadón, és ezek közül hatot meg is nyert.

A 14 jelöltséggel a tavaly bemutatott amerikai film több mint négy évtizedes rekordot állított be: legutóbb Richard Attenborough Gandhi című filmje kapott ennél több, összesen 16 BAFTA-jelölést 1983-ban.

Ryan Coogler Bűnösök (Sinners) című horrorfilmje szoros másodikként 13 jelöléssel érkezett a vasárnapi BAFTA-gálára, ahonnan viszont csak három díjjal távozott.

A legjobb rendezőnek járó díjért Paul Thomas Andersont szólították a londoni Royal Festival Hall színpadára az Egyik csata a másik után című alkotásért, amelynek ő volt a producere és forgatókönyvírója is. Az Egyik csata a másik után kapta a legjobb film, a legjobb forgatókönyv-adaptáció, a legjobb fényképezés és a legjobb vágás BAFTA-díját, és Sean Penn vehette át a legjobb férfi mellékszereplőnek járó elismerést. Leonardo DiCaprio, a film másik világsztárja ugyanakkor lemaradt a legjobb férfi főszereplő BAFTA-díjáról, ezt ugyanis Robert Aramayo kapta az I Swear című, Skóciában játszódó, Kirk Jones rendezte életrajzi drámában nyújtott alakításáért.

A legjobb női főszereplőnek megítélt elismerésben Jessie Buckley részesült a Chloé Zhao rendezte, William Shakespeare és felesége, Agnes Hathaway élettörténetét és fiuk halála feletti gyászát ábrázoló dramatizált filmeposzban Shakespeare feleségeként játszott szerepéért. Ez a film, a Hamnet nyerte a kiemelkedő brit filmalkotás BAFTA-díját is. A legjobb női mellékszereplőnek járó díjat Wunmi Mosaku vehette át a Bűnösökben bemutatott teljesítményéért. Ez a film kapta a legjobb eredeti forgatókönyv és a legjobb eredeti filmzene díját is a vasárnap esti londoni BAFTA-gálán. A többi kategória djíazottjaihoz, és az idei évi jelölt filmek listájához görgess lejjebb.

BAFTA vs. Oscar

A BAFTA díjai gyakran képesek megjósolni egy-egy film sikerét az Oscaron, de sosincs teljes egyezés. A BAFTA-gálát rendszerint néhány héttel az Oscar előtt rendezik meg, és a szavazóbizottságok tagjai között jelentős átfedés is van. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a fő kategóriákban – különösen a legjobb film, rendező és színészi díjak esetében – gyakori az azonos győztes. Például az Oppenheimer és az Minden mindenhol mindenkor egyaránt jelentős sikert aratott mindkét díjátadón. Ugyanakkor nem minden évben teljes az átfedés, különösen a brit kötődésű vagy európai filmek esetében fordulnak elő eltérések a BAFTA és az Oscar eredményei között. Tavaly például a BAFTA-n a Konklávé nyert több fontos díjat, míg Oscaron az Anora volt a favorit.

BAFTA 2026 díjazottjai és jelöltjei

A nyertes film minden kategóriában az elsőként felsorolt, melyet aláhíztunk, utána a jelölt filmeket soroljuk fel:

Legjobb film:

Egyik csata a másik után

Hamnet

Marty Supreme

Érzelmi érték

Bűnösök

Legjobb rendező:

Egyik csata a másik után – Paul Thomas Anderson

Bugonia – Yorgos Lanthimos

Hamnet – Chloé Zhao

Marty Supreme – Josh Safdie

Érzelmi érték – Joachim Trier

Bűnösök – Ryan Coogler

Legjobb eredeti forgatókönyv:

Bűnösök (Sinners) – Ryan Coogler

I Swear – Kirk Jones

Marty Supreme – Ronald Bronstein, Josh Safdie

The Secret Agent – Kleber Mendonça Filho

Érzelmi érték – Eskil Vogt, Joachim Trier

Legjobb adaptált forgatókönyv:

Egyik csata a másik után – Paul Thomas Anderson

The Ballad of Wallis Island – Tom Basden, Tim Key

Bugonia – Will Tracy

Hamnet – Chloé Zhao, Maggie O’Farrell

Pillion – Harry Lighton

Legjobb női főszereplő:

Jessie Buckley – Hamnet

Rose Byrne – Ha tudnék, beléd rúgnék

Kate Hudson – Song Sung Blue

Chase Infiniti – Egyik csata a másik után

Renate Reinsve – Érzelmi érték

Emma Stone – Bugonia

Legjobb férfi főszereplő:

Robert Aramayo – I Swear

Timothée Chalamet – Marty Supreme

Leonardo DiCaprio – Egyik csata a másik után

Ethan Hawke – Blue Moon

Michael B Jordan – Bűnösök

Jesse Plemons – Bugonia

Legjobb női mellékszereplő:

Wunmi Mosaku – Bűnösök

Odessa A’zion – Marty Supreme

Inga Ibsdotter Lilleaas – Érzelmi érték

Carey Mulligan – The Ballad of Wallis Island

Teyana Taylor – Egyik csata a másik után

Emily Watson – Hamnet

Legjobb férfi mellékszereplő:

Sean Penn – Egyik csata a másik után

Benicio del Toro – Egyik csata a másik után

Jacob Elordi – Frankenstein

Paul Mescal – Hamnet

Peter Mullan – I Swear

Stellan Skarsgård – Érzelmi érték

Legjobb operatőr:

Egyik csata a másik után – Michael BaumanFrankenstein – Dan Laustsen

Marty Supreme – Darius Khondji

Bűnösök – Autumn Durald Arkapaw

Az álmok vágányán – Adolpho Veloso

Legjobb vágás

Egyik csata a másik után – Andy Jurgensen

F1 – Stephen Mirrione

A House of Dynamite – Kirk Baxter

Marty Supreme – Ronald Bronstein and Josh Safdie

Bűnösök – Michael P. Shawver

Legjobb nem angol nyelvű film:

Érzelmi érték

Csak egy baleset volt

A titkosügynök

Sirāt

The Voice of Hind Rajab

Legjobb dokumentumfilm:

Senki tanár úr Putyin ellen (Mr Nobody Against Putin)

2000 Meters to Andriivka

Apocalypse in the Tropics

Cover-Up

The Perfect Neighbor

Legjobb animációs film:

Zootropolis 2

Elio

Little Amélie

Legjobb gyermek- és családi film:

Boong

Arco

Lilo & Stitch

Zootropolis 2

Legjobb casting

I Swear

Egyik csata a másik után

Érzelmi érték

Bűnösök

Legjobb filmzene

Bűnösök – Ludwig Göransson

Bugonia – Jerskin Fendrix

Frankenstein – Alexandre Desplat

Hamnet – Max Richter

Egyik csata a másik után – Jonny Greenwood

Legjobb smink és frizura:

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Wicked: For Good

EE Rising Star díj (a közönség szavazatai alapján):

Robert Aramayo

Miles Caton

Chase Infiniti

Archie Madekwe

Posy Sterling

A legjobb díszletért a Tamara Deverell and Shane Vieau Frankenstein címá filben végzett munkája kapott elismerést, a legjobb hang kategóriában pedig a F1 csapatát (Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo, és Juan Peralta) díjazták. A legjobb vizuális effektekért az Avatar: Tűz és hamu csapata kapott elismerést (Joe Letteri, Richard Baneham, Daniel Barrett, and Eric Saindon).