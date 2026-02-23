2026. február 23. hétfő Alfréd
9 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
vörös szőnyeg díjátadó gála
Szórakozás

BAFTA 2026: kiosztották a legjobb filmeknek járó díjakat - Ez átírja az Oscar esélyeket?

Pénzcentrum/MTI
2026. február 23. 08:50

Paul Thomas Anderson fekete akció-komédiája, az Egyik csata a másik után (One Battle After Another) vitte el fődíjakat a Brit Film- és Televíziós Művészeti Akadémia (BAFTA) vasárnap esti londoni díjkiosztó gáláján. Az alkotás, amelynek szereplőgárdájában olyan nevek sorjáztak, mint Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall és Teyana Taylor, 14 jelöléssel indult a 79. BAFTA-díjátadón, és ezek közül hatot meg is nyert.

A 14 jelöltséggel a tavaly bemutatott amerikai film több mint négy évtizedes rekordot állított be: legutóbb Richard Attenborough Gandhi című filmje kapott ennél több, összesen 16 BAFTA-jelölést 1983-ban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ryan Coogler Bűnösök (Sinners) című horrorfilmje szoros másodikként 13 jelöléssel érkezett a vasárnapi BAFTA-gálára, ahonnan viszont csak három díjjal távozott.

A legjobb rendezőnek járó díjért Paul Thomas Andersont szólították a londoni Royal Festival Hall színpadára az Egyik csata a másik után című alkotásért, amelynek ő volt a producere és forgatókönyvírója is. Az Egyik csata a másik után kapta a legjobb film, a legjobb forgatókönyv-adaptáció, a legjobb fényképezés és a legjobb vágás BAFTA-díját, és Sean Penn vehette át a legjobb férfi mellékszereplőnek járó elismerést. Leonardo DiCaprio, a film másik világsztárja ugyanakkor lemaradt a legjobb férfi főszereplő BAFTA-díjáról, ezt ugyanis Robert Aramayo kapta az I Swear című, Skóciában játszódó, Kirk Jones rendezte életrajzi drámában nyújtott alakításáért.

A legjobb női főszereplőnek megítélt elismerésben Jessie Buckley részesült a Chloé Zhao rendezte, William Shakespeare és felesége, Agnes Hathaway élettörténetét és fiuk halála feletti gyászát ábrázoló dramatizált filmeposzban Shakespeare feleségeként játszott szerepéért. Ez a film, a Hamnet nyerte a kiemelkedő brit filmalkotás BAFTA-díját is. A legjobb női mellékszereplőnek járó díjat Wunmi Mosaku vehette át a Bűnösökben bemutatott teljesítményéért. Ez a film kapta a legjobb eredeti forgatókönyv és a legjobb eredeti filmzene díját is a vasárnap esti londoni BAFTA-gálán. A többi kategória djíazottjaihoz, és az idei évi jelölt filmek listájához görgess lejjebb.

BAFTA vs. Oscar

A BAFTA díjai gyakran képesek megjósolni egy-egy film sikerét az Oscaron, de sosincs teljes egyezés. A BAFTA-gálát rendszerint néhány héttel az Oscar előtt rendezik meg, és a szavazóbizottságok tagjai között jelentős átfedés is van. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a fő kategóriákban – különösen a legjobb film, rendező és színészi díjak esetében – gyakori az azonos győztes. Például az Oppenheimer és az Minden mindenhol mindenkor egyaránt jelentős sikert aratott mindkét díjátadón. Ugyanakkor nem minden évben teljes az átfedés, különösen a brit kötődésű vagy európai filmek esetében fordulnak elő eltérések a BAFTA és az Oscar eredményei között. Tavaly például a BAFTA-n a Konklávé nyert több fontos díjat, míg Oscaron az Anora volt a favorit. 

BAFTA 2026 díjazottjai és jelöltjei

A nyertes film minden kategóriában az elsőként felsorolt, melyet aláhíztunk, utána a jelölt filmeket soroljuk fel:

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Legjobb film:

  • Egyik csata a másik után
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Érzelmi érték
  • Bűnösök

Legjobb rendező:

  • Egyik csata a másik után – Paul Thomas Anderson
  • Bugonia – Yorgos Lanthimos
  • Hamnet – Chloé Zhao
  • Marty Supreme – Josh Safdie
  • Érzelmi érték  – Joachim Trier
  • Bűnösök – Ryan Coogler

Legjobb eredeti forgatókönyv:

  • Bűnösök (Sinners) – Ryan Coogler 
  • I Swear – Kirk Jones
  • Marty Supreme – Ronald Bronstein, Josh Safdie
  • The Secret Agent – Kleber Mendonça Filho
  • Érzelmi érték  – Eskil Vogt, Joachim Trier

Legjobb adaptált forgatókönyv:

  • Egyik csata a másik után – Paul Thomas Anderson
  • The Ballad of Wallis Island – Tom Basden, Tim Key
  • Bugonia – Will Tracy
  • Hamnet – Chloé Zhao, Maggie O’Farrell
  • Pillion – Harry Lighton

Legjobb női főszereplő:

  • Jessie Buckley – Hamnet 
  • Rose Byrne – Ha tudnék, beléd rúgnék
  • Kate Hudson – Song Sung Blue
  • Chase Infiniti – Egyik csata a másik után
  • Renate Reinsve – Érzelmi érték
  • Emma Stone – Bugonia

Legjobb férfi főszereplő:

  • Robert Aramayo – I Swear 
  • Timothée Chalamet – Marty Supreme
  • Leonardo DiCaprio – Egyik csata a másik után
  • Ethan Hawke – Blue Moon
  • Michael B Jordan – Bűnösök
  • Jesse Plemons – Bugonia

Legjobb női mellékszereplő:

  • Wunmi Mosaku – Bűnösök
  • Odessa A’zion – Marty Supreme
  • Inga Ibsdotter Lilleaas – Érzelmi érték
  • Carey Mulligan – The Ballad of Wallis Island
  • Teyana Taylor – Egyik csata a másik után
  • Emily Watson – Hamnet

Legjobb férfi mellékszereplő:

  • Sean Penn – Egyik csata a másik után
  • Benicio del Toro – Egyik csata a másik után
  • Jacob Elordi – Frankenstein
  • Paul Mescal – Hamnet
  • Peter Mullan – I Swear
  • Stellan Skarsgård – Érzelmi érték

Legjobb operatőr:

  • Egyik csata a másik után – Michael BaumanFrankenstein – Dan Laustsen
  • Marty Supreme – Darius Khondji
  • Bűnösök – Autumn Durald Arkapaw
  • Az álmok vágányán – Adolpho Veloso

Legjobb vágás

  • Egyik csata a másik után – Andy Jurgensen
  • F1 – Stephen Mirrione
  • A House of Dynamite – Kirk Baxter
  • Marty Supreme – Ronald Bronstein and Josh Safdie
  • Bűnösök – Michael P. Shawver

Legjobb nem angol nyelvű film:

  • Érzelmi érték
  • Csak egy baleset volt
  • A titkosügynök
  • Sirāt
  • The Voice of Hind Rajab

Legjobb dokumentumfilm:

  • Senki tanár úr Putyin ellen (Mr Nobody Against Putin)
  • 2000 Meters to Andriivka
  • Apocalypse in the Tropics 
  • Cover-Up
  • The Perfect Neighbor 

Legjobb animációs film:

  • Zootropolis 2 
  • Elio
  • Little Amélie

Legjobb gyermek- és családi film:

  • Boong 
  • Arco
  • Lilo & Stitch
  • Zootropolis 2

Legjobb casting

  • I Swear
  • Egyik csata a másik után 
  • Érzelmi érték
  • Bűnösök

Legjobb filmzene

  • Bűnösök – Ludwig Göransson
  • Bugonia – Jerskin Fendrix
  • Frankenstein – Alexandre Desplat
  • Hamnet – Max Richter
  • Egyik csata a másik után – Jonny Greenwood

Legjobb smink és frizura:

  • Frankenstein 
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Sinners
  • Wicked: For Good

EE Rising Star díj (a közönség szavazatai alapján):

  • Robert Aramayo 
  • Miles Caton
  • Chase Infiniti
  • Archie Madekwe
  • Posy Sterling

A legjobb díszletért a Tamara Deverell and Shane Vieau Frankenstein címá filben végzett munkája kapott elismerést, a legjobb hang kategóriában pedig a F1 csapatát (Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo, és Juan Peralta) díjazták. A legjobb vizuális effektekért az Avatar: Tűz és hamu csapata kapott elismerést (Joe Letteri, Richard Baneham, Daniel Barrett, and Eric Saindon).

 

 
Címlapkép: Getty Images
#london #díj #film #díjak #kultúra #szórakozás #egyesült királyság #filmek #díjátadó #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:27
09:18
09:03
08:51
08:50
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 23.
Sorsdöntő hibát követ el rengeteg magyar szülő 2026-ban: évekig tartó kudarc várhat a gyerekükre
2026. február 22.
Inog a budapesti turizmus egyik alappilére: érik a költséges katasztrófa a fővárosban?
2026. február 23.
Növekvő energiaárak, bezárások, elhalasztott beruházások: a túlélésért küzd a fém- és acélipar
2026. február 23.
Egy Cápa 50 milliót tett az asztalra, de így is elbukott az üzlet – kemény este volt a Cápák közöttben
2026. február 22.
Ez az igazi árulás Magyarország jövője ellen: lenne kiktől tanulni ezen a téren, rengeteg pénz múlik rajta
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 23. hétfő
Alfréd
9. hét
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 7. játékhéten
2
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 4. játékhéten
3
2 napja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 8. játékhéten
4
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 6. játékhéten
5
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai az 5. játékhéten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Limitfigyelés
az a szolgáltatás, ahol olyan csoportos beszedésekre, amelyeknél változó összegek kerülnek terhelésre a számlatulajdonos által megadott értékhatár felett nem teljesíti a banka kifizetést - ilyenkor a számla kifizetése külön útra kerül, de ez nem szünteti meg a beszedést a továbbiakban

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 23. 07:41
Megszólalt a kórházban fekvő Erdő Péter titkára: a bíboros "hittel és reménnyel viseli a megpróbáltatásait"
Pénzcentrum  |  2026. február 23. 06:26
Növekvő energiaárak, bezárások, elhalasztott beruházások: a túlélésért küzd a fém- és acélipar
Agrárszektor  |  2026. február 23. 08:14
Reagált Trump a Legfelsőbb Bíróság döntésére: ennek még nincs vége
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel