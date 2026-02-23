Lakáspiaci fordulat, pénzügyi csapdák, hitelkönnyítések és társadalmi kérdések, amelyek már most meghatározzák a következő évek döntéseit.
BAFTA 2026: kiosztották a legjobb filmeknek járó díjakat - Ez átírja az Oscar esélyeket?
Paul Thomas Anderson fekete akció-komédiája, az Egyik csata a másik után (One Battle After Another) vitte el fődíjakat a Brit Film- és Televíziós Művészeti Akadémia (BAFTA) vasárnap esti londoni díjkiosztó gáláján. Az alkotás, amelynek szereplőgárdájában olyan nevek sorjáztak, mint Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall és Teyana Taylor, 14 jelöléssel indult a 79. BAFTA-díjátadón, és ezek közül hatot meg is nyert.
A 14 jelöltséggel a tavaly bemutatott amerikai film több mint négy évtizedes rekordot állított be: legutóbb Richard Attenborough Gandhi című filmje kapott ennél több, összesen 16 BAFTA-jelölést 1983-ban.
Ryan Coogler Bűnösök (Sinners) című horrorfilmje szoros másodikként 13 jelöléssel érkezett a vasárnapi BAFTA-gálára, ahonnan viszont csak három díjjal távozott.
A legjobb rendezőnek járó díjért Paul Thomas Andersont szólították a londoni Royal Festival Hall színpadára az Egyik csata a másik után című alkotásért, amelynek ő volt a producere és forgatókönyvírója is. Az Egyik csata a másik után kapta a legjobb film, a legjobb forgatókönyv-adaptáció, a legjobb fényképezés és a legjobb vágás BAFTA-díját, és Sean Penn vehette át a legjobb férfi mellékszereplőnek járó elismerést. Leonardo DiCaprio, a film másik világsztárja ugyanakkor lemaradt a legjobb férfi főszereplő BAFTA-díjáról, ezt ugyanis Robert Aramayo kapta az I Swear című, Skóciában játszódó, Kirk Jones rendezte életrajzi drámában nyújtott alakításáért.
A legjobb női főszereplőnek megítélt elismerésben Jessie Buckley részesült a Chloé Zhao rendezte, William Shakespeare és felesége, Agnes Hathaway élettörténetét és fiuk halála feletti gyászát ábrázoló dramatizált filmeposzban Shakespeare feleségeként játszott szerepéért. Ez a film, a Hamnet nyerte a kiemelkedő brit filmalkotás BAFTA-díját is. A legjobb női mellékszereplőnek járó díjat Wunmi Mosaku vehette át a Bűnösökben bemutatott teljesítményéért. Ez a film kapta a legjobb eredeti forgatókönyv és a legjobb eredeti filmzene díját is a vasárnap esti londoni BAFTA-gálán. A többi kategória djíazottjaihoz, és az idei évi jelölt filmek listájához görgess lejjebb.
BAFTA vs. Oscar
A BAFTA díjai gyakran képesek megjósolni egy-egy film sikerét az Oscaron, de sosincs teljes egyezés. A BAFTA-gálát rendszerint néhány héttel az Oscar előtt rendezik meg, és a szavazóbizottságok tagjai között jelentős átfedés is van. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a fő kategóriákban – különösen a legjobb film, rendező és színészi díjak esetében – gyakori az azonos győztes. Például az Oppenheimer és az Minden mindenhol mindenkor egyaránt jelentős sikert aratott mindkét díjátadón. Ugyanakkor nem minden évben teljes az átfedés, különösen a brit kötődésű vagy európai filmek esetében fordulnak elő eltérések a BAFTA és az Oscar eredményei között. Tavaly például a BAFTA-n a Konklávé nyert több fontos díjat, míg Oscaron az Anora volt a favorit.
BAFTA 2026 díjazottjai és jelöltjei
A nyertes film minden kategóriában az elsőként felsorolt, melyet aláhíztunk, utána a jelölt filmeket soroljuk fel:
Legjobb film:
- Egyik csata a másik után
- Hamnet
- Marty Supreme
- Érzelmi érték
- Bűnösök
Legjobb rendező:
- Egyik csata a másik után – Paul Thomas Anderson
- Bugonia – Yorgos Lanthimos
- Hamnet – Chloé Zhao
- Marty Supreme – Josh Safdie
- Érzelmi érték – Joachim Trier
- Bűnösök – Ryan Coogler
Legjobb eredeti forgatókönyv:
- Bűnösök (Sinners) – Ryan Coogler
- I Swear – Kirk Jones
- Marty Supreme – Ronald Bronstein, Josh Safdie
- The Secret Agent – Kleber Mendonça Filho
- Érzelmi érték – Eskil Vogt, Joachim Trier
Legjobb adaptált forgatókönyv:
- Egyik csata a másik után – Paul Thomas Anderson
- The Ballad of Wallis Island – Tom Basden, Tim Key
- Bugonia – Will Tracy
- Hamnet – Chloé Zhao, Maggie O’Farrell
- Pillion – Harry Lighton
Legjobb női főszereplő:
- Jessie Buckley – Hamnet
- Rose Byrne – Ha tudnék, beléd rúgnék
- Kate Hudson – Song Sung Blue
- Chase Infiniti – Egyik csata a másik után
- Renate Reinsve – Érzelmi érték
- Emma Stone – Bugonia
Legjobb férfi főszereplő:
- Robert Aramayo – I Swear
- Timothée Chalamet – Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio – Egyik csata a másik után
- Ethan Hawke – Blue Moon
- Michael B Jordan – Bűnösök
- Jesse Plemons – Bugonia
Legjobb női mellékszereplő:
- Wunmi Mosaku – Bűnösök
- Odessa A’zion – Marty Supreme
- Inga Ibsdotter Lilleaas – Érzelmi érték
- Carey Mulligan – The Ballad of Wallis Island
- Teyana Taylor – Egyik csata a másik után
- Emily Watson – Hamnet
Legjobb férfi mellékszereplő:
- Sean Penn – Egyik csata a másik után
- Benicio del Toro – Egyik csata a másik után
- Jacob Elordi – Frankenstein
- Paul Mescal – Hamnet
- Peter Mullan – I Swear
- Stellan Skarsgård – Érzelmi érték
Legjobb operatőr:
- Egyik csata a másik után – Michael BaumanFrankenstein – Dan Laustsen
- Marty Supreme – Darius Khondji
- Bűnösök – Autumn Durald Arkapaw
- Az álmok vágányán – Adolpho Veloso
Legjobb vágás
- Egyik csata a másik után – Andy Jurgensen
- F1 – Stephen Mirrione
- A House of Dynamite – Kirk Baxter
- Marty Supreme – Ronald Bronstein and Josh Safdie
- Bűnösök – Michael P. Shawver
Legjobb nem angol nyelvű film:
- Érzelmi érték
- Csak egy baleset volt
- A titkosügynök
- Sirāt
- The Voice of Hind Rajab
Legjobb dokumentumfilm:
- Senki tanár úr Putyin ellen (Mr Nobody Against Putin)
- 2000 Meters to Andriivka
- Apocalypse in the Tropics
- Cover-Up
- The Perfect Neighbor
Legjobb animációs film:
- Zootropolis 2
- Elio
- Little Amélie
Legjobb gyermek- és családi film:
- Boong
- Arco
- Lilo & Stitch
- Zootropolis 2
Legjobb casting
- I Swear
- Egyik csata a másik után
- Érzelmi érték
- Bűnösök
Legjobb filmzene
- Bűnösök – Ludwig Göransson
- Bugonia – Jerskin Fendrix
- Frankenstein – Alexandre Desplat
- Hamnet – Max Richter
- Egyik csata a másik után – Jonny Greenwood
Legjobb smink és frizura:
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Sinners
- Wicked: For Good
EE Rising Star díj (a közönség szavazatai alapján):
- Robert Aramayo
- Miles Caton
- Chase Infiniti
- Archie Madekwe
- Posy Sterling
A legjobb díszletért a Tamara Deverell and Shane Vieau Frankenstein címá filben végzett munkája kapott elismerést, a legjobb hang kategóriában pedig a F1 csapatát (Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo, és Juan Peralta) díjazták. A legjobb vizuális effektekért az Avatar: Tűz és hamu csapata kapott elismerést (Joe Letteri, Richard Baneham, Daniel Barrett, and Eric Saindon).
-
