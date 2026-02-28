A zenész nyíltan beszélt anyagi helyzetéről is, elárulva, hogy a folyósított összeg szinte fillérre pontosan kétszázezer forint.
25 ezer magyarnak jól indult a hétvégéje: nagy szerencséjük volt, több mint 100 milliót osztottak szét közöttük
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/9. heti, pénteki nyerőszámait és telitalálat is született. Egy külföldi játékos több mint 28 milliárd forinttal lett gazdagabb. Magyarországon viszont nem volt 5+2 találatos szelvény 336 sorsolás óta! A legmagasabb nyereményt elérő magyar játékosoknak csak 4+2 találatuk volt, ami 1,23 millió forintot fizet. Ezen a sorsoláson 25 ezer magyar akadt, aki legalább pár ezer forintot bezsebelt.
Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-t, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Akkor nyersz a heti két alkalommal megrendezett sorsoláson, ha az „A” és „B” mezőben elért találataid száma legalább 3.
Az Eurojackpot nyerőszámai 2026-ban a 9. játékhéten, pénteken:
7, 17, 19, 28, 47; 2, 7.
Ezen a héten megtörtént: elvitték a több mint 28 milliárdos főnyereményt! Egy külföldi játékos találta el az 5+2 számot. A magyaroknak ez most nem volt a legszerencsésebb hete: a legmagasabb nyeremény hazánkban mindössze 1 230 095 forint volt a 4+2 találatért és ezt is csak 2 játékos érte el. További 25 ezer magyar játékos összesen 113,6 millió forintot nyert.
5+2 találatos szelvény nem volt Magyarországon 336 sorsolás óta! Azonban mivel a főnyereményt elvitték, a következő sorsoláson, kedden 3,7 milliárd forint lesz a tét.
Az Eurojackpoton jelenleg 820 forintba kerül egy játék, ez mindig változik attól függően, milyen gyenge a forint.
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/9. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitték-e a főnyeremény.
Kihúzták a Hatoslottó 2026/8. heti nyerőszámait. Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a hatoson, így a következő sorsoláson 221 millió lesz a főnyeremény.
Kihúzták az Ötöslottó 2026/8. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum.
Dráma az európai szuperlottó sorsolásán: egy magyar karnyújtásnyira volt a 15 milliárdos jackpottól, a töredékével kell beérnie
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/8. heti nyerőszámait.
Minden idők egyik legnagyobb jackpotja vihető el a héten az ötöslottón: vajon lesz olyan szerencsés magyar, aki elviszi?
Ha a hétvégén se lesz telitalálat, akkor sem kell búslakodni, a nyeremény halmozódása folytatódik, összesen 52 hét áll rendelkezésre, ezután a főnyeremény nem növekszik tovább.
Csütörtök este újra sorsoltak a Hatoslottón, ahol ezúttal 50 millió forint volt a várható főnyeremény.
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/8. heti nyerőszámait 2026. február 18-án este. Ezen a héten nem született telitalálatos szelvény.
