Szórakozás

25 ezer magyarnak jól indult a hétvégéje: nagy szerencséjük volt, több mint 100 milliót osztottak szét közöttük

Pénzcentrum
2026. február 28. 08:34

Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/9. heti, pénteki nyerőszámait és telitalálat is született. Egy külföldi játékos több mint 28 milliárd forinttal lett gazdagabb. Magyarországon viszont nem volt 5+2 találatos szelvény 336 sorsolás óta! A legmagasabb nyereményt elérő magyar játékosoknak csak 4+2 találatuk volt, ami 1,23 millió forintot fizet. Ezen a sorsoláson 25 ezer magyar akadt, aki legalább pár ezer forintot bezsebelt. 

Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-t, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Akkor nyersz a heti két alkalommal megrendezett sorsoláson, ha az „A” és „B” mezőben elért találataid száma legalább 3. 

Az Eurojackpot nyerőszámai 2026-ban a 9. játékhéten, pénteken:

7, 17, 19, 28, 47; 2, 7.

Ezen a héten megtörtént: elvitték a több mint 28 milliárdos főnyereményt! Egy külföldi játékos találta el az 5+2 számot. A magyaroknak ez most nem volt a legszerencsésebb hete: a legmagasabb nyeremény hazánkban mindössze 1 230 095 forint volt a 4+2 találatért és ezt is csak 2 játékos érte el. További 25 ezer magyar játékos összesen 113,6 millió forintot nyert.

5+2 találatos szelvény nem volt Magyarországon 336 sorsolás óta! Azonban mivel a főnyereményt elvitték, a következő sorsoláson, kedden 3,7 milliárd forint lesz a tét.

Az Eurojackpoton jelenleg 820 forintba kerül egy játék, ez mindig változik attól függően, milyen gyenge a forint.

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső EUROJACKPOT aloldalunkon
Címlapkép: Getty Images
