Völgyesi Wiluth Zsolt pizzaszakértő TikTok-videójában alaposan letesztelte az új terméket.
Meghökkentő dolog derült ki a mekis kóláról: te is észrevetted már a különbséget?
A McDonald's-ban kapható Diet Coke különleges népszerűségnek örvend, és sokan állítják, hogy jobb ízű, mint a palackozott vagy dobozos változat. Szakértők magyarázzák el, mi áll a jelenség hátterében.
A Diet Coke rajongói között egyre erősebb kultusz alakult ki a McDonald's-ban kapható változat körül. A közösségi médiában sokan osztják meg, hogy a gyorsétteremlánc szódagépeiből származó diétás kóla egyedülálló élményt nyújt, és néhányan már az önápolási rutinjuk elengedhetetlen részének tekintik.
"A palackozott Diet Coke olyan, mint a tűzijátékot tévében nézni. A McDonald's Diet Coke az élő show" – fogalmaz Dutch Small, egy mexikóvárosi PR-szakember, aki bevallottan minden nap fogyasztja az italt.
De mi teszi különlegessé a McDonald's Diet Coke-ot? A szakértők szerint több tényező is közrejátszik. A gyorsétterem kiváló szűrőrendszert használ, és nagy hangsúlyt fektet a hőmérséklet-szabályozásra. A McDonald's előhűtött, szűrt vizet használ, ami kulcsfontosságú a szénsav megfelelő oldódásához.
Roberto Zenit, a Brown Egyetem professzora és szénsavasítási szakértő szerint a fizikai-kémiai folyamat a Henry-törvényen alapul: minél hidegebb a víz, annál jobban oldódik benne a szén-dioxid, és annál tovább marad meg a buborékos állapot - számolt be a Huffpost.
További előnye, hogy a kólaszirupot rozsdamentes acéltartályokban tárolja a legtöbb más étteremmel ellentétben, ahol műanyag zacskókban érkezik. Ez frissebb és jobb ízű terméket eredményez. Emellett a lánc magasabb szirup-szénsavas víz arányt alkalmaz, hogy ellensúlyozza a jég olvadása miatti hígulást.
A vállalat 2023-ban bejelentette, hogy 2032-ig fokozatosan megszünteti az önkiszolgáló italadagolókat, és helyettük automatizált, személyzet által kezelt rendszert vezet be higiéniai okokból. Ez azt jelenti, hogy a Diet Coke rajongóknak még hét évük van hátra, hogy élvezhessék a saját maguk által adagolt italt.
Laár András után Galla Miklós is rajongóihoz fordult segítségért.
Az első Simpsons-film 2007 júliusában került a mozikba, és több mint 500 millió dolláros bevételt hozott világszerte.
Albert Péter, a Budapest Park vezérigazgatója szerint a közönség összetétele, viselkedése és elvárásai látványosan változnak.
Különleges természeti jelenségek kápráztatták el a megfigyelőket kedden.
A hét első felében erősen és közepesen felhős időszakok váltják egymást, a gomolyfelhőkből helyenként záporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak.
"A tiltás kemény eszköz, "de a fiataloknak az alkoholt és a nikotint is tiltjuk, hogy megvédjük a még fejlődő agyukat." - hangsúlyozta a párt.
Egy ember és egy társadalom egészségét leginkább a jókedv, a nevetés, a humor, a nyitottság és a felszabadultság jelzi.
Mennyibe kerül az HBO Max-előfizetés havonta 2025-ben? Itt az HBO Max csomagok ára, így lehetséges az előfizetés lemondása
A Max (korábban HBO Max) több csomaggal és kedvezménnyel elérhető. Összefoglaltuk az árakat, a lehetőségeket és azt is, hogyan mondható le az előfizetés.
Kihúzták a Hatoslottó 2025/39. heti vasárnapi sorsolás nyerőszámait. Ezen a sorsoláson sem volt telitalálat.
Mennyibe kerül a Netflix-előfizetés havonta 2025-ben? Itt a Netflix csomagok ára, így lehetséges az előfizetés lemondása
A Netflix ma már szinte minden háztartásban ismert streaming szolgáltatás, de sokan nem tudják pontosan, mennyibe kerülnek az egyes csomagok vagy, hogy lehet egyszerűen lemondani.
Ismét sugározzák Jimmy Kimmel késő esti show-ját az összes olyan amerikai televíziós csatornán, ahol múlt héten felfüggesztették a műsort.
Megkezdték az Ötöslottó 2025/39. heti nyerőszámainak sorsolását, melyet ezúttal is élőben közvetít a Pénzcentrum.
A srácok a YouTube-on paródiáikkal és saját dalaikkal váltak népszerűvé, most pedig először mutatják meg élőben magukat.
Telitalálat nem született, így a következő héten várható nyereményösszeg egy nyertes esetén 7 milliárd forint.
A 18 évvel ezelőtti RTL-es tehetségkutatóban ízes magyarsággal mesélő csantavéri fiú megnyerte a műsort.
Eljárást indított a Balázsék című műsorszám július 15-i adása miatt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa.
Nem meglepő módon a SkyShowtime kínálata is bővülni fog a következő hónapban.
A Hatoslottón ismét megtartották a csütörtöki sorsolást, a főnyeremény pedig több mint 166 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek megnyernie ezt a nagy összeget?
