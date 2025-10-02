2025. október 2. csütörtök Petra
Meghökkentő dolog derült ki a mekis kóláról: te is észrevetted már a különbséget?
Szórakozás

Meghökkentő dolog derült ki a mekis kóláról: te is észrevetted már a különbséget?

Pénzcentrum
2025. október 2. 17:46

A McDonald's-ban kapható Diet Coke különleges népszerűségnek örvend, és sokan állítják, hogy jobb ízű, mint a palackozott vagy dobozos változat. Szakértők magyarázzák el, mi áll a jelenség hátterében.

A Diet Coke rajongói között egyre erősebb kultusz alakult ki a McDonald's-ban kapható változat körül. A közösségi médiában sokan osztják meg, hogy a gyorsétteremlánc szódagépeiből származó diétás kóla egyedülálló élményt nyújt, és néhányan már az önápolási rutinjuk elengedhetetlen részének tekintik.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"A palackozott Diet Coke olyan, mint a tűzijátékot tévében nézni. A McDonald's Diet Coke az élő show" – fogalmaz Dutch Small, egy mexikóvárosi PR-szakember, aki bevallottan minden nap fogyasztja az italt.

De mi teszi különlegessé a McDonald's Diet Coke-ot? A szakértők szerint több tényező is közrejátszik. A gyorsétterem kiváló szűrőrendszert használ, és nagy hangsúlyt fektet a hőmérséklet-szabályozásra. A McDonald's előhűtött, szűrt vizet használ, ami kulcsfontosságú a szénsav megfelelő oldódásához.

Roberto Zenit, a Brown Egyetem professzora és szénsavasítási szakértő szerint a fizikai-kémiai folyamat a Henry-törvényen alapul: minél hidegebb a víz, annál jobban oldódik benne a szén-dioxid, és annál tovább marad meg a buborékos állapot - számolt be a Huffpost.

További előnye, hogy a kólaszirupot rozsdamentes acéltartályokban tárolja a legtöbb más étteremmel ellentétben, ahol műanyag zacskókban érkezik. Ez frissebb és jobb ízű terméket eredményez. Emellett a lánc magasabb szirup-szénsavas víz arányt alkalmaz, hogy ellensúlyozza a jég olvadása miatti hígulást.

A vállalat 2023-ban bejelentette, hogy 2032-ig fokozatosan megszünteti az önkiszolgáló italadagolókat, és helyettük automatizált, személyzet által kezelt rendszert vezet be higiéniai okokból. Ez azt jelenti, hogy a Diet Coke rajongóknak még hét évük van hátra, hogy élvezhessék a saját maguk által adagolt italt.
Címlapkép: Getty Images
