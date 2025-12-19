Fontos okmány szűnik meg január 1-től: ez rengeteg magyar dolgozót érint, itt vannak a részletek

2026. január 1-jével kiváltásra kerül a papír alapú TB kiskönyv és helyette az e-TB kiskönyv kerül bevezetésre - olvaható a Magyar Államkincstár honlapján. Ezzel megszűnik a foglalkoztatók TB kiskönyv vezetésével járó adminisztratív feladata.

2026. január 1-jétől nem kell vezetni a papír alapú „Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról” elnevezésű nyomtatványt (a továbbiakban: papír alapú TB kiskönyv). Ettől az időponttól kezdve a társadalombiztosítási kifizetőhelyek számára válik elérhetővé egy új elektronikus felület (a továbbiakban: e-TB kiskönyv), amelyről lekérdezhetők a biztosítási jogviszonyokra, valamint az egészségbiztosítási pénzbeli ellátásokra és a baleseti táppénzre vonatkozó adatok.

A papír alapú TB kiskönyv kivezetése

A papír alapú TB kiskönyv kivezetésének menete, hogy a foglalkoztató visszaadja a papír alapú TB kiskönyvet a biztosított részére. A foglalkoztatónál lévő papír alapú TB kiskönyvet legkésőbb a foglalkoztatási jogviszony megszűnésekor a biztosított részére hitelt érdemlő módon igazolva át kell adni. Postai megküldés esetén tértivevénnyel, személyes átadás esetén az ügyfél aláírásával igazolja, hogy átvette a papír alapú TB kiskönyvet. Amennyiben a papír alapú TB kiskönyv átadása meghiúsul, vagyis a foglalkoztató nem tudja eljuttatni a biztosított részére azt, úgy a foglalkoztató a biztosítottra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő öt évig köteles megőrizni a papír alapú TB kiskönyvet.

A következő lépés, hogy a biztosított megőrzi a papír alapú TB kiskönyvet. A biztosított a részére átadott papír alapú TB kiskönyvet a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő öt évig köteles megőrizni.

A biztosítottak a NEAK által üzemeltetett Biztosítási jogviszony lekérdező felületen tudják a jogviszony történetüket megtekinteni. 2026. január 1-jétől pedig a Betegéletút szolgáltatás keretében a 2023. december 31-ét követően folyósított egészségbiztosítási pénzbeli ellátásokra (táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, örökbefogadó díj), valamint a baleseti táppénzre vonatkozó adatokat is le tudják kérdezni. Ezt a https://etb.neak.gov.hu oldalra belépve, illetve a https://magyaroszág.hu felületén keresztül tudják megtenni.

Amennyiben a biztosított a papír alapú TB kiskönyvben olyan biztosítási jogviszonyt talál, amelyet a Betegéletút szolgáltatás felületén található elektronikus, közhiteles nyilvántartás nem tartalmaz, úgy a hiányzó biztosítási jogviszonyait illetően okirati bizonyítási eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatal egészségbiztosítási szakterületénél. A kormányhivatalok elérhetősége ezen a honlapon megtalálható. Az okirati bizonyítás menetéről a NEAK oldalán található tájékoztatás.

A papír alapú TB kiskönyv biztosítottak részére történő átadását követően azon foglalkoztatóknak, akik nem működtetnek társadalombiztosítási kifizetőhelyet, sem a papír alapú TB kiskönyv, sem az e-TB kiskönyv vonatkozásában további feladatuk nincs.

A kifizetőhelyek feladata is csökken és munkájukat SZÜF lekérdező-felület támogatja

Azon foglalkoztatók, akik társadalombiztosítási kifizetőhelyet működtetnek, 2026. január 1-jétől válhatnak jogosulttá arra, hogy az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások, valamint a baleseti táppénz elbírálása érdekében az e-TB kiskönyv felületéről lekérdezzék az adatokat. Az e-TB kiskönyv felületről a társadalombiztosítási kifizetőhelyek kizárólag azon biztosítottak vonatkozásában kérdezhetik le az adatokat, akik az e-TB kiskönyv felületre történő bekérdezéskor a társadalombiztosítási kifizetőhelyet működtető foglalkoztatónál fennálló biztosítási jogviszonnyal rendelkeznek.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Így a társadalombiztosítási kifizetőhelyek 2026. január 1-jétől a biztosítási jogviszony megszűnését követően egészségbiztosítási pénzbeli ellátást, baleseti táppénzt (a továbbiakban: passzív ellátások) nem állapíthatnak meg és nem folyósíthatnak. A passzív ellátások elbírálására, folyósítására 2025. december 31-ét követő időszakra kizárólag a fővárosi és vármegyei kormányhivataloknak lesz hatásköre, így a kifizetőhelyeknek megszűnik a passzív ellátások jelentési kötelezettsége a NEAK felé.

Az e-TB kiskönyv biztosítottanként tartalmazza a TAJ számmal rendelkező természetes személyekre vonatkozó alábbi adatokat:

biztosított személyazonosító adatai és TAJ száma,

a biztosított jogviszonyai vonatkozásában,

a foglalkoztató neve, adószáma,

jogviszonyának jogcímkódja,

jogviszonyának időtartama,

jogviszonya szünetelésének időtartama,

jogviszonya szerinti munkakör (FEOR),

jogviszonya szerinti munkaidő mértéke,

a biztosított egészségbiztosítási pénzbeli ellátásaira és baleseti táppénzére vonatkozóan,

az ellátás jogcíme,

az ellátás folyósításának időtartama,

az ellátás naptári napi alapja,

az ellátást megállapító hatóság megnevezése,

a foglalkoztató neve és adószáma, amennyiben az ellátást az egészségbiztosító állapította meg,

a gyermekápolási táppénz, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj és az örökbefogadói díj esetén az ellátásra jogosító gyermek születési neve, születési helye és ideje, továbbá a TAJ száma, amennyiben azzal a gyermek rendelkezik.

Az e-TB kiskönyv a személyre szabott ügyintézési felületen (SZÜF) válik elérhetővé a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére, amelyet a magyarorszag.hu portálon érhetnek el 2026. január 1-től az Egészségügy/Egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásai/e-TB kiskönyv lekérdezés menüpont alatt. A társadalombiztosítási kifizetőhelyet működtető foglalkoztatónál biztosítási jogviszonyban álló személyek adatai kizárólag a Rendelkezési Nyilvántartásban tett meghatalmazás birtokában kérdezhetők le.

A társadalombiztosítási kifizetőhely a Rendelkezési Nyilvántartásban az alábbi elérési útvonalon tudja az erre vonatkozó meghatalmazást megtenni: Új rendelkezés készítése / Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő / e-TB kiskönyv lekérdezés

Az e-TB kiskönyv használatával összefüggésben hamarosan részletes tájékoztatás lesz elérhető a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére a Magyar Államkincstár és a NEAK honlapján is.

Címlapkép: Vasvári Tamás, MTI/MTVA