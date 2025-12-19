2025. december 19. péntek Viola
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Révfülöp, 2025. június 13.A révfülöpi kormányablak az átadási ünnepség napján, 2025. június 13-án.MTI/Vasvári Tamás
Biztosítás

Fontos okmány szűnik meg január 1-től: ez rengeteg magyar dolgozót érint, itt vannak a részletek

Pénzcentrum
2025. december 19. 19:32

2026. január 1-jével kiváltásra kerül a papír alapú TB kiskönyv és helyette az e-TB kiskönyv kerül bevezetésre - olvaható a Magyar Államkincstár honlapján. Ezzel megszűnik a foglalkoztatók TB kiskönyv vezetésével járó adminisztratív feladata.

2026. január 1-jétől nem kell vezetni a papír alapú „Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról” elnevezésű nyomtatványt (a továbbiakban: papír alapú TB kiskönyv). Ettől az időponttól kezdve a társadalombiztosítási kifizetőhelyek számára válik elérhetővé egy új elektronikus felület (a továbbiakban: e-TB kiskönyv), amelyről lekérdezhetők a biztosítási jogviszonyokra, valamint az egészségbiztosítási pénzbeli ellátásokra és a baleseti táppénzre vonatkozó adatok. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A papír alapú TB kiskönyv kivezetése

A papír alapú TB kiskönyv kivezetésének menete, hogy a foglalkoztató visszaadja a papír alapú TB kiskönyvet a biztosított részére. A foglalkoztatónál lévő papír alapú TB kiskönyvet legkésőbb a foglalkoztatási jogviszony megszűnésekor a biztosított részére hitelt érdemlő módon igazolva át kell adni. Postai megküldés esetén tértivevénnyel, személyes átadás esetén az ügyfél aláírásával igazolja, hogy átvette a papír alapú TB kiskönyvet. Amennyiben a papír alapú TB kiskönyv átadása meghiúsul, vagyis a foglalkoztató nem tudja eljuttatni a biztosított részére azt, úgy a foglalkoztató a biztosítottra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő öt évig köteles megőrizni a papír alapú TB kiskönyvet.

A következő lépés, hogy a biztosított megőrzi a papír alapú TB kiskönyvet. A biztosított a részére átadott papír alapú TB kiskönyvet a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő öt évig köteles megőrizni.

A biztosítottak a NEAK által üzemeltetett Biztosítási jogviszony lekérdező felületen tudják a jogviszony történetüket megtekinteni. 2026. január 1-jétől pedig a Betegéletút szolgáltatás keretében a 2023. december 31-ét követően folyósított egészségbiztosítási pénzbeli ellátásokra (táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, örökbefogadó díj), valamint a baleseti táppénzre vonatkozó adatokat is le tudják kérdezni. Ezt a https://etb.neak.gov.hu oldalra belépve, illetve a https://magyaroszág.hu  felületén keresztül tudják megtenni.

Amennyiben a biztosított a papír alapú TB kiskönyvben olyan biztosítási jogviszonyt talál, amelyet a Betegéletút szolgáltatás felületén található elektronikus, közhiteles nyilvántartás nem tartalmaz, úgy a hiányzó biztosítási jogviszonyait illetően okirati bizonyítási eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatal egészségbiztosítási szakterületénél. A kormányhivatalok elérhetősége ezen a honlapon megtalálható. Az okirati bizonyítás menetéről a NEAK oldalán található tájékoztatás.

A papír alapú TB kiskönyv biztosítottak részére történő átadását követően azon foglalkoztatóknak, akik nem működtetnek társadalombiztosítási kifizetőhelyet, sem a papír alapú TB kiskönyv, sem az e-TB kiskönyv vonatkozásában további feladatuk nincs. 

A kifizetőhelyek feladata is csökken és munkájukat SZÜF lekérdező-felület támogatja

Azon foglalkoztatók, akik társadalombiztosítási kifizetőhelyet működtetnek, 2026. január 1-jétől válhatnak jogosulttá arra, hogy az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások, valamint a baleseti táppénz elbírálása érdekében az e-TB kiskönyv felületéről lekérdezzék az adatokat. Az e-TB kiskönyv felületről a társadalombiztosítási kifizetőhelyek kizárólag azon biztosítottak vonatkozásában kérdezhetik le az adatokat, akik az e-TB kiskönyv felületre történő bekérdezéskor a társadalombiztosítási kifizetőhelyet működtető foglalkoztatónál fennálló biztosítási jogviszonnyal rendelkeznek.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Így a társadalombiztosítási kifizetőhelyek 2026. január 1-jétől a biztosítási jogviszony megszűnését követően egészségbiztosítási pénzbeli ellátást, baleseti táppénzt (a továbbiakban: passzív ellátások) nem állapíthatnak meg és nem folyósíthatnak. A passzív ellátások elbírálására, folyósítására 2025. december 31-ét követő időszakra kizárólag a fővárosi és vármegyei kormányhivataloknak lesz hatásköre, így a kifizetőhelyeknek megszűnik a passzív ellátások jelentési kötelezettsége a NEAK felé.

Az e-TB kiskönyv biztosítottanként tartalmazza a TAJ számmal rendelkező természetes személyekre vonatkozó alábbi adatokat:

  • biztosított személyazonosító adatai és TAJ száma,
  • a biztosított jogviszonyai vonatkozásában,
  • a foglalkoztató neve, adószáma,
  • jogviszonyának jogcímkódja,
  • jogviszonyának időtartama,
  • jogviszonya szünetelésének időtartama,
  • jogviszonya szerinti munkakör (FEOR),
  • jogviszonya szerinti munkaidő mértéke,
  • a biztosított egészségbiztosítási pénzbeli ellátásaira és baleseti táppénzére vonatkozóan,
  • az ellátás jogcíme,
  • az ellátás folyósításának időtartama,
  • az ellátás naptári napi alapja,
  • az ellátást megállapító hatóság megnevezése,
  • a foglalkoztató neve és adószáma, amennyiben az ellátást az egészségbiztosító állapította meg,
  • a gyermekápolási táppénz, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj és az örökbefogadói díj esetén az ellátásra jogosító gyermek születési neve, születési helye és ideje, továbbá a TAJ száma, amennyiben azzal a gyermek rendelkezik.

Az e-TB kiskönyv a személyre szabott ügyintézési felületen (SZÜF) válik elérhetővé a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére, amelyet a magyarorszag.hu portálon érhetnek el 2026. január 1-től az Egészségügy/Egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásai/e-TB kiskönyv lekérdezés menüpont alatt. A társadalombiztosítási kifizetőhelyet működtető foglalkoztatónál biztosítási jogviszonyban álló személyek adatai kizárólag a Rendelkezési Nyilvántartásban tett meghatalmazás birtokában kérdezhetők le.

A társadalombiztosítási kifizetőhely a Rendelkezési Nyilvántartásban az alábbi elérési útvonalon tudja az erre vonatkozó meghatalmazást megtenni: Új rendelkezés készítése / Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő / e-TB kiskönyv lekérdezés

Az e-TB kiskönyv használatával összefüggésben hamarosan részletes tájékoztatás lesz elérhető a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére a Magyar Államkincstár és a NEAK honlapján is.

Címlapkép: Vasvári Tamás, MTI/MTVA
#biztosítás #egészségügy #adminisztráció #ügyintézés #elektronikus #kormányhivatal #magyar államkincstár #neak #társadalombiztosítás #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:03
19:32
19:00
18:48
18:25
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. december 19. 16:45
Ez lehet a védőoltás az oltásellenesek ellen - De mit lehet még tenni?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Bankmonitor  |  2025. december 19. 15:47
Februárban vége lehet az alapszámla ingyenességének?
Az alapszámla jelenleg nem csak a szolgáltatások meghatározott körét kínálja ingyen, hanem még száml...
MEDIA1  |  2025. december 19. 15:06
Megszólaltak a Barátok közt sztárjai: fenyegetések és kirúgások a kulisszák mögött
Rékasi Károly, Sztárek Andrea, Csomor Csilla és Nyári Dia is igencsak kritikus dolgokat mondott.
Összkép  |  2025. december 19. 14:12
A fokozódás szelleme járja be a világot - Mit üzennek a vezető globális elemzőközpontok novemberi tanulmányai?
Az AI forradalom dübörög, Európa ébredezik, Amerika az identitására fókuszál, a közösségi cselekvőké...
Holdblog  |  2025. december 19. 09:05
Fogadjunk! Arra, hogy Trump megdönti Madurot
Zentuccio sokat írt már Venezueláról, most a legfrissebb fejleményekre reagál: Donald Trump Nicolás...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 19.
Indul a visszaszámlálás: ide menekítik spórolt pénzüket az élelmes magyarok még az év vége előtt
2025. december 18.
Őrület a hazai elektronikai boltokban: ezekre költenek most vagyonokat a vásárlók - új sztártermékek törnek előre
2025. december 19.
Kiderült a húsbavágó igazság családtámogatásokról: tényleg ez áll a pénzkifizetések mögött?
2025. december 19.
Villámgyorsan tönkremehet az ünnep, ha ezt elfelejted 2025-ben: nem éri meg kockáztatni
2025. december 19.
Karácsonyi bevásárlás: miért éri meg a Lidl mellett dönteni az ünnepek előtt?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 19. péntek
Viola
51. hét
Ajánlatunk
Biztosítás legolvasottabb
Tovább
1
3 hónapja
Milliós veszteséget szevedhet rengeteg magyar lakásvásárló: erről eddig senki sem beszélt az Otthon Start kapcsán
2
3 hete
Most közölte a NAV: megszűnik jelenlegi formájában a biztosítotti jogviszony bejelentése - ez lesz helyette
3
2 hónapja
Súlyos, ami kiderült a magyar áldozatokat követelő kenyai repülőbalesetről: ez bármelyik magyar utazóval előfordulhat?
4
1 hónapja
Nagyon rossz irányba halad ezzel több millió magyar: mindent elveszíthetnek, ha nem lépnek
5
1 hónapja
Kevés magyar ingatlantulaj tudja, erre bizony nem fizet a biztosító: sokan csak akkor eszmélnek, amikor már késő
PÉNZÜGYI KISOKOS
Önrész
A kockázatai csökkentéséért a bankok a különböző biztosítékok mellett saját erőt, vagyis önrészt is kérhet. Legfőképp a lakáshiteleknél találkozhatunk vele, ahol törvény írja elő, hogy 25 százalékot a hitelfelvevőnek kell állnia az ingatlan értékéből.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 19. 19:00
Kiderült a húsbavágó igazság családtámogatásokról: tényleg ez áll a pénzkifizetések mögött?
Pénzcentrum  |  2025. december 19. 17:56
Kvíz: Ismered a katolikus védőszenteket? Lássuk, tudod-e, hogy ki kiknek a patrónusa!
Agrárszektor  |  2025. december 19. 19:31
Keményen lecsaptak a halőrök: itt több eljárást is indítottak