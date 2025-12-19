Rengeteg magyar kedvenc helye válik fizetőssé: ennyibe fog kerülni hamarosan a belépés

Az osztrák síterepek napijegy árai új rekordot értek el, egyes prémium helyszíneken már 80 euró feletti összegeket kell fizetni.
Róma februártól belépődíjat vezet be a Trevi-kúthoz, a turistáknak 2 eurót kell fizetniük, ha közelről szeretnék megtekinteni a híres látványosságot - írja a Reuters.
Roberto Gualtieri római polgármester pénteken jelentette be, hogy 2025. február 1-jétől belépődíjat vezetnek be a Trevi-kútnál. A turistáknak 2 eurót (körülbelül 780 forintot) kell fizetniük, ha a kút medencéjét körülvevő kőlépcsőkre szeretnének lépni. A díj bevezetésétől évi 6,5 millió eurós bevételt remélnek.
A polgármester hangsúlyozta, hogy a római lakosok továbbra is ingyenesen látogathatják a műemléket, és a kút körüli kis tér, ahonnan rálátás nyílik az impozáns látványosságra, mindenki számára díjmentesen megközelíthető marad.
Az 1762-ben elkészült késő barokk remekmű, amely Oceanust, a vizek istenét ábrázolja és a világ tengereinek, folyóinak változó hangulatát szimbolizálja, idén eddig kilencmillió látogatót vonzott. Gualtieri szerint a díj bevezetése után várhatóan sokan inkább távolabbról fogják szemlélni a kutat, mintsem fizetnének a közvetlen megközelítésért.
A pénteken megkérdezett turisták szerint elfogadható a belépődíj, ha a bevételt jó célra fordítják. "Ha azt jelenti, hogy a pénzt a karbantartásra használják, akkor rendben van" - nyilatkozta egy brit turista, Yvonne Salustri.
A polgármester azt is bejelentette, hogy februártól öt másik, jelenleg ingyenesen látogatható, kevésbé ismert római helyszínen is 5 eurós belépődíjat vezetnek be, folytatva azt a tendenciát, amely Olaszország kulturális örökségéből igyekszik nagyobb bevételt kitermelni.
2023-ban a római Pantheonba vezettek be 5 eurós belépődíjat, aminek következtében a tér gyakran megtelik a belépésre várakozó emberekkel. Velence a csúcsszezonban vezetett be turista-belépődíjat, Verona pedig nemrég kezdett díjat szedni a Shakespeare Rómeó és Júliájával összefüggésbe hozott erkély megtekintéséért.
