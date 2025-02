Eljegyzik vasárnap Taylor Swiftet? Özönlenek a fogadások a popcsillag vasárnapi lánykérésére

Vasárnap lép pályára egymás ellen Kansas City Chiefs és a Philadelphia Eagles az amerikai futball legnagyobb ünnepén, az 59. Super Bowl-on. A tét óriási, fogadni pedig nemcsak a végeredményre, hanem akár többezer egyéb opcióra is lehet - hívta fel rá a figyelmet a vegas.hu közleménye.

Február 9-én, vasárnap éjjel az előző két bajnokságot megnyerő Kansas City Chiefs és a Philadelphia Eagles mérkőzésével zárul az NFL 2024/2025-ös idénye. Két évvel ezelőtt már összecsapott a két csapat a Super Bowlban, akkor 38–35-re győzött a Kansas City, amely ráadásul idén történelmet írhat: az NFL történetében elsőként nyerhet három Super Bowl-t egymás után.

Az amerikai futball szövetség, az NFL bajnokságát záró Super Bowl nemcsak a tengerentúli fogadók kedvence – tavaly közel 70 millió amerikai nyilatkozott úgy, hogy megteszi tétjét a meccsre –, de minden bizonnyal a világ legnagyobb sportfogadási eseménye is. Évről évre megdől a fogadók által feltett összeg rekordja, idén az előrejelzések szerint akár 1,39 milliárd dollárt is befizethetnek a játékosok a legális fogadóirodában, míg a becslések szerint a világon akár 26 milliárd dollár is mozgásba lendülhet a mérkőzés kapcsán.

Mitől izgalmas az NFL-re fogadni?

Ahogy az európai labdarúgó-mérkőzéseken sem csak a meccs végeredményére lehet fogadni, úgy az amerikai futballban is számos extra fogadási lehetőség áll a játékoskedvűek rendelkezésére. Mivel az amerikai foci a kontinentális változathoz képest is komplex játék, a mérkőzéssel kapcsolatos fogadások tárháza szinte kimeríthetetlen, hiszen a közel 2000 kimenetelhez párosul még többszáz outright (azaz hosszútávú) fogadás is. Ezek között is érdemes kiemelni a játékosstatisztikára vonatkozó, valamint a csapatok előrehaladásával kapcsolatos fogadásokat, amik még tovább színesítik a kínálatot.

Milyen hosszan éneklik a nemzeti himnuszt? Mi lesz a kezdőrúgást eldöntő pénzfeldobás eredménye? Idén milyen színű üdítővel öntik nyakon a győztes csapatot és edzőjét (itt a lila tűnik a legesélyesebbnek, amely 3,1-szeres szorzóval vezet)?

De az itthon is elérhető fogadások közötti is szép számmal találunk olyanokat, amelyek a mindig a figyelem középpontjában álló „halftime show”-ra vonatkoznak. Melyik számmal kezd az idei fellépő, a rapper Kendrick Lamar? Ki lesz a sztárvendég: Travis Scott, netán Dr. Dre? Hány dal hangzik el, tíznél több vagy kevesebb? Ezekre az eshetőségekre is mind lehet fogadni az idei Super Bowl alkalmával

Hogy kerül a képbe Taylor Swift?

A Chiefs tight endje, Travis Michael Kelce és Taylor Swift románca régóta a sajtó és a rajongók kedvenc témája, ráadásul már a tavalyi NFL döntőre is extra figyelem irányult a két sztár kapcsolata miatt.

Idén sem maradnak ki a „fun bet” sportfogadási kínálatból a Taylor Swifttel kapcsolatos fogadások. Vajon mutatják-e Travis Kelce-t és Taylor Swiftet csókolózva a képernyőn? Látható lesz-e az énekesnő a félidei show alatt? Fogják-e őt legalább hatszor mutatni a kamerák a meccs alatt?

Látható lesz-e a kamera előtt Taylor Swift párja mezében? És természetesen a legfontosabb: megkéri-e Travis Kelce a meccs után a pályán Taylor Swift kezét? Ezek a kérdések mind válaszra várnak még a fogadók számára.