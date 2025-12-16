2025. december 16. kedd Etelka, Aletta
1 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Mogyoród, 2025. augusztus 1.Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzõje a Forma-1-es Magyar Nagydíj elsõ szabadedzése elõtt a mogyoródi Hungaroringen 2025. augusztus 1-jén.MTI/Czeglédi Zsolt
Sport

Kevésen múlott, hogy örökre eltűnjön: újonc szezonjáról beszélt a Mercedes szupertehetsége

Pénzcentrum
2025. december 16. 16:45

A Mercedes csapatánál versenyző Kimi Antonelli elárulta, hogy az olasz nagydíj után tartott kemény megbeszélés fordulópontot jelentett 2025-ös Formula 1-es újonc szezonjában, ami után jelentősen javult a teljesítménye - közölte a Motorsport.com.

A Mercedes ifjú olasz versenyzője a Motorsport.com-nak adott exkluzív interjújában beszélt arról, hogy pályafutása mélypontját a monzai futam jelentette, ahol egy FP2-es kicsúszás után csak a kilencedik helyen végzett, Gabriel Bortoleto mögött.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Ebben a nehéz időszakban kissé elvesztettem az irányt, sok volt a frusztráció, és túl sokat gondolkodtam a végeredményen. Minden alkalommal, amikor beültem az autóba, nagy nyomást helyeztem magamra, és nem a jó vezetésre koncentráltam" - magyarázta Antonelli.

Legendás pálya tér vissza a Forma 1-be: ekkortól lesz itt ismét nagydíj
EZ IS ÉRDEKELHET
Legendás pálya tér vissza a Forma 1-be: ekkortól lesz itt ismét nagydíj
Hat év szünet után 2026-ban visszatér a mezőny Portugáliába, a bejelentést nagy örömmel fogadták a rajongók,

A Monza utáni fordulópont egy Toto Wolff csapatfőnökkel és Peter Bonnington versenymérnökkel tartott megbeszélés volt.

Egyenesen az arcomba mondták, mit gondolnak a teljesítményemről, különösen Monzában. De ez konstruktív kritika volt, amit pozitívan fogadtam, és ez segített újraindulni

- emlékezett vissza a 19 éves versenyző.

KATTINTS friss hírekért, élő eredményekért: itt a Sportonline!

Antonelli teljesítményének javulása egybeesett azzal, hogy a Mercedes Zandvoortban visszatért a korábbi felfüggesztési rendszeréhez. A szezon második felében már dobogós helyezéseket is szerzett Sao Paulóban és Las Vegasban, végül a hetedik helyen zárta a 2025-ös bajnokságot.

A régi hátsó felfüggesztéshez való visszatérés sokat segített, de a fordulópont elsősorban mentális újraindulás volt. Visszatértem az alapokhoz - jól vezetni, a helyes dolgokat csinálni minden alkalommal, amikor beülök az autóba, éppen úgy, mint korábban

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

- mondta.

Az olasz tehetség szerint a nehéz időszak leküzdése mentális erősítést is adott neki: "Most már elmondhatom, hogy egy nehéz időszak leküzdése extra mentális lökést adott. Nem volt magától értetődő, hogy túllépek ezeken a nagyon nehéz hónapokon; kemény, de hasznos próba volt."

Arra a kérdésre, hogy milyen tanácsot adna fiatalabb önmagának a 2025-ös szezon melbourne-i kezdete előtt, Antonelli így válaszolt:

Bízz jobban az ösztöneidben - a képességeidben, azokban a tulajdonságokban, amelyek lehetővé tették számodra ezt a lehetőséget. Minden alkalommal, amikor beülsz az autóba, legyen 'gyilkos' mentalitásod. Amikor a pályán vagy, nézz szembe mindennel.

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA
Címlapkép: Getty Images
#sport #olaszország #forma-1 #mercedes #sportoló #autóverseny #autósport #f1 #f1hírek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:09
17:02
16:52
16:45
16:32
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 16.
Virovácz Péter: A magyar gazdaság nem követi a tankönyvi példákat, 2026 pozitív meglepetést hozhat
2025. december 15.
Gablini Gábor: csalóka számok torzítják a magyar autópiacot, tízezrével viszik ki az új kocsikat az országból
2025. december 16.
Ezekért az ajándékokért özönlenek most a Telekom, Yettel, One ügyfelei: óriási az izgalom, egy éve vártak erre
2025. december 16.
Ezek a legjobb befektetési lehetőségek 2025 végén: még az adón is legálisan lehet spórolni, bárki beszállhat
2025. december 16.
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 16. kedd
Etelka, Aletta
51. hét
December 16.
A magyar kórusok napja
December 16.
A ronda karácsonyi pulcsik napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Teljesen összeomlott Mohamed Salah, keményen nekiment az edzőnek a Liverpool sztárja: "A klub engem tett bűnbakká"
2
1 hete
Komoly bajban lehet az Arsenal: jelezte Mikel Arteta, hatalmas változások készülnek télen
3
1 hete
Heteken belül eleshet milliós fizetésétől Milák Kristóf: van baj a sportoló körül, minden egy irányba mutat
4
6 napja
Durva gyanúba keveredett az Arsenal vezetőedzője: határozottan tagadja, más okokat nevezett meg
5
1 hete
Megszólalt a paralimpiai bajnok a Milák-ügyről: nem igaz, hogy megszavazta az ösztöndíj visszavonását
PÉNZÜGYI KISOKOS
Árfolyamkockázat
A devizában lévő pénzügyi eszközök tulajdonosainak abból fakadó kockázata, hogy az árfolyam elmozdulásával az általuk tartott eszköz hazai fizetőeszközben kifejezett értéke megváltozik. A deviza pénzügyi eszközök (például deviza, értékpapír, kötvény, részvény, váltó) forintban számolt értéke az árfolyam elmozdulásával változik. Befektetéseknél hozamon felüli extra jövedelem, de akár veszteség is keletkezhet miatta.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 16. 16:23
Megszólalt Moszkva a tűzszünetről: csak ilyen feltételekkel mennek bele, főhet az ukránok feje
Pénzcentrum  |  2025. december 16. 16:02
Ezekért az ajándékokért özönlenek most a Telekom, Yettel, One ügyfelei: óriási az izgalom, egy éve vártak erre
Agrárszektor  |  2025. december 16. 16:36
Lehullt a lepel: egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek erre a magyar agrárcégek