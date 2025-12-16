Mindössze 32 évesen elhunyt Nicholas Hum, a tokiói paralimpián bronzérmes ausztrál távolugró.
Kevésen múlott, hogy örökre eltűnjön: újonc szezonjáról beszélt a Mercedes szupertehetsége
A Mercedes csapatánál versenyző Kimi Antonelli elárulta, hogy az olasz nagydíj után tartott kemény megbeszélés fordulópontot jelentett 2025-ös Formula 1-es újonc szezonjában, ami után jelentősen javult a teljesítménye - közölte a Motorsport.com.
A Mercedes ifjú olasz versenyzője a Motorsport.com-nak adott exkluzív interjújában beszélt arról, hogy pályafutása mélypontját a monzai futam jelentette, ahol egy FP2-es kicsúszás után csak a kilencedik helyen végzett, Gabriel Bortoleto mögött.
"Ebben a nehéz időszakban kissé elvesztettem az irányt, sok volt a frusztráció, és túl sokat gondolkodtam a végeredményen. Minden alkalommal, amikor beültem az autóba, nagy nyomást helyeztem magamra, és nem a jó vezetésre koncentráltam" - magyarázta Antonelli.
A Monza utáni fordulópont egy Toto Wolff csapatfőnökkel és Peter Bonnington versenymérnökkel tartott megbeszélés volt.
Egyenesen az arcomba mondták, mit gondolnak a teljesítményemről, különösen Monzában. De ez konstruktív kritika volt, amit pozitívan fogadtam, és ez segített újraindulni
- emlékezett vissza a 19 éves versenyző.
Antonelli teljesítményének javulása egybeesett azzal, hogy a Mercedes Zandvoortban visszatért a korábbi felfüggesztési rendszeréhez. A szezon második felében már dobogós helyezéseket is szerzett Sao Paulóban és Las Vegasban, végül a hetedik helyen zárta a 2025-ös bajnokságot.
A régi hátsó felfüggesztéshez való visszatérés sokat segített, de a fordulópont elsősorban mentális újraindulás volt. Visszatértem az alapokhoz - jól vezetni, a helyes dolgokat csinálni minden alkalommal, amikor beülök az autóba, éppen úgy, mint korábban
- mondta.
Az olasz tehetség szerint a nehéz időszak leküzdése mentális erősítést is adott neki: "Most már elmondhatom, hogy egy nehéz időszak leküzdése extra mentális lökést adott. Nem volt magától értetődő, hogy túllépek ezeken a nagyon nehéz hónapokon; kemény, de hasznos próba volt."
Arra a kérdésre, hogy milyen tanácsot adna fiatalabb önmagának a 2025-ös szezon melbourne-i kezdete előtt, Antonelli így válaszolt:
Bízz jobban az ösztöneidben - a képességeidben, azokban a tulajdonságokban, amelyek lehetővé tették számodra ezt a lehetőséget. Minden alkalommal, amikor beülsz az autóba, legyen 'gyilkos' mentalitásod. Amikor a pályán vagy, nézz szembe mindennel.
címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA
