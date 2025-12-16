Nagyon fontos változás jön a teniszmeccseken: most közölték, 2026-ban már be is vezetik

Az ATP új hőségriadó-szabályt vezet be 2026-tól: ez 10 perces hűtési szünetet biztosít a három nyert játszmás mérkőzéseken, extrém időjárási körülmények esetén - közölte a BBC.

A férfi tenisz irányító testülete által bejelentett új szabályozás hasonló ahhoz, amit a női teniszt irányító WTA már több mint 30 éve alkalmaz a játékosok védelme érdekében.

A döntés előzménye, hogy az októberi sanghaji Masters-tornán akár 34 Celsius-fokos hőmérséklet és 80%-os páratartalom is előfordult. Holger Rune, a világranglista 15. helyezettje orvosi kezelésre szorult harmadik fordulós mérkőzése során, és felháborodva kérdezte a versenybírótól: "Azt akarják, hogy egy játékos meghaljon a pályán?"

Az új szabály a Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) mérésén alapul, amely a közvetlen napfényben méri a hőterhelést, figyelembe véve a hőmérsékletet, páratartalmat, szélsebességet, napszöget és felhőzetet.

Ha a WBGT értéke eléri vagy meghaladja a 30,1 Celsius-fokot egy három nyert játszmás mérkőzés első két szettje során, bármelyik játékos kérhet 10 perces szünetet lehűlésre. Ez idő alatt az ATP orvosi személyzetének felügyelete mellett hidratálhatnak, ruhát cserélhetnek, zuhanyozhatnak és edzői tanácsokat kaphatnak. A játékot felfüggesztik, ha a WBGT meghaladja a 32,2 Celsius-fokot.

Az ATP közleménye szerint "az új hőségriadó-szabály strukturált, orvosilag támogatott megközelítést biztosít az extrém hőség kezeléséhez, amelynek célja a játékosok egészségének védelme, miközben javítja a nézők, tisztviselők, labdaszedők és a torna személyzetének körülményeit is".

Az elmúlt években számos játékos szólalt fel a kimerítő hőségi körülmények miatt mind a férfi, mind a női tornákon. Az idei sanghaji Masters és a vuhani nyílt teniszbajnokság különösen éles kritikákat kapott a fullasztó körülmények miatt.

Emma Raducanu szédülés miatt volt kénytelen feladni első fordulós mérkőzését, a 24-szeres Grand Slam-győztes Novak Djokovic "brutálisnak" nevezte a hőséget, Giovanni Mpetshi Perricard úgy érezte, hogy "haldoklik a pályán" a páratartalom miatt, Jelena Ostapenko pedig hőgutát kapott, ami miatt fel kellett adnia mérkőzését. A női WTA hőségriadó-szabálya 1992 óta van érvényben, és az év során minden tornán alkalmazzák.