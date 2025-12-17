Amikor minden klappol: ódákat zeng a Chelsea menedzsere csapatáról

Enzo Maresca, a Chelsea vezetőedzője néhány nappal azután, hogy a klubnál töltött "legrosszabb 48 órájáról" beszélt, most már azt hangsúlyozza: boldog a csapatnál, és egyre szorosabban kötődik a játékosaihoz - közölte a BBC.

A Kékek jelenleg a Premier League negyedik helyén állnak, kedden pedig bejutottak a Ligakupa elődöntőjébe, miután idegenben legyőzték a harmadosztályú Cardiffot. Ezt és az előző, Everton elleni bajnoki sikert azonban beárnyékolta Maresca szombati nyilatkozata: a menedzser akkor azt mondta, a mérkőzést megelőző két nap volt a legrosszabb időszak, amióta a klubnál dolgozik, mert úgy érezte, nem kapott megfelelő támogatást.

A Cardiff elleni győzelemhez a csereként beálló Pedro Neto és Alejandro Garnacho gólja kellett. A találkozó után az olasz szakember már visszafogottabban és árnyaltabban fogalmazott.

Többször elmondtam, hogy a szurkolók mindig mellettünk álltak. Természetes, hogy – ahogy a világon minden drukker – ők sem boldogok, ha nem nyerünk, ez teljesen normális. De összességében a szurkolók végig kitartottak mellettünk. Az ilyen meccseken szeretem meg még jobban a játékosaimat, mert ezek a találkozók nagyon veszélyesek, és nagyon könnyű rajtuk megcsúszni

- fogalmazott az edző.

Anglia Chelsea Piaci érték: 1 180M € Edző: Enzo Maresca Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #4 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 3. Aston Villa 16 10 3 3 25 17 8 33 4. Chelsea 16 8 4 4 27 15 12 28 5. Crystal Palace 16 7 5 4 20 15 5 26 Adatlap létrehozva: 2025.12.17.

Az edző, aki 2024 júniusában vette át a csapat irányítását, 18 hónap alatt három elődöntőbe vezette a Kékeket, és idén velük nyerte meg a Klubvilágbajnokságot, valamint a Konferencialigát is. A szezon során többször kritizálták a rotációs politikáját, miközben sérülésekkel és eltiltásokkal is meg kellett küzdenie: a csapat sztárja, Cole Palmer a szezon nagy részét kihagyta, Moises Caicedo pedig hárommeccses eltiltását tölti, emellett térdsérüléssel is bajlódik.

Most arra kell koncentrálnunk, hogy bejutottunk az elődöntőbe. A szurkolók támogatása végig megvolt. Jó irányba haladunk, és mindent, amit teszek, azért teszek, mert a legjobbat akarom mindenkinek

– zárta gondolatait a Chelsea menedzsere.