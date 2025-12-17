Carlos Alcaraz váratlan bejelentéssel sokkolta a teniszvilágot: a hatszoros Grand Slam-győztes spanyol játékos és edzője, Juan Carlos Ferrero útjai különváltak.
Amikor minden klappol: ódákat zeng a Chelsea menedzsere csapatáról
Enzo Maresca, a Chelsea vezetőedzője néhány nappal azután, hogy a klubnál töltött "legrosszabb 48 órájáról" beszélt, most már azt hangsúlyozza: boldog a csapatnál, és egyre szorosabban kötődik a játékosaihoz - közölte a BBC.
A Kékek jelenleg a Premier League negyedik helyén állnak, kedden pedig bejutottak a Ligakupa elődöntőjébe, miután idegenben legyőzték a harmadosztályú Cardiffot. Ezt és az előző, Everton elleni bajnoki sikert azonban beárnyékolta Maresca szombati nyilatkozata: a menedzser akkor azt mondta, a mérkőzést megelőző két nap volt a legrosszabb időszak, amióta a klubnál dolgozik, mert úgy érezte, nem kapott megfelelő támogatást.
A Cardiff elleni győzelemhez a csereként beálló Pedro Neto és Alejandro Garnacho gólja kellett. A találkozó után az olasz szakember már visszafogottabban és árnyaltabban fogalmazott.
Többször elmondtam, hogy a szurkolók mindig mellettünk álltak. Természetes, hogy – ahogy a világon minden drukker – ők sem boldogok, ha nem nyerünk, ez teljesen normális. De összességében a szurkolók végig kitartottak mellettünk. Az ilyen meccseken szeretem meg még jobban a játékosaimat, mert ezek a találkozók nagyon veszélyesek, és nagyon könnyű rajtuk megcsúszni
- fogalmazott az edző.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
3.
Aston Villa
|
16
|
10
|
3
|
3
|
25
|
17
|
8
|
33
|
4.
Chelsea
|
16
|
8
|
4
|
4
|
27
|
15
|
12
|
28
|
5.
Crystal Palace
|
16
|
7
|
5
|
4
|
20
|
15
|
5
|
26
Az edző, aki 2024 júniusában vette át a csapat irányítását, 18 hónap alatt három elődöntőbe vezette a Kékeket, és idén velük nyerte meg a Klubvilágbajnokságot, valamint a Konferencialigát is. A szezon során többször kritizálták a rotációs politikáját, miközben sérülésekkel és eltiltásokkal is meg kellett küzdenie: a csapat sztárja, Cole Palmer a szezon nagy részét kihagyta, Moises Caicedo pedig hárommeccses eltiltását tölti, emellett térdsérüléssel is bajlódik.
Most arra kell koncentrálnunk, hogy bejutottunk az elődöntőbe. A szurkolók támogatása végig megvolt. Jó irányba haladunk, és mindent, amit teszek, azért teszek, mert a legjobbat akarom mindenkinek
– zárta gondolatait a Chelsea menedzsere.
