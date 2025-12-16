2025. december 16. kedd Etelka, Aletta
Lawyer discussing with client at courtroom, Lawsuit meeting.
Sport

Évtizedekre börtönbe kerül a liverpooli ámokfutó: ezt mondta az utolsó szó jogán

Pénzcentrum
2025. december 16. 15:22

Több mint 21 év börtönbüntetésre ítéltek egy volt tengerészgyalogost, aki autójával Liverpool szurkolók tömegébe hajtott - írta meg a The Guardian.

Paul Doyle, 54 éves volt királyi tengerészgyalogos lehajtott fejjel hallgatta ítéletét a liverpooli bíróságon, miközben az áldozatok és családtagjaik, néhányan könnyezve, a nyilvános karzatról figyelték az eseményeket.

A Merseyside-i rendőrség szerint csoda, hogy senki sem vesztette életét, amikor a háromgyermekes apa 2023. május 26-án egy győzelmi felvonuláson "fegyverként használta járművét" dührohamában.

A Doyle két tonnás Ford Galaxy-jából származó felvételek szerint agresszíven gyorsított a tömeg felé, és mindössze két perc alatt 134 embert ütött el. Többen maradandó sérüléseket szenvedtek, és sokan traumatizálódtak.

Az Aintree-ből származó Doyle a rendőrségnek azt mondta, hogy "vak pánikban" cselekedett, és állítása szerint féltette az életét, miután látott egy késsel fenyegető szurkolót. Ezt a nyomozók megcáfolták. A múlt hónapban, tárgyalása első napján bűnösnek vallotta magát 31 vádpontban, amelyek 21 felnőtt és 8 gyermek ellen elkövetett bűncselekményekre vonatkoztak.

Andrew Menary bíró, aki 21 év és 6 hónap börtönbüntetésre ítélte Doyle-t, kijelentette, hogy tettei "olyan mértékű borzalmat és pusztítást okoztak, amellyel ez a bíróság korábban nem találkozott.

Frontálisan gázolt embereket, másokat a motorháztetőre lökött, babakocsit taposott el, és sokakat arra kényszerített, hogy rettegve meneküljenek. Teljes sebességgel haladt tovább, erőszakosan félrelökve vagy elgázolva az embereket, egyik személyt a másik után

- indokolta a bíró az ítéletet.

Menary szerint Doyle autójának fedélzeti kamerája bizonyította, hogy nem félelemből vagy pánikból cselekedett, ahogy állította, hanem "megmagyarázhatatlan és tiszta dühből".

"Az emberi élet iránti közömbössége meghaladja a hétköznapi megértést" – mondta Menary, hozzátéve: "Szinte lehetetlen felfogni, hogyan cselekedhetett így bármely józan gondolkodású ember". Most derült ki, hogy Doyle-nak több elítélése is volt a korai 1990-es években – köztük egy kocsmai verekedés során leharapta egy férfi fülét –, de 30 évig nem volt összetűzése a rendőrséggel, amíg le nem tartóztatták a felvonuláson.

Doyle őrjöngését végül egy volt katona, Dan Barr állította meg, aki bemászott a hátsó utasülésre, és "parkoló" állásban tartotta az autó sebességváltóját. Doyle még ekkor is nyomta a gázpedált, hallotta a bíróság. Amikor Doyle-t a dühös szurkolók tömegén keresztül egy rendőrségi furgonba vonszolták, azt mondta a tiszteknek: "Épp most tettem tönkre a családom életét."

A bíróság kedden megtudta, hogy a Doyle autója által elütött személyek 6 hónapostól 77 évesig terjedő korúak voltak, köztük volt a 2017-es manchesteri Arena terrortámadás egyik áldozata is.

Simon Csoska védőügyvéd szerint Doyle "megrémült attól, amit tett, megrémült tettének következményeitől". "Megbánást tanúsít, szégyenkezik és mélységesen sajnálja mindazokat, akik megsérültek és szenvedtek. Vállalja a teljes felelősséget, nem vár együttérzést."
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #börtön #bíróság #bűncselekmény #ítélet #tragédia #autóbaleset #liverpool #angol foci

