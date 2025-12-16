Legutóbb még hatan is voltak, most egy afrikai légiós sem kapott meghívót hazája válogatottjába az afrikai kontinenstornára.
Évtizedekre börtönbe kerül a liverpooli ámokfutó: ezt mondta az utolsó szó jogán
Több mint 21 év börtönbüntetésre ítéltek egy volt tengerészgyalogost, aki autójával Liverpool szurkolók tömegébe hajtott - írta meg a The Guardian.
Paul Doyle, 54 éves volt királyi tengerészgyalogos lehajtott fejjel hallgatta ítéletét a liverpooli bíróságon, miközben az áldozatok és családtagjaik, néhányan könnyezve, a nyilvános karzatról figyelték az eseményeket.
A Merseyside-i rendőrség szerint csoda, hogy senki sem vesztette életét, amikor a háromgyermekes apa 2023. május 26-án egy győzelmi felvonuláson "fegyverként használta járművét" dührohamában.
A Doyle két tonnás Ford Galaxy-jából származó felvételek szerint agresszíven gyorsított a tömeg felé, és mindössze két perc alatt 134 embert ütött el. Többen maradandó sérüléseket szenvedtek, és sokan traumatizálódtak.
Az Aintree-ből származó Doyle a rendőrségnek azt mondta, hogy "vak pánikban" cselekedett, és állítása szerint féltette az életét, miután látott egy késsel fenyegető szurkolót. Ezt a nyomozók megcáfolták. A múlt hónapban, tárgyalása első napján bűnösnek vallotta magát 31 vádpontban, amelyek 21 felnőtt és 8 gyermek ellen elkövetett bűncselekményekre vonatkoztak.
Andrew Menary bíró, aki 21 év és 6 hónap börtönbüntetésre ítélte Doyle-t, kijelentette, hogy tettei "olyan mértékű borzalmat és pusztítást okoztak, amellyel ez a bíróság korábban nem találkozott.
Frontálisan gázolt embereket, másokat a motorháztetőre lökött, babakocsit taposott el, és sokakat arra kényszerített, hogy rettegve meneküljenek. Teljes sebességgel haladt tovább, erőszakosan félrelökve vagy elgázolva az embereket, egyik személyt a másik után
- indokolta a bíró az ítéletet.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Menary szerint Doyle autójának fedélzeti kamerája bizonyította, hogy nem félelemből vagy pánikból cselekedett, ahogy állította, hanem "megmagyarázhatatlan és tiszta dühből".
"Az emberi élet iránti közömbössége meghaladja a hétköznapi megértést" – mondta Menary, hozzátéve: "Szinte lehetetlen felfogni, hogyan cselekedhetett így bármely józan gondolkodású ember". Most derült ki, hogy Doyle-nak több elítélése is volt a korai 1990-es években – köztük egy kocsmai verekedés során leharapta egy férfi fülét –, de 30 évig nem volt összetűzése a rendőrséggel, amíg le nem tartóztatták a felvonuláson.
Doyle őrjöngését végül egy volt katona, Dan Barr állította meg, aki bemászott a hátsó utasülésre, és "parkoló" állásban tartotta az autó sebességváltóját. Doyle még ekkor is nyomta a gázpedált, hallotta a bíróság. Amikor Doyle-t a dühös szurkolók tömegén keresztül egy rendőrségi furgonba vonszolták, azt mondta a tiszteknek: "Épp most tettem tönkre a családom életét."
A bíróság kedden megtudta, hogy a Doyle autója által elütött személyek 6 hónapostól 77 évesig terjedő korúak voltak, köztük volt a 2017-es manchesteri Arena terrortámadás egyik áldozata is.
Simon Csoska védőügyvéd szerint Doyle "megrémült attól, amit tett, megrémült tettének következményeitől". "Megbánást tanúsít, szégyenkezik és mélységesen sajnálja mindazokat, akik megsérültek és szenvedtek. Vállalja a teljes felelősséget, nem vár együttérzést."
Milák Kristóf Los Angelesben zárná le a pályafutását - azt viszont nem tudni, hogy most újrakezdi-e az edzéseket.
Öngyilkosságon gondolkodott kihagyott tizenegyese után a Chelsea legendája: most beszélt erről először
John Terry, a Chelsea legendája elárulta, hogy öngyilkosságot fontolgatott a 2008-as Bajnokok Ligája döntőben kihagyott tizenegyese után.
Az amerikai popsztár, Mariah Carey fellép a milánói-cortinai téli olimpia megnyitóünnepségén - ezt ma közölték a szervezők.
A Manchester United alulteljesít, teljesen jogosak a kritikák a klub korábbi legendáitól - mondta Rubén Amorim vezetőedző.
A Kansas City Chiefs lemaradása a rájátszásból a 14. NFL-forduló legmegdöbbentőbb eseménye volt
A Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) feloldja az orosz sakkozókkal szembeni összes korlátozást.
A fiatal védő elterült a gyepen, a stadion pedig egy emberként aggódott azért, hogy vajon magához tér-e.
John Cena 23 éves WWE karrierje szimbolikus vereséggel zárult, amikor a legendás pankrátor feladta utolsó mérkőzését Gunther ellen.
Kemény üzenet a doppingellenes harc vezérétől: túl sok csaló sportoló le sem bukik, rossz az egész rendszer
A globális doppingellenes küzdelem egyik vezető alakja szerint túl sok csaló sportoló kerüli el a lebukást.
Will Smith látogatása a Los Angeles Lakers csapatánál feszültséget okozott a játékosok között, derül ki Yaron Weitzman új könyvéből.
Keményet nyilatkozott a háromszoros dartsvilágbajnok, Michael van Gerwen: "szeretem a dartsot, de..."
Michael van Gerwen, a háromszoros darts világbajnok optimistán tekint a jövőbe egy rendkívül nehéz év után.
Káoszba fulladt Lionel Messi indiai látogatásának első állomása, amikor a szurkolók székeket téptek ki és dobáltak a pályára a kolkatai Salt Lake Stadionban.
A vitatott küzdősport egyre növekvő népszerűségnek örvend, miközben szakértők és kritikusok között folyamatos vita zajlik annak biztonságáról.
Jason Collins, az NBA korábbi játékosa az első nyíltan meleg férfi volt egy amerikai profi sportligában.
Sherrone Moore, a Michigan Egyetem pár napja menesztett vezetőedzője ellen lakásbetörés, valamint zaklatás vétségének vádjával emeltek vádat.
Lindsey Vonn 41 évesen történelmet írt, amikor a San Moritz-i világkupa-futamon győzött, ezzel ő lett minden idők legidősebb világkupa-győztese.
Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnök elárulta, szerinte miért bocsátották el Christian Hornert a Red Bull Formula 1-es csapatától.
Snoop Dogg 'tiszteletbeli edzőként' csatlakozik az amerikai olimpiai csapathoz a 2025-ös téli játékokon, ahol motivációs szerepet tölt majd be a sportolók mellett.
