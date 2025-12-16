2025. december 16. kedd Etelka, Aletta
Sport

Brutális összeget kell fizetnie a PSG-nek: megszületett az ítélet, nagyot kaszál Kylian Mbappé

Pénzcentrum
2025. december 16. 18:53

A francia munkaügyi bíróság 60 millió eurós kifizetésre kötelezte a Paris Saint-Germaint Kylian Mbappé javára elmaradt fizetés és bónuszok miatt - írta a BBC.

A párizsi munkaügyi bíróság döntése szerint a PSG-nek 60 millió eurót kell fizetnie korábbi csatárának, Kylian Mbappénak ki nem fizetett bérek és bónuszok formájában.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A jelenleg a Real Madridban játszó 26 éves francia válogatott csapatkapitány eredetileg 263 millió eurót (231,5 millió fontot) követelt korábbi klubjától a novemberben bíróság elé került hosszan elhúzódó vitában.

Kylian Mbappé
Csapata: Real Madrid
Posztja: támadó
Nemzetisége: francia
Életkora: 27 év
Szerződése lejár: 2029. június 29.
Piaci értéke: 200M €
Adatlap létrehozva: 2025.12.16.

A követelés részét képezte 55 millió euró ki nem fizetett munkabér, valamint további kártérítési összegek, amelyeket Mbappé a szerződéses vita és a klub általi bánásmód miatt igényelt. A PSG ezzel szemben 240 millió eurós ellenkeresettel élt a francia támadóval szemben a 2023-as eseményekkel kapcsolatban.
Címlapkép: Getty Images
