2025. december 9. kedd Natália
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2024. december 22.Illés Fanni paralimpiai bajnok úszó a közmédia 13. Jónak lenni jó! című műsorában az MTVA óbudai gyártóbázisának stúdiójában 2024. december 22-én. A közmédia az idei adománygyűjtő akciójával a Bapti
Sport

Megszólalt a paralimpiai bajnok a Milák-ügyről: nem igaz, hogy megszavazta az ösztöndíj visszavonását

Pénzcentrum
2025. december 9. 13:22

A paraúszó felháborodott azon, hogy fals információkat írtak a Milák Kristóf ügyében tett szerepvállalása miatt - mint kiderült, épp az ellenkezőjét tette.

Ő maga volt az egyetlen, aki nem szavazta meg, hogy elvegyék Milák Kristóf Gerevich-ösztöndíjás, ennek ellenére egész mást írtak le a sajtóban - erről tett közzé felháborodott bejegyzést Illés Fanni paralimpiai bajnok. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az ügy előzménye az, hogy - amint mi is beszámoltunk róla - a Tokióban és Párizsban olimpiai bajnok Milák Kristóf szabályos ultimátumot kapott klubjától, a Honvédtól. Ennek lényege, hogy ha a következő hetekben nem kezdi meg a medencés edzéseket, felbontják a szerződését. 

A sajtóban az is napvilágot látott, hogy a Magyar Úszószövetség két sportoló tagja, Rasovszky Kristóf és Illés Fanni is megszavazták azt, hogy Miláktól az inaktivitása miatt vegyék vissza a Gerevich-ösztöndíjat is, aminek összege havonta 500 ezer forint. Ez utóbbi állítást azonban a paraúszó Illés Fanni szabályosan kikérte magának: állítása szerint éppen ő volt az egyetlen, aki ez ellen szavazott.

Határozottan tagadom és elutasítom a cikkben megjelent vádat! Az egyetlen voltam azon az elnökségi ülésen, aki azt mondta, hogy NE vegyük el Milák Kristóftól a támogatást!

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

- írta a posztjában Illés Fanni. A bejegyzés itt található:

címlapkép: Lakatos Péter, MTI/MTVA
#fizetés #ösztöndíj #sport #úszás #úszó #milák kristóf #honvéd #úszószövetség #sportbotrány

Jelentem Mégsem
1 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Serif
46 perce
A káosz tort ül! A kupleráj minden szinten jellemző lett! A sportvezetés - a klubtól a szövetségen keresztül az államtitkárságig - tehetetlen, ezért gyakorlatilag már régen alkalmatlanná vált feladata elvégzésére! Olyan - akár világklasszis - sportolót ugyanis még nem hordott hátán a Föld, akivel ne lehetett volna szót érteni... És közben mindent elönt a hazugság, hogy azt ne mondjam: a szar!
0
0
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:26
14:12
14:10
13:58
13:49
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 9.
Ezt nem verik nagy dobra a 0%-os hitelakcióknál: csúnya vége lehet, ha így veszel karácsonyi ajándékot
2025. december 8.
Brutál túlárazottság mellett robbant be a lakáspiacra az Otthon Start: megéri így felvenni az OSP kölcsönt?
2025. december 9.
Tömegével rohanják meg a zacikat a magyarok karácsony előtt: meglepő, milyen értékeket adnak be, vesznek ki
2025. december 9.
Óriási változás jön a magyarországi béreknél: tömeges felmondási hullám jöhet, ha ez életbe lép
2025. december 8.
Tehetetlenek az orvosok is: olyan népbetegség ütötte fel a fejét 2025-re, amire nincs hatásos gyógyszer
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 9. kedd
Natália
50. hét
December 9.
Korrupcióellenes világnap
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Megszólalt egészségi állapotáról a legendás magyar kapus: így él most Szentmihályi Antal
2
1 hete
Abu Dhabi F1 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Abu-Dzabi helyszínen
3
6 napja
Itt veszik most sorra a lakásokat, házakat a magyarok: vajon rájöttek valamire?
4
1 hete
Szoboszlai csúcsformája sem segít, ezért van óriási bajban a Liverpool: mi lesz így a magyar sztárral?
5
2 napja
Teljesen összeomlott Mohamed Salah, keményen nekiment az edzőnek a Liverpool sztárja: "A klub engem tett bűnbakká"
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kamatadó
A hatályos jogszabály értelmében a kamatjövedelmek után kamatadót kell fizetni, melynek mértéke 16 százalék. Hosszabb távú befektetésekkel mérsékelhetjük az adó mértékét, több befektetési forma esetén 3 év után 10, míg 5 év után 0 százalékos kamatadót kell fizetnünk.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 9. 14:26
Elképesztő ajánlat: fillérekért foglalhatsz repjegyet a görög csodaszigetre, a jó idő garantált
Pénzcentrum  |  2025. december 9. 13:49
Rendkívüli kormányinfót hirdetett Gulyás Gergely: milyen bejelentésre készül a miniszter?
Agrárszektor  |  2025. december 9. 13:34
Ez a technológia átformálja a mezőgazdaságot: sokat bukhat, aki nem él vele