Megszólalt a paralimpiai bajnok a Milák-ügyről: nem igaz, hogy megszavazta az ösztöndíj visszavonását
A paraúszó felháborodott azon, hogy fals információkat írtak a Milák Kristóf ügyében tett szerepvállalása miatt - mint kiderült, épp az ellenkezőjét tette.
Ő maga volt az egyetlen, aki nem szavazta meg, hogy elvegyék Milák Kristóf Gerevich-ösztöndíjás, ennek ellenére egész mást írtak le a sajtóban - erről tett közzé felháborodott bejegyzést Illés Fanni paralimpiai bajnok.
Az ügy előzménye az, hogy - amint mi is beszámoltunk róla - a Tokióban és Párizsban olimpiai bajnok Milák Kristóf szabályos ultimátumot kapott klubjától, a Honvédtól. Ennek lényege, hogy ha a következő hetekben nem kezdi meg a medencés edzéseket, felbontják a szerződését.
A sajtóban az is napvilágot látott, hogy a Magyar Úszószövetség két sportoló tagja, Rasovszky Kristóf és Illés Fanni is megszavazták azt, hogy Miláktól az inaktivitása miatt vegyék vissza a Gerevich-ösztöndíjat is, aminek összege havonta 500 ezer forint. Ez utóbbi állítást azonban a paraúszó Illés Fanni szabályosan kikérte magának: állítása szerint éppen ő volt az egyetlen, aki ez ellen szavazott.
Határozottan tagadom és elutasítom a cikkben megjelent vádat! Az egyetlen voltam azon az elnökségi ülésen, aki azt mondta, hogy NE vegyük el Milák Kristóftól a támogatást!
- írta a posztjában Illés Fanni. A bejegyzés itt található:
címlapkép: Lakatos Péter, MTI/MTVA
