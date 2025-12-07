2025. december 7. vasárnap Ambrus
5 °C Budapest
London, Egyesült Királyság - 2013. július 31: Emirates Stadion. Az Ashburton Grove, amelyet szponzori okokból Emirates Stadionként vagy egyszerűen csak The Emirates néven ismernek, az Arsenal otthona.
Sport

Komoly bajban lehet az Arsenal: jelezte Mikel Arteta, hatalmas változások készülnek télen

Pénzcentrum
2025. december 7. 20:03

Mikel Arteta jelezte, hogy az Arsenal nyitott a januári átigazolási időszakban új játékosok szerződtetésére, miután a csapatot továbbra is sérülések sújtják - tudósított az ESPN.

A londoni klub vezetőedzője elmondta, hogy "készenlétben állnak" a januári átigazolási piacon való részvételre, miközben a sérülések egyre inkább megviselik keretét. Az Arsenal szombaton az Aston Villa otthonába látogat, és továbbra is bizonytalan Declan Rice és Cristhian Mosquera játéka, akik a legújabb sérültek a csapatban.

"Mindig felkészültnek kell lennünk. Abban a pillanatban, amikor lehetőségünk van a keret módosítására, javítására vagy védelmére, attól függően, mi történik, nyitottnak kell lennünk rá" - nyilatkozta Arteta.

Az Arsenal az idény során már hosszabb időre nélkülözni kényszerült többek között Kai Havertzet, Gabriel Jesust, Viktor Gyökerest, Martin Odegaardot, Gabriel Magalhãest és Noni Maduekét, ennek ellenére öt ponttal vezetik a Premier League-et.

Anglia
Arsenal
Piaci érték: 1 310M
Edző: Mikel Arteta
Jelenlegi helyezés: #1
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
1.
Arsenal
14
10
3
1
27
7
20
33
2.
Manchester City
14
9
1
4
32
16
16
28
3.
Aston Villa
14
8
3
3
20
14
6
27
Adatlap létrehozva: 2025.12.05.

A klub több mint 250 millió fontot (333,5 millió dollárt) költött nyolc új játékosra a nyáron, de Arteta utalt arra, hogy további igazolások is jöhetnek, ha a megfelelő lehetőség adódik. Források szerint az Elche középpályása, Rodrigo Mendoza az egyik játékos, akit fontolóra vettek.

Rice és Mosquera a Brentford elleni 2-0-s győzelem során szenvedett sérülést szerdán. Arteta elmondta, hogy csak a pénteki edzés után tudja megerősíteni, játszhatnak-e a Villa Park-i mérkőzésen. Mosquera esetében hozzátette: "Ez a bonyolultabb eset, de ma újabb vizsgálatot végzünk, hogy lássuk, hol tartunk velük."

Az edző megismételte korábbi nyilatkozatát William Saliba és Leandro Trossard visszatéréséről is, jelezve, hogy már csak "napok kérdése", mikor lesznek újra bevethetők.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #sérülés #premier league #átigazolás #átigazolási hírek #Arsenal #angol foci #angol bajnokság #mikel arteta

