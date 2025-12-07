Komoly bajban lehet az Arsenal: jelezte Mikel Arteta, hatalmas változások készülnek télen

Mikel Arteta jelezte, hogy az Arsenal nyitott a januári átigazolási időszakban új játékosok szerződtetésére, miután a csapatot továbbra is sérülések sújtják - tudósított az ESPN.

A londoni klub vezetőedzője elmondta, hogy "készenlétben állnak" a januári átigazolási piacon való részvételre, miközben a sérülések egyre inkább megviselik keretét. Az Arsenal szombaton az Aston Villa otthonába látogat, és továbbra is bizonytalan Declan Rice és Cristhian Mosquera játéka, akik a legújabb sérültek a csapatban.

"Mindig felkészültnek kell lennünk. Abban a pillanatban, amikor lehetőségünk van a keret módosítására, javítására vagy védelmére, attól függően, mi történik, nyitottnak kell lennünk rá" - nyilatkozta Arteta.

Az Arsenal az idény során már hosszabb időre nélkülözni kényszerült többek között Kai Havertzet, Gabriel Jesust, Viktor Gyökerest, Martin Odegaardot, Gabriel Magalhãest és Noni Maduekét, ennek ellenére öt ponttal vezetik a Premier League-et.

Anglia Arsenal Piaci érték: 1 310M Edző: Mikel Arteta Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #1 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 1. Arsenal 14 10 3 1 27 7 20 33 2. Manchester City 14 9 1 4 32 16 16 28 3. Aston Villa 14 8 3 3 20 14 6 27 Adatlap létrehozva: 2025.12.05.

A klub több mint 250 millió fontot (333,5 millió dollárt) költött nyolc új játékosra a nyáron, de Arteta utalt arra, hogy további igazolások is jöhetnek, ha a megfelelő lehetőség adódik. Források szerint az Elche középpályása, Rodrigo Mendoza az egyik játékos, akit fontolóra vettek.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Rice és Mosquera a Brentford elleni 2-0-s győzelem során szenvedett sérülést szerdán. Arteta elmondta, hogy csak a pénteki edzés után tudja megerősíteni, játszhatnak-e a Villa Park-i mérkőzésen. Mosquera esetében hozzátette: "Ez a bonyolultabb eset, de ma újabb vizsgálatot végzünk, hogy lássuk, hol tartunk velük."

Az edző megismételte korábbi nyilatkozatát William Saliba és Leandro Trossard visszatéréséről is, jelezve, hogy már csak "napok kérdése", mikor lesznek újra bevethetők.