Max Verstappen győzelme ellenére Lando Norris szerezte meg a Formula-1 világbajnoki címét a szezonzáró nagydíjon.
Komoly bajban lehet az Arsenal: jelezte Mikel Arteta, hatalmas változások készülnek télen
Mikel Arteta jelezte, hogy az Arsenal nyitott a januári átigazolási időszakban új játékosok szerződtetésére, miután a csapatot továbbra is sérülések sújtják - tudósított az ESPN.
A londoni klub vezetőedzője elmondta, hogy "készenlétben állnak" a januári átigazolási piacon való részvételre, miközben a sérülések egyre inkább megviselik keretét. Az Arsenal szombaton az Aston Villa otthonába látogat, és továbbra is bizonytalan Declan Rice és Cristhian Mosquera játéka, akik a legújabb sérültek a csapatban.
"Mindig felkészültnek kell lennünk. Abban a pillanatban, amikor lehetőségünk van a keret módosítására, javítására vagy védelmére, attól függően, mi történik, nyitottnak kell lennünk rá" - nyilatkozta Arteta.
Az Arsenal az idény során már hosszabb időre nélkülözni kényszerült többek között Kai Havertzet, Gabriel Jesust, Viktor Gyökerest, Martin Odegaardot, Gabriel Magalhãest és Noni Maduekét, ennek ellenére öt ponttal vezetik a Premier League-et.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
1.
Arsenal
|
14
|
10
|
3
|
1
|
27
|
7
|
20
|
33
|
2.
Manchester City
|
14
|
9
|
1
|
4
|
32
|
16
|
16
|
28
|
3.
Aston Villa
|
14
|
8
|
3
|
3
|
20
|
14
|
6
|
27
A klub több mint 250 millió fontot (333,5 millió dollárt) költött nyolc új játékosra a nyáron, de Arteta utalt arra, hogy további igazolások is jöhetnek, ha a megfelelő lehetőség adódik. Források szerint az Elche középpályása, Rodrigo Mendoza az egyik játékos, akit fontolóra vettek.
Rice és Mosquera a Brentford elleni 2-0-s győzelem során szenvedett sérülést szerdán. Arteta elmondta, hogy csak a pénteki edzés után tudja megerősíteni, játszhatnak-e a Villa Park-i mérkőzésen. Mosquera esetében hozzátette: "Ez a bonyolultabb eset, de ma újabb vizsgálatot végzünk, hogy lássuk, hol tartunk velük."
Az edző megismételte korábbi nyilatkozatát William Saliba és Leandro Trossard visszatéréséről is, jelezve, hogy már csak "napok kérdése", mikor lesznek újra bevethetők.
Thomas Tuchel, az angol válogatott szövetségi kapitánya fontolgatja, hogy a 2026-os világbajnokságon a cserejátékosok az öltözőben maradjanak a szélsőséges hőség miatt.
A rendőrség szerint az egykori sportolót kábítószer birtoklása miatt keresik.
A címvédő argentin válogatott az osztrák, az algériai és az újonc jordán együttessel került azonos csoportba a 2026-os labdarúgó-világbajnokság Washingtonban rendezett pénteki sorsolásán.
Jesse Lingard, egykori válogatott középpályás közös megegyezéssel felbontja szerződését az FC Szöullal, és jövő héten távozik a dél-koreai klubtól.
A sorsolás Donald Trump részvétele miatt erőteljes politikai színezetet kap, ami sokak szerint veszélyezteti a FIFA politikai semlegességét.
A volt bokszolót kábítószer birtoklása miatt keresik a rendőrök, ez szerepel a kiadott körözésben.
Shaka Hislop, korábbi Premier League-játékos bejelentette, hogy agresszív prosztatarákkal küzd.
Neymar visszatérése a 2026-os világbajnokságra erősen kérdéses, Carlo Ancelotti csak teljesen egészséges játékosokat válogat be a brazil keretbe.
A 33 éves egyiptomi sztárt Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője két egymást követő mérkőzésen is a kispadra ültette
Mégse megy olyan könnyen a feltámadás: megint pontokat hullajtott a Manchester United, türelmetlenek a szurkolók
A Manchester United ismét pontokat veszített, miután a West Ham elleni hazai mérkőzésen 1-1-es döntetlent játszott csütörtökön este.
A McLaren csapatfőnöke bejelentette, hogy a hétvégi nagydíjon szükség esetén csapatutasítást alkalmaznak, hogy Lando Norris vagy Oscar Piastri megnyerhesse a világbajnoki címet.
Megszólalt a vasárnapi versenyről Max Verstappen: így várja a mindent eldöntő nagydíjat, meglesz a vb-cím?
Max Verstappen nyugodtan várja az Abu Dhabi Nagydíjat, ahol vasárnap este akár ötszörös világbajnokká válhat: rendkívüli visszakapaszkodást mutatott be.
Az irániak korábban bojkottal fenyegetőztek, mert problémák voltak a vízumkérelmeikkel.
Az NHL aggódik a 2026-os milánói téli olimpia jégkorongpályájának méretei miatt, miután kiderült, hogy a pálya körülbelül 1 méterrel rövidebb a szabványosnál.
Szupersztárok egész sorát vonultatja fel a 2026-os labdarúgó-világbajnokság pénteki csoportsorsolása, melyet a washingtoni John F. Kennedy Centerben rendeznek.
Farkas Péter olimpiai bajnok birkózó elmondta, miből él most, miért nem tud már birkózni, és mesélt pályafutásáról is.
David Hopkinson, a Newcastle United új vezérigazgatója merész jövőképet vázolt fel, amely szerint a klub öt éven belül a világ legjobbjai közé emelkedhet.
