2025. december 16. kedd Etelka, Aletta
2 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy focilabda fekszik a kertben, foci, labdarúgás, futball, labda
Sport

Szépen beárazták az NB I-et már itt is: egy légiós sem megy az Afrika-kupára Magyarországról

Pénzcentrum
2025. december 16. 14:15

Legutóbb még hatan is voltak, most egy afrikai légiós sem kapott meghívót hazája válogatottjába az afrikai kontinenstornára.

Egyetlen Magyarországon játszó légiós sem lesz ott a vasárnap induló, Marokkóban megrendezett Afrikai Nemzetek Kupáján - ezt a Focibolond nevű Facebook-oldal vette észre. Kiemelik, hogy míg az előző afrikai kontinenstornán még hat olyan játékos volt a válogatottak keretében, aki a magyar bajnokságban szerepelt akkor, mára egysincs belőlük - Nigériában sem, ahonnan pedig nyolc futballista is játszik itthon.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az oldal emlékeztetett, hogy a régióban ezzel gyakorlatilag egyedül állunk: a csapatok kereteiben találhatunk Horvátországban, Csehországban vagy Szerbiában légióskodó játékost is. 

A klubok egyébként kimondottan rosszul járnak azzal, hogy az ANK-t a szokásokhoz híven a klubszezon közepén, december végi kezdéssel rendezik. A Premier League-be sok év után visszajutó, és erősen a várakozások felett szereplő Sunderland például hat játékosát is elveszíti a kontinestorna miatt egy teljes hónapra, de elhagyja a Liverpoolt is egy nagy név: az utóbbi hetekben a csapat vezetésével a port alaposan összerúgó egyiptomi szupersztár, Mo Salah is hazája válogatottját szolgálja.

Nemzetközi  |  2025
CAF Africa Cup of Nations
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Comoros
12
2.
Tunisia
10
3.
Gambia
8
4.
Madagascar
2
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Brahim Díaz
(Morocco)
7
2.
Sehrou Guirassy
(Guinea)
6
3.
Amine Gouiri
(Algeria)
4
4.
Trezeguet
(Egypt)
4
5.
Kennedy Musonda
(Zambia)
4
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2025.12.16.
Címlapkép: Getty Images
#sport #csehország #afrika #Marokkó #magyar foci #magyar bajnokság #válogatott #NB I #Fizz liga #nigéria

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:33
15:22
15:12
15:02
14:54
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 16.
Virovácz Péter: A magyar gazdaság nem követi a tankönyvi példákat, 2026 pozitív meglepetést hozhat
2025. december 15.
Gablini Gábor: csalóka számok torzítják a magyar autópiacot, tízezrével viszik ki az új kocsikat az országból
2025. december 16.
Ezek a legjobb befektetési lehetőségek 2025 végén: még az adón is legálisan lehet spórolni, bárki beszállhat
2025. december 16.
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
2025. december 16.
Rendkívüli! Jön a Szilveszteri Szuperlottó: 7 milliárd forint lesz a főnyeremény, ilyen még nem volt
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 16. kedd
Etelka, Aletta
51. hét
December 16.
A magyar kórusok napja
December 16.
A ronda karácsonyi pulcsik napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Teljesen összeomlott Mohamed Salah, keményen nekiment az edzőnek a Liverpool sztárja: "A klub engem tett bűnbakká"
2
1 hete
Komoly bajban lehet az Arsenal: jelezte Mikel Arteta, hatalmas változások készülnek télen
3
1 hete
Heteken belül eleshet milliós fizetésétől Milák Kristóf: van baj a sportoló körül, minden egy irányba mutat
4
6 napja
Durva gyanúba keveredett az Arsenal vezetőedzője: határozottan tagadja, más okokat nevezett meg
5
1 hete
Megszólalt a paralimpiai bajnok a Milák-ügyről: nem igaz, hogy megszavazta az ösztöndíj visszavonását
PÉNZÜGYI KISOKOS
VIBER
az MNB által működtetett Valósidejű Bruttó Elszámolási Rendszer, mely a banki nyitva tartási idő egy részében sokkal magasabb díjért cserébe gyors akár másodpercek alatti, de mindenképpen egy napon belüli átutalást kínál. VIBER alapvetően a sürgős, nagy összegű, főként üzleti célú átutalások teljesítésére szolgál

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 16. 14:52
Az AI lett egy 27 éves fiatal pénzügyi tanácsadója: tényleg rommá keresheti magát vele?
Pénzcentrum  |  2025. december 16. 13:44
Súlyos karácsonyi terrortámadást tervezett az ISIS: egy diák gyilkolt volna, fel akarta robbantani a vásárt
Agrárszektor  |  2025. december 16. 14:34
Csavart vett az időjárás itthon: itt már fehérbe borultak a fák