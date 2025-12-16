Egyetlen meccsen még a kispadon marad Horváth Dávid, de ez lesz az utolsó az MTK padján - a tavaszt már új edzővel kezdik meg a...
Szépen beárazták az NB I-et már itt is: egy légiós sem megy az Afrika-kupára Magyarországról
Legutóbb még hatan is voltak, most egy afrikai légiós sem kapott meghívót hazája válogatottjába az afrikai kontinenstornára.
Egyetlen Magyarországon játszó légiós sem lesz ott a vasárnap induló, Marokkóban megrendezett Afrikai Nemzetek Kupáján - ezt a Focibolond nevű Facebook-oldal vette észre. Kiemelik, hogy míg az előző afrikai kontinenstornán még hat olyan játékos volt a válogatottak keretében, aki a magyar bajnokságban szerepelt akkor, mára egysincs belőlük - Nigériában sem, ahonnan pedig nyolc futballista is játszik itthon.
Az oldal emlékeztetett, hogy a régióban ezzel gyakorlatilag egyedül állunk: a csapatok kereteiben találhatunk Horvátországban, Csehországban vagy Szerbiában légióskodó játékost is.
A klubok egyébként kimondottan rosszul járnak azzal, hogy az ANK-t a szokásokhoz híven a klubszezon közepén, december végi kezdéssel rendezik. A Premier League-be sok év után visszajutó, és erősen a várakozások felett szereplő Sunderland például hat játékosát is elveszíti a kontinestorna miatt egy teljes hónapra, de elhagyja a Liverpoolt is egy nagy név: az utóbbi hetekben a csapat vezetésével a port alaposan összerúgó egyiptomi szupersztár, Mo Salah is hazája válogatottját szolgálja.
Több mint 21 év börtönbüntetésre ítéltek egy volt tengerészgyalogost, aki autójával Liverpool szurkolók tömegébe hajtott még tavasszal.
Az amerikai popsztár, Mariah Carey fellép a milánói-cortinai téli olimpia megnyitóünnepségén - ezt ma közölték a szervezők.
A Manchester United alulteljesít, teljesen jogosak a kritikák a klub korábbi legendáitól - mondta Rubén Amorim vezetőedző.
A Kansas City Chiefs lemaradása a rájátszásból a 14. NFL-forduló legmegdöbbentőbb eseménye volt
A Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) feloldja az orosz sakkozókkal szembeni összes korlátozást.
A fiatal védő elterült a gyepen, a stadion pedig egy emberként aggódott azért, hogy vajon magához tér-e.
John Cena 23 éves WWE karrierje szimbolikus vereséggel zárult, amikor a legendás pankrátor feladta utolsó mérkőzését Gunther ellen.
Kemény üzenet a doppingellenes harc vezérétől: túl sok csaló sportoló le sem bukik, rossz az egész rendszer
A globális doppingellenes küzdelem egyik vezető alakja szerint túl sok csaló sportoló kerüli el a lebukást.
Will Smith látogatása a Los Angeles Lakers csapatánál feszültséget okozott a játékosok között, derül ki Yaron Weitzman új könyvéből.
Keményet nyilatkozott a háromszoros dartsvilágbajnok, Michael van Gerwen: "szeretem a dartsot, de..."
Michael van Gerwen, a háromszoros darts világbajnok optimistán tekint a jövőbe egy rendkívül nehéz év után.
Káoszba fulladt Lionel Messi indiai látogatásának első állomása, amikor a szurkolók székeket téptek ki és dobáltak a pályára a kolkatai Salt Lake Stadionban.
A vitatott küzdősport egyre növekvő népszerűségnek örvend, miközben szakértők és kritikusok között folyamatos vita zajlik annak biztonságáról.
Jason Collins, az NBA korábbi játékosa az első nyíltan meleg férfi volt egy amerikai profi sportligában.
Sherrone Moore, a Michigan Egyetem pár napja menesztett vezetőedzője ellen lakásbetörés, valamint zaklatás vétségének vádjával emeltek vádat.
Lindsey Vonn 41 évesen történelmet írt, amikor a San Moritz-i világkupa-futamon győzött, ezzel ő lett minden idők legidősebb világkupa-győztese.
Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnök elárulta, szerinte miért bocsátották el Christian Hornert a Red Bull Formula 1-es csapatától.
Snoop Dogg 'tiszteletbeli edzőként' csatlakozik az amerikai olimpiai csapathoz a 2025-ös téli játékokon, ahol motivációs szerepet tölt majd be a sportolók mellett.
Mohammed Ben Sulayem újabb négy évre a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) elnöke marad.
-
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
-
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
-
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
-
Zsalutrend: számít a felhasznát anyagokba épített energia (x)
Fókuszban a karbonsemlegességhez hozzájáruló, csekély ökológiai lábnyommal rendelkező és igazolt adatokkal kínált építőanyagok. Ezek között rendhagyó egy 25 éves zsaluinnováció a Mevától.
-
Önálló digitális transzformációs terület a Rossmann-nál (x)
Dedikált csapattal indult el a digitális transzformáció a Rossmann Magyarországnál, az új, önálló területet Fürjes Ádám, a vállalat eddigi webshopvezetője irányítja.
-
A vásárlói élmény és az értékteremtés kéz a kézben jár az Ecofamily üzleteiben (x)
Az elmúlt években látványosan átalakultak a fogyasztói igények: a vásárlók ma már nem csupán termékeket keresnek, hanem olyan márkákat és üzleteket, amelyekkel azonosulni tudnak és amelyek valódi értéket képviselnek.