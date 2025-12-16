Szépen beárazták az NB I-et már itt is: egy légiós sem megy az Afrika-kupára Magyarországról

Legutóbb még hatan is voltak, most egy afrikai légiós sem kapott meghívót hazája válogatottjába az afrikai kontinenstornára.

Egyetlen Magyarországon játszó légiós sem lesz ott a vasárnap induló, Marokkóban megrendezett Afrikai Nemzetek Kupáján - ezt a Focibolond nevű Facebook-oldal vette észre. Kiemelik, hogy míg az előző afrikai kontinenstornán még hat olyan játékos volt a válogatottak keretében, aki a magyar bajnokságban szerepelt akkor, mára egysincs belőlük - Nigériában sem, ahonnan pedig nyolc futballista is játszik itthon.

Az oldal emlékeztetett, hogy a régióban ezzel gyakorlatilag egyedül állunk: a csapatok kereteiben találhatunk Horvátországban, Csehországban vagy Szerbiában légióskodó játékost is.

A klubok egyébként kimondottan rosszul járnak azzal, hogy az ANK-t a szokásokhoz híven a klubszezon közepén, december végi kezdéssel rendezik. A Premier League-be sok év után visszajutó, és erősen a várakozások felett szereplő Sunderland például hat játékosát is elveszíti a kontinestorna miatt egy teljes hónapra, de elhagyja a Liverpoolt is egy nagy név: az utóbbi hetekben a csapat vezetésével a port alaposan összerúgó egyiptomi szupersztár, Mo Salah is hazája válogatottját szolgálja.