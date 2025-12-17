2025. december 17. szerda Lázár, Olimpia
3 °C Budapest
Budapest, 2025. július 25.Az Újpest játékosai ünneplik győzelmüket a labdarúgó Fizz Liga 1. fordulójában játszott Újpest FC - Diósgyőri VTK mérkőzés végén a Szusza Ferenc Stadionban 2025. július 25-én. Az Újpest 3-1-re győzött.MTI/
Sport

Hoppá! Hazatérhet Dárdai Pál: ez az NB I-es csapat csábítja, állítólag hamarosan bejelenthetik

Pénzcentrum
2025. december 17. 10:14

Az Újpest FC megállapodott Dárdai Pállal, aki új szakmai vezetőként a klub teljes szakmai struktúrájának kialakításáért és irányításáért felelhet - közölte a csakfoci.hu.

Az Újpest FC vezetése a lap szerint megállapodott Dárdai Pállal, aki a klub új szakmai vezetője lehet. A korábbi magyar szövetségi kapitány feladata a teljes szakmai struktúra meghatározása és irányítása lesz a lila-fehéreknél. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A nehéz őszi idényt maga mögött hagyó Újpest jelentős átalakulás előtt áll. Bár Bodor Boldizsár irányításával a csapat teljesítménye az idény végére kicsivel javult, a klubnál már hosszabb ideje terveztek mélyreható szerkezeti változtatásokat. Ennek részeként sportigazgatói vagy szakmai igazgatói pozíciót hoznak létre, amelynek betöltője a teljes szakmai koncepció kidolgozásáért és megvalósításáért felel majd.

Jelenleg Dárdai Pál a német másodosztályú Hertha BSC kötelékébe tartozik, ahol játékosmegfigyelőként és klubnagykövetként dolgozik. Korábban többször is a berlini együttes vezetőedzője volt. Úgy tudni, hogy az újpesti kinevezés hivatalos bejelentése akár már a Kazincbarcika elleni szezonzáró mérkőzés előtt megtörténhet, jelezve a szakmai megújulás kezdetét a klubnál.

Magyarország
Újpest FC
Piaci érték: 14,85M €
Bajnokság: OTP Bank Liga
Jelenlegi helyezés: #9
OTP Bank Liga helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
8.
MTK Budapest
17
6
2
9
32
36
-4
20
9.
Újpest FC
17
5
4
8
25
31
-6
19
10.
Diósgyőr VTK
17
4
6
7
24
29
-5
18
Adatlap létrehozva: 2025.12.17.

címlapi kép: Purger Tamás, MTI/MTVA 
#foci #sport #labdarúgás #bejelentés #szakmai fejlődés #magyar labdarúgás #magyar foci #újpest #újpest fc #NB I

