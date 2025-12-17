Hoppá! Hazatérhet Dárdai Pál: ez az NB I-es csapat csábítja, állítólag hamarosan bejelenthetik

Az Újpest FC megállapodott Dárdai Pállal, aki új szakmai vezetőként a klub teljes szakmai struktúrájának kialakításáért és irányításáért felelhet - közölte a csakfoci.hu.

Az Újpest FC vezetése a lap szerint megállapodott Dárdai Pállal, aki a klub új szakmai vezetője lehet. A korábbi magyar szövetségi kapitány feladata a teljes szakmai struktúra meghatározása és irányítása lesz a lila-fehéreknél.

A nehéz őszi idényt maga mögött hagyó Újpest jelentős átalakulás előtt áll. Bár Bodor Boldizsár irányításával a csapat teljesítménye az idény végére kicsivel javult, a klubnál már hosszabb ideje terveztek mélyreható szerkezeti változtatásokat. Ennek részeként sportigazgatói vagy szakmai igazgatói pozíciót hoznak létre, amelynek betöltője a teljes szakmai koncepció kidolgozásáért és megvalósításáért felel majd.

Jelenleg Dárdai Pál a német másodosztályú Hertha BSC kötelékébe tartozik, ahol játékosmegfigyelőként és klubnagykövetként dolgozik. Korábban többször is a berlini együttes vezetőedzője volt. Úgy tudni, hogy az újpesti kinevezés hivatalos bejelentése akár már a Kazincbarcika elleni szezonzáró mérkőzés előtt megtörténhet, jelezve a szakmai megújulás kezdetét a klubnál.

Magyarország Újpest FC Piaci érték: 14,85M € Bajnokság: OTP Bank Liga Jelenlegi helyezés: #9 OTP Bank Liga helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 8. MTK Budapest 17 6 2 9 32 36 -4 20 9. Újpest FC 17 5 4 8 25 31 -6 19 10. Diósgyőr VTK 17 4 6 7 24 29 -5 18 Adatlap létrehozva: 2025.12.17.

címlapi kép: Purger Tamás, MTI/MTVA