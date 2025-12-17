A férfiaknál argentin, a nőknél mexikói futballista szerezte a legszebb gólt - nem volt egyszerű dönteni a jelöltek között.
Hoppá! Hazatérhet Dárdai Pál: ez az NB I-es csapat csábítja, állítólag hamarosan bejelenthetik
Az Újpest FC megállapodott Dárdai Pállal, aki új szakmai vezetőként a klub teljes szakmai struktúrájának kialakításáért és irányításáért felelhet - közölte a csakfoci.hu.
Az Újpest FC vezetése a lap szerint megállapodott Dárdai Pállal, aki a klub új szakmai vezetője lehet. A korábbi magyar szövetségi kapitány feladata a teljes szakmai struktúra meghatározása és irányítása lesz a lila-fehéreknél.
A nehéz őszi idényt maga mögött hagyó Újpest jelentős átalakulás előtt áll. Bár Bodor Boldizsár irányításával a csapat teljesítménye az idény végére kicsivel javult, a klubnál már hosszabb ideje terveztek mélyreható szerkezeti változtatásokat. Ennek részeként sportigazgatói vagy szakmai igazgatói pozíciót hoznak létre, amelynek betöltője a teljes szakmai koncepció kidolgozásáért és megvalósításáért felel majd.
Jelenleg Dárdai Pál a német másodosztályú Hertha BSC kötelékébe tartozik, ahol játékosmegfigyelőként és klubnagykövetként dolgozik. Korábban többször is a berlini együttes vezetőedzője volt. Úgy tudni, hogy az újpesti kinevezés hivatalos bejelentése akár már a Kazincbarcika elleni szezonzáró mérkőzés előtt megtörténhet, jelezve a szakmai megújulás kezdetét a klubnál.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
8.
MTK Budapest
|
17
|
6
|
2
|
9
|
32
|
36
|
-4
|
20
|
9.
Újpest FC
|
17
|
5
|
4
|
8
|
25
|
31
|
-6
|
19
|
10.
Diósgyőr VTK
|
17
|
4
|
6
|
7
|
24
|
29
|
-5
|
18
címlapi kép: Purger Tamás, MTI/MTVA
Szoboszlai Arsenalnak rúgott találatától Dzsudzsák és Vitális szabadrúgásáig: ezek voltak szerintünk a naptári év legnagyobbjai.
Mindössze 32 évesen elhunyt Nicholas Hum, a tokiói paralimpián bronzérmes ausztrál távolugró.
Több mint 21 év börtönbüntetésre ítéltek egy volt tengerészgyalogost, aki autójával Liverpool szurkolók tömegébe hajtott még tavasszal.
Legutóbb még hatan is voltak, most egy afrikai légiós sem kapott meghívót hazája válogatottjába az afrikai kontinenstornára.
Egyetlen meccsen még a kispadon marad Horváth Dávid, de ez lesz az utolsó az MTK padján - a tavaszt már új edzővel kezdik meg a...
Hat év szünet után 2026-ban visszatér a mezőny Portugáliába, a bejelentést nagy örömmel fogadták a rajongók,
Két nap után mondott fel az angol csapat vezetőedzője: sötét árnyék került elő a múltjából, a szurkolók elzavarták
A Bury FC vezetőedzője két nap után mondott le, miután a szurkolók heves tiltakozása miatt távoznia kellett a klubtól.
Milák Kristóf Los Angelesben zárná le a pályafutását - azt viszont nem tudni, hogy most újrakezdi-e az edzéseket.
Öngyilkosságon gondolkodott kihagyott tizenegyese után a Chelsea legendája: most beszélt erről először
John Terry, a Chelsea legendája elárulta, hogy öngyilkosságot fontolgatott a 2008-as Bajnokok Ligája döntőben kihagyott tizenegyese után.
Az amerikai popsztár, Mariah Carey fellép a milánói-cortinai téli olimpia megnyitóünnepségén - ezt ma közölték a szervezők.
A Manchester United alulteljesít, teljesen jogosak a kritikák a klub korábbi legendáitól - mondta Rubén Amorim vezetőedző.
A Kansas City Chiefs lemaradása a rájátszásból a 14. NFL-forduló legmegdöbbentőbb eseménye volt
A Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) feloldja az orosz sakkozókkal szembeni összes korlátozást.
A fiatal védő elterült a gyepen, a stadion pedig egy emberként aggódott azért, hogy vajon magához tér-e.
John Cena 23 éves WWE karrierje szimbolikus vereséggel zárult, amikor a legendás pankrátor feladta utolsó mérkőzését Gunther ellen.
Kemény üzenet a doppingellenes harc vezérétől: túl sok csaló sportoló le sem bukik, rossz az egész rendszer
A globális doppingellenes küzdelem egyik vezető alakja szerint túl sok csaló sportoló kerüli el a lebukást.
Will Smith látogatása a Los Angeles Lakers csapatánál feszültséget okozott a játékosok között, derül ki Yaron Weitzman új könyvéből.
Keményet nyilatkozott a háromszoros dartsvilágbajnok, Michael van Gerwen: "szeretem a dartsot, de..."
Michael van Gerwen, a háromszoros darts világbajnok optimistán tekint a jövőbe egy rendkívül nehéz év után.
