A brit kormány terrorizmussal kapcsolatos vádak miatt szankciókat vezetett be Gurpreet Singh Rehal ellen, aki kulcsszerepet játszott a Morecambe futballklub átvételében.
Teljesen összeomlott Mohamed Salah, keményen nekiment az edzőnek a Liverpool sztárja: "A klub engem tett bűnbakká"
Mohamed Salah nyilvános kritikája tovább mélyíti a Liverpool válságát, a sztárjátékos bejelentette, hogy megromlott a kapcsolata Arne Slot vezetőedzővel.
A Liverpool egyiptomi támadója robbanásszerű interjúban bírálta a klubot és a vezetőedzőt, ami újabb csapást jelent a bajnoki címvédő számára, amely már eddig is komoly nehézségekkel küzdött a szezonban - írja a BBC.
"Úgy tűnik, a klub engem tett bűnbakká. Így érzem. Szerintem nagyon világos, hogy valaki azt akarta, hogy minden hibát nekem tulajdonítsanak" - nyilatkozta Salah, aki egyértelművé tette, hogy kapcsolata Slottal "megromlott".
A 33 éves játékos kijelentései különösen érzékenyen érintik a klubot, amely mindig is büszke volt a belső ügyeinek diszkrét kezelésére. A nyilvános kritika éppen akkor érkezett, amikor Salah sorozatban harmadik Premier League-mérkőzését kezdte a kispadon, miközben csapata 3-3-as döntetlent játszott a Leeds United ellen.
Salah ritkán nyilatkozik a médiának, és amikor mégis megteszi, azt általában stratégiai megfontolásból teszi. Legutóbb tavaly novemberben beszélt hasonló nyíltsággal, amikor szerződéshosszabbítási tárgyalásairól nyilatkozott. Az akkori helyzet áprilisban rendeződött, amikor kétéves szerződést írt alá.
Az egyiptomi támadó Liverpool-karrierje során két Premier League-címet, Bajnokok Ligáját, FA-kupát és Ligakupát nyert, összesen 250 gólt szerezve. A Premier League-ben 188 gólt és 88 gólpasszt jegyzett, ezzel a klub harmadik legeredményesebb játékosa Ian Rush és Roger Hunt mögött.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Idén azonban Salah formája jelentősen visszaesett. A korábbi szezonban 50 mérkőzésen 34 gólt szerzett, míg az idei szezonban 16 kezdésből mindössze ötször volt eredményes. Ez magyarázhatja, hogy Slot miért döntött a kispadra ültetése mellett, különösen annak fényében, hogy december 15-től az Afrikai Nemzetek Kupáján fog szerepelni Egyiptom színeiben.
A Liverpool következő, Brighton elleni hazai mérkőzése különösen feszült légkörben zajlik majd, különösen ha Slot és Salah közel kerülnek egymáshoz. Bár Salah a szurkolók bálványa, nehéz elképzelni, hogy a klub feláldozná az edzőt egy pályafutása végén járó játékos kritikája miatt, bármilyen kiemelkedő is volt ez a karrier.
Salah korábban is konfrontálódott már a vezetőséggel, emlékezetes a Jürgen Kloppal folytatott heves vitája 2024 áprilisában. Akkor csak annyit mondott: "Ha beszélnék, tűz lenne." Most Elland Roadon úgy döntött, megszólal - és ezzel valódi tűzvészt okozott Slot és a Liverpool számára.
A címvédő argentin válogatott az osztrák, az algériai és az újonc jordán együttessel került azonos csoportba a 2026-os labdarúgó-világbajnokság Washingtonban rendezett pénteki sorsolásán.
Jesse Lingard, egykori válogatott középpályás közös megegyezéssel felbontja szerződését az FC Szöullal, és jövő héten távozik a dél-koreai klubtól.
A sorsolás Donald Trump részvétele miatt erőteljes politikai színezetet kap, ami sokak szerint veszélyezteti a FIFA politikai semlegességét.
A volt bokszolót kábítószer birtoklása miatt keresik a rendőrök, ez szerepel a kiadott körözésben.
Shaka Hislop, korábbi Premier League-játékos bejelentette, hogy agresszív prosztatarákkal küzd.
Neymar visszatérése a 2026-os világbajnokságra erősen kérdéses, Carlo Ancelotti csak teljesen egészséges játékosokat válogat be a brazil keretbe.
A 33 éves egyiptomi sztárt Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője két egymást követő mérkőzésen is a kispadra ültette
Mégse megy olyan könnyen a feltámadás: megint pontokat hullajtott a Manchester United, türelmetlenek a szurkolók
A Manchester United ismét pontokat veszített, miután a West Ham elleni hazai mérkőzésen 1-1-es döntetlent játszott csütörtökön este.
A McLaren csapatfőnöke bejelentette, hogy a hétvégi nagydíjon szükség esetén csapatutasítást alkalmaznak, hogy Lando Norris vagy Oscar Piastri megnyerhesse a világbajnoki címet.
Megszólalt a vasárnapi versenyről Max Verstappen: így várja a mindent eldöntő nagydíjat, meglesz a vb-cím?
Max Verstappen nyugodtan várja az Abu Dhabi Nagydíjat, ahol vasárnap este akár ötszörös világbajnokká válhat: rendkívüli visszakapaszkodást mutatott be.
Az irániak korábban bojkottal fenyegetőztek, mert problémák voltak a vízumkérelmeikkel.
Az NHL aggódik a 2026-os milánói téli olimpia jégkorongpályájának méretei miatt, miután kiderült, hogy a pálya körülbelül 1 méterrel rövidebb a szabványosnál.
Szupersztárok egész sorát vonultatja fel a 2026-os labdarúgó-világbajnokság pénteki csoportsorsolása, melyet a washingtoni John F. Kennedy Centerben rendeznek.
Farkas Péter olimpiai bajnok birkózó elmondta, miből él most, miért nem tud már birkózni, és mesélt pályafutásáról is.
David Hopkinson, a Newcastle United új vezérigazgatója merész jövőképet vázolt fel, amely szerint a klub öt éven belül a világ legjobbjai közé emelkedhet.
Emberi jogi szervezetek figyelmeztetik a FIFA-t, hogy a 2026-os amerikai világbajnokság során fokozott figyelmet kell fordítania a helyi közösségek és a szurkolók védelmére.
Laura Woods, a népszerű brit műsorvezető már jól van, miután élő adásban rosszul lett az angol női labdarúgó-válogatott mérkőzésének közvetítése közben.
-
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
A Pénzcentrum Pap Gabriellát, az energetikai vállalat ügyvezető igazgatóját kérdezte.
-
Megindult az MBH Bank részvények igénylése (x)
A lakossági befektetőket egyszerű folyamat és árkedvezmény is várja a bank részvényigénylésében.
-
Megéri-e a KKV-nak napelembe fektetnie? (x)
Energiaválság és kiszámíthatatlan költségek
-
Szigetüzem egyszerűen: megbízható Pramac megoldások (x)
A stabil energiaellátás ma már nem luxus, hanem alapfeltétel – legyen szó otthonról, vállalkozásról vagy mezőgazdasági telepről.