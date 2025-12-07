2025. december 7. vasárnap Ambrus
Több képből álló HDR panoráma az Anfield Stadionról, amely a híres Shankly kapu fölé magasodik Liverpoolban, az Egyesült Királyságban 2024. október 27-én.
Sport

Teljesen összeomlott Mohamed Salah, keményen nekiment az edzőnek a Liverpool sztárja: "A klub engem tett bűnbakká"

Pénzcentrum
2025. december 7. 09:18

Mohamed Salah nyilvános kritikája tovább mélyíti a Liverpool válságát, a sztárjátékos bejelentette, hogy megromlott a kapcsolata Arne Slot vezetőedzővel.

A Liverpool egyiptomi támadója robbanásszerű interjúban bírálta a klubot és a vezetőedzőt, ami újabb csapást jelent a bajnoki címvédő számára, amely már eddig is komoly nehézségekkel küzdött a szezonban - írja a BBC.

"Úgy tűnik, a klub engem tett bűnbakká. Így érzem. Szerintem nagyon világos, hogy valaki azt akarta, hogy minden hibát nekem tulajdonítsanak" - nyilatkozta Salah, aki egyértelművé tette, hogy kapcsolata Slottal "megromlott".

A 33 éves játékos kijelentései különösen érzékenyen érintik a klubot, amely mindig is büszke volt a belső ügyeinek diszkrét kezelésére. A nyilvános kritika éppen akkor érkezett, amikor Salah sorozatban harmadik Premier League-mérkőzését kezdte a kispadon, miközben csapata 3-3-as döntetlent játszott a Leeds United ellen.

Salah ritkán nyilatkozik a médiának, és amikor mégis megteszi, azt általában stratégiai megfontolásból teszi. Legutóbb tavaly novemberben beszélt hasonló nyíltsággal, amikor szerződéshosszabbítási tárgyalásairól nyilatkozott. Az akkori helyzet áprilisban rendeződött, amikor kétéves szerződést írt alá.

Az egyiptomi támadó Liverpool-karrierje során két Premier League-címet, Bajnokok Ligáját, FA-kupát és Ligakupát nyert, összesen 250 gólt szerezve. A Premier League-ben 188 gólt és 88 gólpasszt jegyzett, ezzel a klub harmadik legeredményesebb játékosa Ian Rush és Roger Hunt mögött.

Idén azonban Salah formája jelentősen visszaesett. A korábbi szezonban 50 mérkőzésen 34 gólt szerzett, míg az idei szezonban 16 kezdésből mindössze ötször volt eredményes. Ez magyarázhatja, hogy Slot miért döntött a kispadra ültetése mellett, különösen annak fényében, hogy december 15-től az Afrikai Nemzetek Kupáján fog szerepelni Egyiptom színeiben.

A Liverpool következő, Brighton elleni hazai mérkőzése különösen feszült légkörben zajlik majd, különösen ha Slot és Salah közel kerülnek egymáshoz. Bár Salah a szurkolók bálványa, nehéz elképzelni, hogy a klub feláldozná az edzőt egy pályafutása végén járó játékos kritikája miatt, bármilyen kiemelkedő is volt ez a karrier.

Salah korábban is konfrontálódott már a vezetőséggel, emlékezetes a Jürgen Kloppal folytatott heves vitája 2024 áprilisában. Akkor csak annyit mondott: "Ha beszélnék, tűz lenne." Most Elland Roadon úgy döntött, megszólal - és ezzel valódi tűzvészt okozott Slot és a Liverpool számára.
Címlapkép: Getty Images
#sport #egyiptom #szerződés #válság #BBC #szoboszlai dominik #bajnokok ligája #premier league #liverpool #angol foci #mohamed salah #arne slot

