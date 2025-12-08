2025. december 8. hétfő Mária
Nanterre, 2024. augusztus 3.Az aranyérmes Milák Kristóf a férfi 100 méteres pillangóúszás eredményhirdetése után a 2024-es párizsi nyári olimpián a Párizs melletti Nanterre-ben lévõ Paris La Défense Arénában 2024. augusztus 3-án.M
Sport

Heteken belül eleshet milliós fizetésétől Milák Kristóf: van baj a sportoló körül, minden egy irányba mutat

Index
2025. december 8. 11:42

A Honvéd klubelnöke, Gergely István szerint véges a türelem a 16 hónapja nem edző Milák Kristóf olimpiai bajnok úszóval szemben, akinek decemberi határidőt szabtak az edzések újrakezdésére, különben szerződésbontás és pénzügyi következmények várhatnak rá - közölte az Index.

A kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf 2023 augusztusa óta nem végez uszodai edzéseket. A 25 éves klasszis, aki párizsi aranyérme óta nem volt vízben, most ultimátumot kapott munkáltatójától, a Budapesti Honvédtól: december közepéig vissza kell térnie a medencébe, ellenkező esetben megszüntethetik szerződését és leállíthatják fizetésének folyósítását.

Gergely István, a Honvéd ügyvezető elnöke megerősítette a helyzet komolyságát.

Tény és való, hogy Kristóf nem úszik, nem végez uszodai edzéseket, csak Zala Györggyel kondizik. És az is igaz, hogy az óra ketyeg, fogy az idő és a türelmünk, a végtelenségig nem lehet folytatni ezt a húzd meg, ereszd meg nevű játékot. Még mindig hiszek abban, hogy Kristóf visszatér a medencébe, de a hit nem elég, munka is kellene

- fogalmazott az elnök.

Milák cégének, az Athlete & Marketing Kft.-nek a nettó árbevétele 2023-ban 31,7 millió, 2024-ben pedig 78,1 millió forint volt. Emellett a párizsi olimpián elért eredményeiért összesen 94,27 millió forint adómentes jutalomban részesült. Erről itt írtunk:

Nem szűkölködik az olimpiai bajnok Milák Kristóf: majdnem százmilliót kaszált tavaly
A háromszoros világbajnok és nyolcszoros Európa-bajnok úszó az elmúlt időszakban három világbajnokságot is kihagyott, és nem indult sem a közelmúltban rendezett lublini rövid pályás Európa-bajnokságon, sem a budapesti rövid pályás világbajnokságon.

A Honvédtól kapott fizetésén túl veszélybe kerülhet Milák havi mintegy ötszázezer forintos Gerevich Aladár-sportösztöndíja is. A hírek szerint a Magyar Úszószövetség sportolói bizottságának vezetői – Rasovszky Kristóf és Illés Fanni – kezdeményezték az ösztöndíj megvonását az inaktivitás miatt. A szövetség álláspontja szerint ha a Honvéd felfüggeszti Milák fizetésének folyósítását, a MÚSZ is javasolni fogja a sportállamtitkárságnak az ösztöndíj megszüntetését.

címlapkép: Kovács Tamás, MTI/MTVA 
