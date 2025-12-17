A FIFA új, legfeljebb 60 dollárba kerülő belépőszintű jegykategóriát vezet be a részt vevő csapatok szurkolói számára.
Ezt nem láttuk jönni: a csúcson hagyja abba a szuperközépsúly világbajnoka, mi történhetett?
Terence Crawford kedden bejelentette visszavonulását az ökölvívástól, alig néhány hónappal azután, hogy Las Vegasban legyőzte a mexikói legendát, Canelo Álvarezt, és megszerezte az osztatlan szuperközépsúlyú világbajnoki címet - közölte a The Guardian.
A 38 éves, nebraskai bunyós szeptemberben, Las Vegasban aratott győzelmével írta be magát a sporttörténelembe, amikor legyőzte Canelo Álvarezt, és megszerezte az összes jelentős szervezet szuperközépsúlyú világbajnoki övét.
"Nem azért lépek vissza, mert már nem tudok harcolni, hanem mert megnyertem egy másik csatát – azt, amelyikből a saját feltételeim szerint távozhatok" – mondta Crawford a közösségi médiában közzétett videójában.
A veretlen bajnok (42 győzelem, ebből 31 kiütéssel) a WBA, az IBF és a WBO szuperközépsúlyú öveivel vonul vissza, miután egyhangú pontozással diadalmaskodott Álvarez felett. A WBC címét korábban elvették tőle egy, az engedélyezési díjakkal kapcsolatos vita miatt.
Friss hírek és élő eredmények a Sportonlineon, a Pénzcentrum sportoldalán; KATTINTS!
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Crawford elmondta, hogy karrierjét végig az a vágy hajtotta, hogy bebizonyítsa: tévednek azok, akik kételkednek benne. "A családomért küzdöttem, a városomért, és azért a kölyökért, aki voltam – akinek nem volt semmije, csak egy álma és egy pár kesztyűje. És mindezt a magam módján csináltam" – fogalmazott.
A balkezes bunyós 2008-ban debütált a profik között, első világbajnoki címét pedig 2014-ben szerezte meg, amikor legyőzte a skót Ricky Burnst. Pályafutása során öt súlycsoportban összesen 18 világbajnoki címet gyűjtött. Hivatalosan soha nem ütötték padlóra, és egyetlen bíró sem pontozott ellene egyetlen mérkőzésen sem.
Szoboszlai Arsenalnak rúgott találatától Dzsudzsák és Vitális szabadrúgásáig: ezek voltak szerintünk a naptári év legnagyobbjai.
A sztárirányító második szakvéleményt kér elszakadt térdszalagjáról, jelenleg bizonytalan a visszatérése a szeptemberi kezdésre is
Antonelli elárulta, hogy az olasz nagydíj után tartott kemény megbeszélés fordulópontot jelentett Formula 1-es újonc szezonjában.
Mindössze 32 évesen elhunyt Nicholas Hum, a tokiói paralimpián bronzérmes ausztrál távolugró.
Több mint 21 év börtönbüntetésre ítéltek egy volt tengerészgyalogost, aki autójával Liverpool szurkolók tömegébe hajtott még tavasszal.
Legutóbb még hatan is voltak, most egy afrikai légiós sem kapott meghívót hazája válogatottjába az afrikai kontinenstornára.
Egyetlen meccsen még a kispadon marad Horváth Dávid, de ez lesz az utolsó az MTK padján - a tavaszt már új edzővel kezdik meg a...
Hat év szünet után 2026-ban visszatér a mezőny Portugáliába, a bejelentést nagy örömmel fogadták a rajongók,
Két nap után mondott fel az angol csapat vezetőedzője: sötét árnyék került elő a múltjából, a szurkolók elzavarták
A Bury FC vezetőedzője két nap után mondott le, miután a szurkolók heves tiltakozása miatt távoznia kellett a klubtól.
Milák Kristóf Los Angelesben zárná le a pályafutását - azt viszont nem tudni, hogy most újrakezdi-e az edzéseket.
Öngyilkosságon gondolkodott kihagyott tizenegyese után a Chelsea legendája: most beszélt erről először
John Terry, a Chelsea legendája elárulta, hogy öngyilkosságot fontolgatott a 2008-as Bajnokok Ligája döntőben kihagyott tizenegyese után.
Az amerikai popsztár, Mariah Carey fellép a milánói-cortinai téli olimpia megnyitóünnepségén - ezt ma közölték a szervezők.
A Manchester United alulteljesít, teljesen jogosak a kritikák a klub korábbi legendáitól - mondta Rubén Amorim vezetőedző.
A Kansas City Chiefs lemaradása a rájátszásból a 14. NFL-forduló legmegdöbbentőbb eseménye volt
A Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) feloldja az orosz sakkozókkal szembeni összes korlátozást.
A fiatal védő elterült a gyepen, a stadion pedig egy emberként aggódott azért, hogy vajon magához tér-e.
John Cena 23 éves WWE karrierje szimbolikus vereséggel zárult, amikor a legendás pankrátor feladta utolsó mérkőzését Gunther ellen.
Kemény üzenet a doppingellenes harc vezérétől: túl sok csaló sportoló le sem bukik, rossz az egész rendszer
A globális doppingellenes küzdelem egyik vezető alakja szerint túl sok csaló sportoló kerüli el a lebukást.
-
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
-
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
-
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
-
Zsalutrend: számít a felhasznát anyagokba épített energia (x)
Fókuszban a karbonsemlegességhez hozzájáruló, csekély ökológiai lábnyommal rendelkező és igazolt adatokkal kínált építőanyagok. Ezek között rendhagyó egy 25 éves zsaluinnováció a Mevától.
-
Önálló digitális transzformációs terület a Rossmann-nál (x)
Dedikált csapattal indult el a digitális transzformáció a Rossmann Magyarországnál, az új, önálló területet Fürjes Ádám, a vállalat eddigi webshopvezetője irányítja.
-
A vásárlói élmény és az értékteremtés kéz a kézben jár az Ecofamily üzleteiben (x)
Az elmúlt években látványosan átalakultak a fogyasztói igények: a vásárlók ma már nem csupán termékeket keresnek, hanem olyan márkákat és üzleteket, amelyekkel azonosulni tudnak és amelyek valódi értéket képviselnek.