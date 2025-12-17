2025. december 17. szerda Lázár, Olimpia
2 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
bokszkesztyű lóg le a bokszringről egy nyomortáborbanbokszkesztyű lóg le a bokszringről egy nyomortáborbanbokszkesztyű lóg le a bokszringről egy nyomortáborban
Sport

Ezt nem láttuk jönni: a csúcson hagyja abba a szuperközépsúly világbajnoka, mi történhetett?

Pénzcentrum
2025. december 17. 12:44

Terence Crawford kedden bejelentette visszavonulását az ökölvívástól, alig néhány hónappal azután, hogy Las Vegasban legyőzte a mexikói legendát, Canelo Álvarezt, és megszerezte az osztatlan szuperközépsúlyú világbajnoki címet - közölte a The Guardian.

A 38 éves, nebraskai bunyós szeptemberben, Las Vegasban aratott győzelmével írta be magát a sporttörténelembe, amikor legyőzte Canelo Álvarezt, és megszerezte az összes jelentős szervezet szuperközépsúlyú világbajnoki övét.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Nem azért lépek vissza, mert már nem tudok harcolni, hanem mert megnyertem egy másik csatát – azt, amelyikből a saját feltételeim szerint távozhatok" – mondta Crawford a közösségi médiában közzétett videójában.

A veretlen bajnok (42 győzelem, ebből 31 kiütéssel) a WBA, az IBF és a WBO szuperközépsúlyú öveivel vonul vissza, miután egyhangú pontozással diadalmaskodott Álvarez felett. A WBC címét korábban elvették tőle egy, az engedélyezési díjakkal kapcsolatos vita miatt.

Friss hírek és élő eredmények a Sportonlineon, a Pénzcentrum sportoldalán; KATTINTS!

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Crawford elmondta, hogy karrierjét végig az a vágy hajtotta, hogy bebizonyítsa: tévednek azok, akik kételkednek benne. "A családomért küzdöttem, a városomért, és azért a kölyökért, aki voltam – akinek nem volt semmije, csak egy álma és egy pár kesztyűje. És mindezt a magam módján csináltam" – fogalmazott.

A balkezes bunyós 2008-ban debütált a profik között, első világbajnoki címét pedig 2014-ben szerezte meg, amikor legyőzte a skót Ricky Burnst. Pályafutása során öt súlycsoportban összesen 18 világbajnoki címet gyűjtött. Hivatalosan soha nem ütötték padlóra, és egyetlen bíró sem pontozott ellene egyetlen mérkőzésen sem.
Címlapkép: Getty Images
#karrier #sport #boksz #visszavonulás #világbajnok #box #ökölvívás #profiboksz #bokszoló

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:27
13:04
12:44
12:30
11:57
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 17.
20 millió forintba is kerülhet a szilveszteri petárdázás: nem árt figyelni, ezt még mindig nagyon sok magyar nem tudja
2025. december 16.
Virovácz Péter: A magyar gazdaság nem követi a tankönyvi példákat, 2026 pozitív meglepetést hozhat
2025. december 17.
Óriási csapda ez az új vallás: egyre több magyar sétál bele, nagyon megbánhatják
2025. december 17.
Letérkövezik a Balaton egyik legszebb sétányát: ezeréves hangulatot öntenek betonba
2025. december 17.
Milliónyi magyar juthat koldusbotra, ha beüt a tragédia: erre nem gondoltak 2025-ben
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 17. szerda
Lázár, Olimpia
51. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Teljesen összeomlott Mohamed Salah, keményen nekiment az edzőnek a Liverpool sztárja: "A klub engem tett bűnbakká"
2
1 hete
Heteken belül eleshet milliós fizetésétől Milák Kristóf: van baj a sportoló körül, minden egy irányba mutat
3
1 hete
Komoly bajban lehet az Arsenal: jelezte Mikel Arteta, hatalmas változások készülnek télen
4
2 napja
Végre kiderült, folytatja-e Milák Kristóf az úszást: barátján keresztül üzent az olimpiai bajnok
5
7 napja
Durva gyanúba keveredett az Arsenal vezetőedzője: határozottan tagadja, más okokat nevezett meg
PÉNZÜGYI KISOKOS
TBSZ
A Tartós Befektetési Számla esetén három év után részlegesen, öt év után pedig teljesen adómentesen juthatunk a megtakarításunk hozamához. A pénzünkhöz akkor is könnyen hozzáférhetünk, ha hirtelen bajba kerülünk,de ekkor a kamatadó az adóbevallásunk keretében kell megfizetnünk.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 17. 13:04
Óriási csapda ez az új vallás: egyre több magyar sétál bele, nagyon megbánhatják
Pénzcentrum  |  2025. december 17. 12:30
Letérkövezik a Balaton egyik legszebb sétányát: ezeréves hangulatot öntenek betonba
Agrárszektor  |  2025. december 17. 12:31
Szereted a gabonapelyhet? Nem semmi, ami kiderült róla