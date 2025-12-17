Ezt nem láttuk jönni: a csúcson hagyja abba a szuperközépsúly világbajnoka, mi történhetett?

Terence Crawford kedden bejelentette visszavonulását az ökölvívástól, alig néhány hónappal azután, hogy Las Vegasban legyőzte a mexikói legendát, Canelo Álvarezt, és megszerezte az osztatlan szuperközépsúlyú világbajnoki címet - közölte a The Guardian.

A 38 éves, nebraskai bunyós szeptemberben, Las Vegasban aratott győzelmével írta be magát a sporttörténelembe, amikor legyőzte Canelo Álvarezt, és megszerezte az összes jelentős szervezet szuperközépsúlyú világbajnoki övét.

"Nem azért lépek vissza, mert már nem tudok harcolni, hanem mert megnyertem egy másik csatát – azt, amelyikből a saját feltételeim szerint távozhatok" – mondta Crawford a közösségi médiában közzétett videójában.

A veretlen bajnok (42 győzelem, ebből 31 kiütéssel) a WBA, az IBF és a WBO szuperközépsúlyú öveivel vonul vissza, miután egyhangú pontozással diadalmaskodott Álvarez felett. A WBC címét korábban elvették tőle egy, az engedélyezési díjakkal kapcsolatos vita miatt.

Friss hírek és élő eredmények a Sportonlineon, a Pénzcentrum sportoldalán; KATTINTS!

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Crawford elmondta, hogy karrierjét végig az a vágy hajtotta, hogy bebizonyítsa: tévednek azok, akik kételkednek benne. "A családomért küzdöttem, a városomért, és azért a kölyökért, aki voltam – akinek nem volt semmije, csak egy álma és egy pár kesztyűje. És mindezt a magam módján csináltam" – fogalmazott.

A balkezes bunyós 2008-ban debütált a profik között, első világbajnoki címét pedig 2014-ben szerezte meg, amikor legyőzte a skót Ricky Burnst. Pályafutása során öt súlycsoportban összesen 18 világbajnoki címet gyűjtött. Hivatalosan soha nem ütötték padlóra, és egyetlen bíró sem pontozott ellene egyetlen mérkőzésen sem.