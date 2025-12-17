Így mindjárt más: nagyon lecsapta a vb-jegyek árát a FIFA, meghátráltak a kritikáktól

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság jegyárai körüli heves vita közepette a FIFA új, legfeljebb 60 dollárba kerülő belépőszintű jegykategóriát vezet be a részt vevő csapatok szurkolói számára, amely minden mérkőzésre, így a döntőre is érvényes lesz - közölte a The Guardian.

Az új jegykategória a résztvevő csapatok szövetségeinek kontingenséből kerül ki. Minden válogatott a saját mérkőzésein elérhető jegyek 8 százalékát kapja meg, ennek 10 százaléka tartozik majd az olcsóbb kategóriába. Ez az összes jegy 1,6 százalékát jelenti, ami a stadionok méretétől függően meccsenként alig valamivel több mint ezer ilyen belépőt jelent. Ezeket egyenlő arányban osztják el a két csapat szurkolói között.

Keir Starmer brit miniszterelnök üdvözölte a bejelentést, de további lépéseket sürgetett.

Bátorítom a FIFA-t, hogy tegyen többet a jegyek megfizethetőségéért, nehogy a világbajnokság elveszítse a kapcsolatot azokkal az igazi szurkolókkal, akik igazán különlegessé teszik ezt a sportot

– fogalmazott a brit kormányfő.

Az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada közös rendezésében megvalósuló torna jegyárait már az értékesítés kezdete óta hevesen támadják. Bár a FIFA 60 dolláros alsó határt szabott a csoportmérkőzések legolcsóbb jegyeire, a dinamikus árazás miatt az árak gyakran több száz, sőt több ezer dollárra emelkedtek. Az Észak-Amerikában bevett gyakorlat várhatóan rekordbevételt hoz a világszervezetnek a 48 csapatosra bővített tornán.

A Football Supporters Europe szurkolói szervezet "monumentális árulásnak" és "uzsoraárnak" nevezte a jegyárakat. Zohran Mamdani, New York megválasztott polgármestere pedig "a játék elleni merényletnek" minősítette az árszabást, és petíciót indított az árcsökkenésért.

A világszervezet szerint a dinamikus árazás természetes és elvárt az észak-amerikai piacon. A FIFA közlése alapján a december 11-én indult és január 13-ig tartó értékesítési szakaszban több mint 20 millió jegyigénylés érkezett, ebből 5 millió már az első 24 órában.