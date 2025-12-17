Terence Crawford kedden bejelentette visszavonulását az ökölvívástól, alig néhány hónappal azután, hogy megszerezte a világbajnoki címet.
Ezek már az utolsó pillanatok: holnap lép színpadra a magyar dartsos a vébén, 17 év után ő az első
Tizenhét év szünet után ismét lesz magyar résztvevője a PDC darts-világbajnokságnak. Kovács Patrik csütörtökön kezdi meg szereplését a londoni Alexandra Palace-ban rendezett tornán, így 2008 óta először képviselheti hazánkat magyar versenyző a sportág legrangosabb eseményén.
A huszonkilenc éves dartsozó felkészülésében központi szerepet kapott a mentális tréning. Kovács nemcsak a hagyományos, dartstábla előtti gyakorlással készült a világbajnokságra, hanem úszással és gyaloglással is fejlesztette állóképességét és koncentrációs képességét.
Saját beszámolója szerint módszeresen dolgozott figyelme összpontosításán: egyes alkalmak során igyekezett teljesen kizárni a környezeti hatásokat, máskor tudatosan rendezte gondolatait. Célja az volt, hogy a mérkőzéseken tartósan kiegyensúlyozott, színvonalas játékra legyen képes.
A Darts Event tájékoztatása szerint a magyar versenyző technikai felkészülésének központi eleme volt, hogy naponta több órát töltött gyakorlással a dartstábla előtt. Ügyelt arra is, hogy a fizikai megterhelés ne menjen a szellemi frissesség rovására. A tornát megelőző időszakban táplálkozását is szigorú rend szerint alakította: kerülte a szervezet túlterhelését, ugyanakkor gondoskodott a megfelelő energiatartalékok fenntartásáról.
A világbajnokságra mindössze egyetlen nyílkészlettel érkezett, amelyet már hosszabb ideje használ. Meggyőződése szerint a jól ismert eszköz megnyugtatóan hat rá, és kiszámíthatóságot biztosít számára. Úgy véli, hogy a korszerű technológiai megoldások segítenek kezelni az esetleg felmerülő nehézségeket is.
A magyar játékos első mérkőzésén az angol Callan Rydz lesz az ellenfele. A továbbjutó a legjobb hatvannégy között Daryl Gurney vár, aki tegnap megnyerte saját mérkőzését az első körben.
Magyar versenyző legutóbb 2008-ban szerepelt a PDC-világbajnokságon: akkor Bezzeg Nándor jutott ki a tornára, ám már az első fordulóban búcsúzott, miután vereséget szenvedett a holland Vincent van der Voort ellen.
