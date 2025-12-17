2025. december 17. szerda Lázár, Olimpia
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Boxkesztyű tartja a dollárbankjegyet fekete cement háttéren. Fogalom bokszfogadás vagy üzleti küzdelem. Felülnézet és másolási hely a szöveghez.
Sport

Hamarosan itt az év legnagyobb bokszcsatája: megszólalt Joshua menedzsere, sima győzelmet vár

Pénzcentrum
2025. december 17. 17:16

Eddie Hearn, Anthony Joshua menedzsere elismerte, hogy a Jake Paul elleni meccs szakmai szempontból szinte védhetetlen, és ő maga is őrültségnek tartja az összecsapást. Mégis úgy véli: egyetlen épeszű bokszoló sem mondott volna nemet erre az ajánlatra – aki mást állít, az szerinte egyszerűen hazudik - tudósított a BBC.

Eddie Hearn, Anthony Joshua menedzsere elismerte, hogy a Jake Paul elleni mérkőzésre gyakorlatilag nincs szakmai magyarázat. Úgy látja, a kritikusoknak részben igazuk van, ő maga is őrültségnek tartja az összecsapást. Ugyanakkor hangsúlyozza: egyetlen józan gondolkodású bokszoló sem utasította volna vissza ezt az ajánlatot – aki ennek az ellenkezőjét állítja, az szerinte egyszerűen hazudik.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Joshua eredetileg novemberben, Szaúd-Arábiában lépett volna ringbe egy nyolcmenetes, rutinszerű mérkőzésen, egy nagyjából a világranglista századik helye körül jegyzett nehézsúlyú ellenféllel szemben. Ez szolgált volna első éles tesztként az új edzőcsapatával. Most gyakorlatilag ugyanazt a "bemelegítő" meccset vívja meg – csak nagyjából ötvenszer több pénzért.

A stratégia Hearn szerint egyértelmű: Joshua célja, hogy a lehető leggyorsabban kiüsse Jake Pault, majd 2026-ban visszatérjen a megszokott menetrendhez. A tervek alapján februárban már világszínvonalú ellenféllel szemben bokszolna, és ha minden jól alakul, azt követően Tyson Fury következhet.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

Hearn hangsúlyozta, hogy ez a meccs önmagában nem változtat Joshua örökségén, karrierje megítélésén. Ugyanakkor egy vereség, sőt már az is, ha Paul végigállná a meneteket Joshua ellen, szerinte teljes katasztrófa és óriási szégyen lenne.

A menedzsert kérdezték arról is, hogy előre le lehet-e játszva a mérkőzés. Hearn erre egyértelműen reagált: egy ilyen megbundázott meccs illegális lenne, az FBI is vizsgálódni kezdene. Profi, hivatalosan engedélyezett összecsapásról van szó, amelyre fogadásokat kötnek világszerte. Hearn szerint fel sem merülhet, hogy Joshuát bármiféle előre megírt forgatókönyv szerint rosszul hagyják kinézni.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Azoktól, akik azt várják, hogy Joshua már az első menetben végezzen Jake Paullal, Hearn türelmet kér. Szerinte adjanak neki inkább két-három menetet, mert a pusztítás sebessége nagyban függ majd Paul taktikájától. Ha Paul bátran, vállalt cserékkel bokszol, a meccs nagyon gyorsan véget érhet. Ha viszont hátrálva, távolságot tartva próbál túlélni, a mérkőzés néhány menetig is elhúzódhat.

Hearn elismeri, hogy Jake Paul mára profi bokszolóvá vált, szerinte tisztességes szintű cirksúlyú, nagyjából a világ 60–70 legjobbja között. Nem arról van szó, hogy soha nem húzott volna kesztyűt: rendszeresen sparringol Lawrence Okolie-val és top 10-es nehézsúlyúakkal. A Mike Tyson elleni győzelmét leszámítva – Tyson ekkorra már idős, visszavonult legenda volt – Paul legyőzte Julio César Chávez Jr.-t is, aki bár erősen lecsúszott formában volt, korábban világbajnoki címet szerzett.

Hearn szerint ugyanakkor Joshua rendkívül fókuszált, úgy készül, mintha Olekszandr Usik vagy Daniel Dubois állna vele szemben. Menedzsere két meneten belüli, látványos kiütést vár tőle. Úgy fogalmaz: ha Joshua tisztán eltalálja Jake Paul állát, azonnal vége a meccsnek. Hearn úgy véli, a Paul elleni összecsapás után Joshua visszatérhet valódi céljaihoz: megmérkőzni Tyson Furyval, és harmadszor is nehézsúlyú világbajnokká válni.
Címlapkép: Getty Images
#pénz #sport #boksz #jake paul #ökölvívás #sportgazdaság #profiboksz

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:56
17:28
17:20
17:16
17:05
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 17.
20 millió forintba is kerülhet a szilveszteri petárdázás: nem árt figyelni, ezt még mindig nagyon sok magyar nem tudja
2025. december 16.
Virovácz Péter: A magyar gazdaság nem követi a tankönyvi példákat, 2026 pozitív meglepetést hozhat
2025. december 17.
Hallani sem akarnak erről a magyarok 2025-ben: teljesen mást akarnak, vakarhatják a fejüket odafent
2025. december 17.
Óriási csapda ez az új vallás: egyre több magyar sétál bele, nagyon megbánhatják
2025. december 17.
Letérkövezik a Balaton egyik legszebb sétányát: ezeréves hangulatot öntenek betonba
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 17. szerda
Lázár, Olimpia
51. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Teljesen összeomlott Mohamed Salah, keményen nekiment az edzőnek a Liverpool sztárja: "A klub engem tett bűnbakká"
2
1 hete
Heteken belül eleshet milliós fizetésétől Milák Kristóf: van baj a sportoló körül, minden egy irányba mutat
3
1 hete
Komoly bajban lehet az Arsenal: jelezte Mikel Arteta, hatalmas változások készülnek télen
4
2 napja
Végre kiderült, folytatja-e Milák Kristóf az úszást: barátján keresztül üzent az olimpiai bajnok
5
1 hete
Durva gyanúba keveredett az Arsenal vezetőedzője: határozottan tagadja, más okokat nevezett meg
PÉNZÜGYI KISOKOS
Részleges kár
a biztosított vagyontárgy olyan mértékű károsodása, amely javítással, esetleg a sérült részek pótlásával még helyreállítható, és ez mind műszakilag, mind gazdasági szempontból indokolt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 17. 17:56
Kvíz: Mit tudsz a hazánkban élő népekről, svábokról, tótokról, rácokról, sokácokról? Most kiderül!
Pénzcentrum  |  2025. december 17. 17:28
Itt a Yettel, Telekom, One karácsonyi ajándéka: minden ügyfél megkaphatja, rengeteget spórolhatnak
Agrárszektor  |  2025. december 17. 17:31
Sok gazda kaphat ilyen segítséget: mutatjuk, kiknek járhat a pénzből