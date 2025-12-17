Hamarosan itt az év legnagyobb bokszcsatája: megszólalt Joshua menedzsere, sima győzelmet vár

Enzo Maresca, a Chelsea vezetőedzője azt hangsúlyozza: boldog a csapatnál, és egyre szorosabban kötődik a játékosaihoz.
Eddie Hearn, Anthony Joshua menedzsere elismerte, hogy a Jake Paul elleni meccs szakmai szempontból szinte védhetetlen, és ő maga is őrültségnek tartja az összecsapást. Mégis úgy véli: egyetlen épeszű bokszoló sem mondott volna nemet erre az ajánlatra – aki mást állít, az szerinte egyszerűen hazudik - tudósított a BBC.
Eddie Hearn, Anthony Joshua menedzsere elismerte, hogy a Jake Paul elleni mérkőzésre gyakorlatilag nincs szakmai magyarázat. Úgy látja, a kritikusoknak részben igazuk van, ő maga is őrültségnek tartja az összecsapást. Ugyanakkor hangsúlyozza: egyetlen józan gondolkodású bokszoló sem utasította volna vissza ezt az ajánlatot – aki ennek az ellenkezőjét állítja, az szerinte egyszerűen hazudik.
Joshua eredetileg novemberben, Szaúd-Arábiában lépett volna ringbe egy nyolcmenetes, rutinszerű mérkőzésen, egy nagyjából a világranglista századik helye körül jegyzett nehézsúlyú ellenféllel szemben. Ez szolgált volna első éles tesztként az új edzőcsapatával. Most gyakorlatilag ugyanazt a "bemelegítő" meccset vívja meg – csak nagyjából ötvenszer több pénzért.
A stratégia Hearn szerint egyértelmű: Joshua célja, hogy a lehető leggyorsabban kiüsse Jake Pault, majd 2026-ban visszatérjen a megszokott menetrendhez. A tervek alapján februárban már világszínvonalú ellenféllel szemben bokszolna, és ha minden jól alakul, azt követően Tyson Fury következhet.
Hearn hangsúlyozta, hogy ez a meccs önmagában nem változtat Joshua örökségén, karrierje megítélésén. Ugyanakkor egy vereség, sőt már az is, ha Paul végigállná a meneteket Joshua ellen, szerinte teljes katasztrófa és óriási szégyen lenne.
A menedzsert kérdezték arról is, hogy előre le lehet-e játszva a mérkőzés. Hearn erre egyértelműen reagált: egy ilyen megbundázott meccs illegális lenne, az FBI is vizsgálódni kezdene. Profi, hivatalosan engedélyezett összecsapásról van szó, amelyre fogadásokat kötnek világszerte. Hearn szerint fel sem merülhet, hogy Joshuát bármiféle előre megírt forgatókönyv szerint rosszul hagyják kinézni.
Azoktól, akik azt várják, hogy Joshua már az első menetben végezzen Jake Paullal, Hearn türelmet kér. Szerinte adjanak neki inkább két-három menetet, mert a pusztítás sebessége nagyban függ majd Paul taktikájától. Ha Paul bátran, vállalt cserékkel bokszol, a meccs nagyon gyorsan véget érhet. Ha viszont hátrálva, távolságot tartva próbál túlélni, a mérkőzés néhány menetig is elhúzódhat.
Hearn elismeri, hogy Jake Paul mára profi bokszolóvá vált, szerinte tisztességes szintű cirksúlyú, nagyjából a világ 60–70 legjobbja között. Nem arról van szó, hogy soha nem húzott volna kesztyűt: rendszeresen sparringol Lawrence Okolie-val és top 10-es nehézsúlyúakkal. A Mike Tyson elleni győzelmét leszámítva – Tyson ekkorra már idős, visszavonult legenda volt – Paul legyőzte Julio César Chávez Jr.-t is, aki bár erősen lecsúszott formában volt, korábban világbajnoki címet szerzett.
Hearn szerint ugyanakkor Joshua rendkívül fókuszált, úgy készül, mintha Olekszandr Usik vagy Daniel Dubois állna vele szemben. Menedzsere két meneten belüli, látványos kiütést vár tőle. Úgy fogalmaz: ha Joshua tisztán eltalálja Jake Paul állát, azonnal vége a meccsnek. Hearn úgy véli, a Paul elleni összecsapás után Joshua visszatérhet valódi céljaihoz: megmérkőzni Tyson Furyval, és harmadszor is nehézsúlyú világbajnokká válni.
