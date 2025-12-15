2025. december 15. hétfő Valér
3 °C Budapest
Nanterre, 2024. augusztus 3.Az aranyérmes Milák Kristóf a férfi 100 méteres pillangóúszás eredményhirdetése után a 2024-es párizsi nyári olimpián a Párizs melletti Nanterre-ben lévõ Paris La Défense Arénában 2024. augusztus 3-án.M
Sport

Végre kiderült, folytatja-e Milák Kristóf az úszást: barátján keresztül üzent az olimpiai bajnok

Pénzcentrum
2025. december 15. 16:52

Milák Kristóf Los Angelesben zárná le a pályafutását - azt viszont nem tudni, hogy most újrakezdi-e az edzéseket.

Nem a Duna Arénában, hanem az MVM Dome-ban rendezik meg a 2027-es vizes vébét - erről Schmidt Ádám, sportért felelős államtitkár tett bejelentést ma Budapesten. Kiderült az is, hogy a világbajnokságot június 26 és július 18 között rendezik majd.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Budapest már harmadszor ad majd otthont az eseménynek, korábban 2017-ben és 2022-ben is a magyar főváros rendezte a viadalt. A 2027-es vébé annyiban lesz más, hogy Budapest most először nem beugróként rendezi majd a világbajnokságot, hanem "elsőre" is ezt a várost választották ki. 

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

A sajtótájékoztatón azonban még egy nagyon fontos dolog kiderült: jelesül az, hogy Milák Kristóf bizony folytatni szándékozik az úszást, mégpedig a 2028-as los angeles-i olimpiáig mindenképpen. Schmidt Ádám elmondta, hogy ezt személyesen mondta meg neki a kétszeres olimpiai bajnok.

Beszéltem vele, és azt mondta, hogy méltóképpen szeretné befejezni a pályafutását. Erre én visszakérdeztem, hogy rendezzünk-e neki egy rövid pályás versenyt Nyíregyházán. Azt felelte, hogy a Los Angeles-i olimpiára gondolt

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük bizoztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is.

- mondta az államtitkár.

Az sajnos nem derült ki, hogy ha Miláknak valóban ez a terve, akkor mikor kezdi meg rá a felkészülést. Mint a Pénzcentrum is beszámolt róla, az úszót nemrégiben választás elé állította klubja, a Honvéd: december közepéig adtak neki időt arra, hogy nekikezdjen a medencés edzéseknek, ellenesetben felbontják a szerződését. Az inaktivitás miatt a Magyar Úszó Szövetségben is felmerült, hogy elvegyék-e a havi 500 ezer forintot jelentő Gerevich-ösztöndíjat Miláktól. 

címlapkép: Kovács Tamás, MTI/MTVA 
#olimpia #Budapest #sport #úszás #los angeles #úszó #milák kristóf #vizes vb #schmidt ádám

