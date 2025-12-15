Végre kiderült, folytatja-e Milák Kristóf az úszást: barátján keresztül üzent az olimpiai bajnok

Milák Kristóf Los Angelesben zárná le a pályafutását - azt viszont nem tudni, hogy most újrakezdi-e az edzéseket.

Nem a Duna Arénában, hanem az MVM Dome-ban rendezik meg a 2027-es vizes vébét - erről Schmidt Ádám, sportért felelős államtitkár tett bejelentést ma Budapesten. Kiderült az is, hogy a világbajnokságot június 26 és július 18 között rendezik majd.

Budapest már harmadszor ad majd otthont az eseménynek, korábban 2017-ben és 2022-ben is a magyar főváros rendezte a viadalt. A 2027-es vébé annyiban lesz más, hogy Budapest most először nem beugróként rendezi majd a világbajnokságot, hanem "elsőre" is ezt a várost választották ki.

A sajtótájékoztatón azonban még egy nagyon fontos dolog kiderült: jelesül az, hogy Milák Kristóf bizony folytatni szándékozik az úszást, mégpedig a 2028-as los angeles-i olimpiáig mindenképpen. Schmidt Ádám elmondta, hogy ezt személyesen mondta meg neki a kétszeres olimpiai bajnok.

Beszéltem vele, és azt mondta, hogy méltóképpen szeretné befejezni a pályafutását. Erre én visszakérdeztem, hogy rendezzünk-e neki egy rövid pályás versenyt Nyíregyházán. Azt felelte, hogy a Los Angeles-i olimpiára gondolt

- mondta az államtitkár.

Az sajnos nem derült ki, hogy ha Miláknak valóban ez a terve, akkor mikor kezdi meg rá a felkészülést. Mint a Pénzcentrum is beszámolt róla, az úszót nemrégiben választás elé állította klubja, a Honvéd: december közepéig adtak neki időt arra, hogy nekikezdjen a medencés edzéseknek, ellenesetben felbontják a szerződését. Az inaktivitás miatt a Magyar Úszó Szövetségben is felmerült, hogy elvegyék-e a havi 500 ezer forintot jelentő Gerevich-ösztöndíjat Miláktól.

címlapkép: Kovács Tamás, MTI/MTVA