gyászhír
Sport

Szörnyű hír érkezett: 32 évesen meghalt az olimpiai bronzérmes atléta

2025. december 16. 15:52

Mindössze 32 évesen elhunyt Nicholas Hum, a tokiói paralimpián bronzérmes ausztrál távolugró - közölte a BBC.

Nicholas Hum, a 2021-es tokiói paralimpián távolugró bronzérmet szerző ausztrál para-atléta 32 éves korában hunyt el Melbourne-ben a hétvégén.

A T20-as kategóriában versenyző Hum, aki szellemi fogyatékossággal élő sportolók számára fenntartott versenyszámban indult, három paralimpián és öt para-atlétikai világbajnokságon képviselte hazáját. Nemzetközi pályafutását 2011-ben kezdte, utolsó versenyén pedig a 2024-es párizsi paralimpián vett részt.

A halál okát nem közölték. Az elhunyt sportolót felesége, Mairead és három gyermeke, William, Holly és Paige gyászolja. Hum tartja a 7,39 méteres ausztrál rekordot a T20-as kategóriájú távolugrásban: a tokiói játékokon 7,12 méteres ugrással szerezte meg a bronzérmet.

Az Ausztrál Atlétikai Szövetség közleményben búcsúzott a sportolótól, kiemelve, hogy Hum "maradandó hatást gyakorolt csapattársaira, versenytársaira, edzőire és a stábtagokra egyaránt". Simon Hollingsworth, a szövetség vezérigazgatója hozzátette, hogy Hum "közösségünk szeretett tagja volt, és elvesztése mély fájdalmat okoz".
