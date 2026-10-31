Gyökeres változás jön a fociközvetítésekben: hamarosan minden megváltozhat a Premier League-ben

A skót élvonalbeli labdarúgó-bajnokság tette meg az első hivatalos lépést a szombat délutáni televíziós közvetítési tilalom eltörlése felé az Egyesült Királyságban. A bajnokságot szervező SPFL a 2029-től induló új médiaciklusra vonatkozó pályázati kiírásában már az összes mérkőzés élő sugárzására várja a műsorszolgáltatók ajánlatait - tudósított a The Guardian.

A múlt héten közzétett tenderdokumentáció lehetőséget biztosít a televíziós társaságoknak arra, hogy a szombaton, helyi idő szerint 15 órakor kezdődő mérkőzések közvetítési jogaira is licitáljanak. Ezeket a találkozókat az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) alapszabályának 48. cikkelye alapján jelenleg nem lehet élőben sugározni az Egyesült Királyságon belül. A SportBusiness által megszellőztetett kiírás kifejezetten olyan rugalmas feltételeket kínál az érdeklődőknek, amelyek már a korlátozás kivezetésével számolnak.

A skót lépés várhatóan egy összehangolt brit törekvés nyitánya. Korábban már a The Guardian is beszámolt arról, hogy az angol Premier League, valamint a másod-, harmad- és negyedosztályt összefogó angol liga (EFL) is szorgalmazza a tilalom feloldását. A bajnokságok vezetői ugyanis úgy látják, hogy a bevételek növelésének leghatékonyabb módja, ha minél több mérkőzés közvetítési jogát értékesítik a televíziós társaságoknak.

Az UEFA 48. cikkelye lehetővé teszi a nemzeti szövetségek számára egy olyan idősáv meghatározását, amely alatt saját országukban tilos élőben futballt közvetíteni. Európában ma már egyedül az Egyesült Királyság él ezzel a lehetőséggel. A szabály értelmében a brit csatornák szombatonként 14 óra 45 perc és 17 óra 15 perc között nem adhatnak élőben mérkőzéseket, amennyiben az első- és a másodosztályú találkozók legalább fele ebben az idősávban zajlik. Ez egyben azt is jelenti, hogy az FA-kupa-hétvégéken és a karácsonyi munkaszüneti napokon eddig is képernyőre kerülhettek a délután háromórás összecsapások.

Bár a korlátozás fenntartásáról hivatalosan az angol, a skót, a walesi és az északír labdarúgó-szövetség dönt, álláspontjukat alapvetően a klubok igényei határozzák meg. Egy, a skót pályázatot jól ismerő forrás szerint egyre valószínűbb, hogy a négy brit szövetség 2029 után már nem fogja alkalmazni a tiltott idősávokat.

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Jelenleg a brit műsorszolgáltatók egy szezonban legfeljebb 270 Premier League-, 1059 EFL- és 82 skót élvonalbeli mérkőzést tűzhetnek műsorra, ami az összes bajnoki találkozó mindössze 35 százalékát jelenti. Richard Masters, a Premier League vezérigazgatója még augusztusban a TalkSportnak nyilatkozva erősítette meg, hogy napirenden van a 48. cikkely alóli felmentés kérése. Mint mondta, a végleges döntést még azelőtt kell meghozniuk, hogy a Premier League és az EFL elindítaná a következő belföldi jogértékesítési tendereket. Masters akkor úgy kalkulált, hogy nagyjából másfél év múlva térnek vissza a szabályozás sorsát eldöntő kérdésre.