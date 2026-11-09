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Sport

Győzött a rangadón a Barcelona, megtartotta előnyét a Puskás Akadémia

Pénzcentrum
2026. november 9. 08:25 4 perc

A hétvége legizgalmasabb európai labdarúgó-bajnokságaiban több kiemelt rangadót is lejátszottak. A spanyol élvonalban a Barcelona az Atlético Madrid legyőzésével őrizte meg vezető helyét, míg Magyarországon a Puskás Akadémia maradt az OTP Bank Liga éllovasa. Az Arsenal magabiztosan vezeti az angol bajnokságot, a Serie A-ban a Lazio áll az élen, Németországban holtverseny alakult ki, Franciaországban pedig a Paris Saint-Germain maradt az első helyen.

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A hétvégi fordulók számos fordulatos mérkőzést hoztak a nagyobb európai bajnokságokban. Míg egyes listavezetők könnyedén megőrizték pozíciójukat, máshol szoros csatákat vívtak a pontokért az élcsapatok. A meglepetések sem maradtak el, különösen az angol és a német bajnokságban születtek váratlan eredmények.

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Magyarország: Puskás az élen, Debrecen nyomul

Az OTP Bank Liga éllovasa, a Puskás Akadémia nehéz körülmények között, de magabiztosan győzött Kisvárdán (0-1), és 24 ponttal megtartotta első helyét. A Ferencváros magabiztosan nyert a Vasas otthonában (0-2), így továbbra is 23 ponttal a második. Ugyancsak 23 pontos a Győri ETO, amely Nyíregyházán csak döntetlent ért el (1-1).

Kiváló formában futballozik a Debreceni VSC, amely zsinórban negyedik győzelmét aratta az Újpest legyőzésével (3-1), és 22 ponttal szorosan követi az élmezőnyt. A Paks is folytatta felzárkózását, hazai pályán győzött a Zalaegerszeg ellen (2-1). A tabella alján továbbra is súlyos helyzetben van a Nyíregyháza és a Kisvárda, egyaránt 12 ponttal.

Anglia: Arsenal magabiztosan, vereség a Citynek

A Premier League-ben az Arsenal 27 ponttal, magabiztosan őrzi első helyét, miután szűk győzelmet aratott a Hull City ellen (1-0). Az Ágyúsok sorozatban ötödik sikerüket könyvelhették el, és már hatpontos előnnyel vezetik a tabellát.

A Brighton 22 ponttal a második helyen áll, miután magabiztosan győzött a Brentford ellen (2-0). A Manchester City váratlan vereséget szenvedett a Nottingham Forest otthonában (3-1), így három pontra csúszott vissza az éllovastól. A Liverpool 3-1-re nyert a Crystal Palace vendégeként, és 18 ponttal a negyedik.

Meglepetést okozott a Sunderland, amely legyőzte a Chelsea-t (1-0), míg a Manchester United és az Aston Villa gólgazdag 4-4-es döntetlent játszott. A Leeds United győzelmével (1-0 a Tottenham ellen) javított helyzetén, míg a sereghajtó Crystal Palace mindössze hét ponttal továbbra is súlyos kiesőjelölt.

Olaszország: Szoros a harc az élen

A Serie A-ban a Lazio 29 ponttal őrzi első helyét, bár a Napoli otthonában csak döntetlenre végzett (1-1). Az Inter Milan egy pontra megközelítette a listavezetőt, miután magabiztosan nyert a Como ellen (2-0), így 28 ponttal a második.

Az AS Roma 3-0-ra legyőzte a Sassuolót, és 27 ponttal a harmadik helyen maradt, szorosan az élcsapatok mögött. A Milan 2-1-re nyert a Genoa vendégeként, 24 pontjával továbbra is a negyedik. A tabella alján drámai a helyzet: az Udinese mindössze öt ponttal sereghajtó, a Venezia pedig hat ponttal előzi meg.

Spanyolország: Barcelona megvédte előnyét

A La Liga rangadóján a Barcelona 2-1-re megnyerte a csúcstalálkozót az Atlético Madrid ellen, így 33 ponttal továbbra is magabiztosan vezeti a bajnokságot. A katalánok tizenkét meccsükből tizenegyet megnyertek, és már hétpontos előnyben vannak.

A Real Madrid 30 ponttal a második helyen áll, miután magabiztosan győzött a Valencia vendégeként (3-0). Az Atlético Madrid 28 ponttal a harmadik, öt pontra lemaradva az élről. A Real Betis 26 ponttal a negyedik, miután idegenben győzött az Elche ellen (2-0). A Real Sociedad is folytatta jó sorozatát, 1-0-ra múlta felül a Rayo Vallecanót.

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A tabella alján katasztrofális helyzetben van a Malaga, amely tizenkét mérkőzésen mindössze öt pontot szerzett, és eddig egyetlen győzelmet sem aratott.

Németország: Holtverseny az élen

A Bundesligában a Bayern München és a Borussia Dortmund egyaránt 21 ponttal vezeti a tabellát. A Bayern 2-1-re győzött a Mainz vendégeként, míg a Dortmund szintén 2-1-es sikert aratott az Elversberg ellen. Mindkét csapat veretlen, három döntetlennel, így rendkívül szoros a verseny az élen.

Az SC Freiburg 19 ponttal a harmadik helyen áll, miután 2-0-ra legyőzte az Union Berlint. Az RB Leipzig 18 ponttal a negyedik, gólokban gazdag 5-2-es sikert aratott az Augsburg ellen. A VfB Stuttgart fontos győzelmet szerzett a Werder Bremen ellen (1-0), és 12 ponttal javított helyzetén.

A tabella alján a Mönchengladbach mindössze négy ponttal sereghajtó, rendkívül gyenge formában. A Schalke 04 is csak hat pontot gyűjtött eddig.

Franciaország: PSG magabiztosan vezet

A Ligue 1-ben a Paris Saint-Germain 23 ponttal vezeti a bajnokságot, miután szűk győzelmet aratott a Troyes ellen (1-0). A PSG sorozatban ötödik győzelmét szerezte meg, és kétpontos előnnyel áll az élen.

A LOSC Lille 21 ponttal a második, miután idegenben nyert a Rennes ellen (2-1). A Paris FC is győzött az Auxerre vendégeként (1-0), így 20 ponttal a harmadik. A Marseille megnyerte a rangadót a Lens ellen (2-1), és 18 ponttal a negyedik helyen áll.

A tabella alján drámai a helyzet: a Havre Athletic Club mindössze két ponttal, egyetlen győzelem nélkül sereghajtó, míg a Troyes, az Angers és a Le Mans egyaránt nyolc ponttal áll.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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