Győzött a rangadón a Barcelona, megtartotta előnyét a Puskás Akadémia

A hétvége legizgalmasabb európai labdarúgó-bajnokságaiban több kiemelt rangadót is lejátszottak. A spanyol élvonalban a Barcelona az Atlético Madrid legyőzésével őrizte meg vezető helyét, míg Magyarországon a Puskás Akadémia maradt az OTP Bank Liga éllovasa. Az Arsenal magabiztosan vezeti az angol bajnokságot, a Serie A-ban a Lazio áll az élen, Németországban holtverseny alakult ki, Franciaországban pedig a Paris Saint-Germain maradt az első helyen.

A hétvégi fordulók számos fordulatos mérkőzést hoztak a nagyobb európai bajnokságokban. Míg egyes listavezetők könnyedén megőrizték pozíciójukat, máshol szoros csatákat vívtak a pontokért az élcsapatok. A meglepetések sem maradtak el, különösen az angol és a német bajnokságban születtek váratlan eredmények.

Magyarország: Puskás az élen, Debrecen nyomul

Az OTP Bank Liga éllovasa, a Puskás Akadémia nehéz körülmények között, de magabiztosan győzött Kisvárdán (0-1), és 24 ponttal megtartotta első helyét. A Ferencváros magabiztosan nyert a Vasas otthonában (0-2), így továbbra is 23 ponttal a második. Ugyancsak 23 pontos a Győri ETO, amely Nyíregyházán csak döntetlent ért el (1-1).

Kiváló formában futballozik a Debreceni VSC, amely zsinórban negyedik győzelmét aratta az Újpest legyőzésével (3-1), és 22 ponttal szorosan követi az élmezőnyt. A Paks is folytatta felzárkózását, hazai pályán győzött a Zalaegerszeg ellen (2-1). A tabella alján továbbra is súlyos helyzetben van a Nyíregyháza és a Kisvárda, egyaránt 12 ponttal.

Anglia: Arsenal magabiztosan, vereség a Citynek

A Premier League-ben az Arsenal 27 ponttal, magabiztosan őrzi első helyét, miután szűk győzelmet aratott a Hull City ellen (1-0). Az Ágyúsok sorozatban ötödik sikerüket könyvelhették el, és már hatpontos előnnyel vezetik a tabellát.

A Brighton 22 ponttal a második helyen áll, miután magabiztosan győzött a Brentford ellen (2-0). A Manchester City váratlan vereséget szenvedett a Nottingham Forest otthonában (3-1), így három pontra csúszott vissza az éllovastól. A Liverpool 3-1-re nyert a Crystal Palace vendégeként, és 18 ponttal a negyedik.

Meglepetést okozott a Sunderland, amely legyőzte a Chelsea-t (1-0), míg a Manchester United és az Aston Villa gólgazdag 4-4-es döntetlent játszott. A Leeds United győzelmével (1-0 a Tottenham ellen) javított helyzetén, míg a sereghajtó Crystal Palace mindössze hét ponttal továbbra is súlyos kiesőjelölt.

Olaszország: Szoros a harc az élen

A Serie A-ban a Lazio 29 ponttal őrzi első helyét, bár a Napoli otthonában csak döntetlenre végzett (1-1). Az Inter Milan egy pontra megközelítette a listavezetőt, miután magabiztosan nyert a Como ellen (2-0), így 28 ponttal a második.

Az AS Roma 3-0-ra legyőzte a Sassuolót, és 27 ponttal a harmadik helyen maradt, szorosan az élcsapatok mögött. A Milan 2-1-re nyert a Genoa vendégeként, 24 pontjával továbbra is a negyedik. A tabella alján drámai a helyzet: az Udinese mindössze öt ponttal sereghajtó, a Venezia pedig hat ponttal előzi meg.

Spanyolország: Barcelona megvédte előnyét

A La Liga rangadóján a Barcelona 2-1-re megnyerte a csúcstalálkozót az Atlético Madrid ellen, így 33 ponttal továbbra is magabiztosan vezeti a bajnokságot. A katalánok tizenkét meccsükből tizenegyet megnyertek, és már hétpontos előnyben vannak.

A Real Madrid 30 ponttal a második helyen áll, miután magabiztosan győzött a Valencia vendégeként (3-0). Az Atlético Madrid 28 ponttal a harmadik, öt pontra lemaradva az élről. A Real Betis 26 ponttal a negyedik, miután idegenben győzött az Elche ellen (2-0). A Real Sociedad is folytatta jó sorozatát, 1-0-ra múlta felül a Rayo Vallecanót.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A tabella alján katasztrofális helyzetben van a Malaga, amely tizenkét mérkőzésen mindössze öt pontot szerzett, és eddig egyetlen győzelmet sem aratott.

Németország: Holtverseny az élen

A Bundesligában a Bayern München és a Borussia Dortmund egyaránt 21 ponttal vezeti a tabellát. A Bayern 2-1-re győzött a Mainz vendégeként, míg a Dortmund szintén 2-1-es sikert aratott az Elversberg ellen. Mindkét csapat veretlen, három döntetlennel, így rendkívül szoros a verseny az élen.

Az SC Freiburg 19 ponttal a harmadik helyen áll, miután 2-0-ra legyőzte az Union Berlint. Az RB Leipzig 18 ponttal a negyedik, gólokban gazdag 5-2-es sikert aratott az Augsburg ellen. A VfB Stuttgart fontos győzelmet szerzett a Werder Bremen ellen (1-0), és 12 ponttal javított helyzetén.

A tabella alján a Mönchengladbach mindössze négy ponttal sereghajtó, rendkívül gyenge formában. A Schalke 04 is csak hat pontot gyűjtött eddig.

Franciaország: PSG magabiztosan vezet

A Ligue 1-ben a Paris Saint-Germain 23 ponttal vezeti a bajnokságot, miután szűk győzelmet aratott a Troyes ellen (1-0). A PSG sorozatban ötödik győzelmét szerezte meg, és kétpontos előnnyel áll az élen.

A LOSC Lille 21 ponttal a második, miután idegenben nyert a Rennes ellen (2-1). A Paris FC is győzött az Auxerre vendégeként (1-0), így 20 ponttal a harmadik. A Marseille megnyerte a rangadót a Lens ellen (2-1), és 18 ponttal a negyedik helyen áll.

A tabella alján drámai a helyzet: a Havre Athletic Club mindössze két ponttal, egyetlen győzelem nélkül sereghajtó, míg a Troyes, az Angers és a Le Mans egyaránt nyolc ponttal áll.