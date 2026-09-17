Kiderült a sötét titok: tiltott szerekkel bukott le a világ egyik legjobb futója

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A futó szervezetében tiltott szteroidot talált a doppingvizsgálat, de más is van a rovásán.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban Doppingvétség gyanúja miatt felfüggesztették Ruti Aga, a 2019-es tokiói maraton etióp győztesének versenyengedélyét. A 32 éves hosszútávfutó szervezetében tiltott szteroidot mutattak ki, emellett tiltott beavatkozással is vádolják. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A sportág tisztaságáért felelős szervezet csütörtöki tájékoztatása szerint az atléta mintájában metilprednizolon jelenlétét igazolták. Ez a szteroidok közé tartozó hatóanyag csökkenti a fájdalom- és fáradtságérzetet, miközben jelentősen felgyorsítja a szervezet fizikai regenerációját. Ruti Aga a tokiói diadalán túl eddig további öt alkalommal állhatott dobogóra a világ legrangosabb maratoni versenyeit tömörítő sorozatban. 2017-ben Berlinben, 2018-ban pedig Tokióban és a német fővárosban is ezüstérmet szerzett, míg 2016-ban Berlinben, 2019-ben pedig New Yorkban a harmadik helyen ért célba.

Címlapkép: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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