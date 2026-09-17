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Dopping a sportban koncepció. Érem, fecskendő és drogok fekete asztalon.
Sport

Kiderült a sötét titok: tiltott szerekkel bukott le a világ egyik legjobb futója

MTI
2026. szeptember 17. 13:13

A futó szervezetében tiltott szteroidot talált a doppingvizsgálat, de más is van a rovásán.

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Doppingvétség gyanúja miatt felfüggesztették Ruti Aga, a 2019-es tokiói maraton etióp győztesének versenyengedélyét. A 32 éves hosszútávfutó szervezetében tiltott szteroidot mutattak ki, emellett tiltott beavatkozással is vádolják.

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A sportág tisztaságáért felelős szervezet csütörtöki tájékoztatása szerint az atléta mintájában metilprednizolon jelenlétét igazolták. Ez a szteroidok közé tartozó hatóanyag csökkenti a fájdalom- és fáradtságérzetet, miközben jelentősen felgyorsítja a szervezet fizikai regenerációját.

Ruti Aga a tokiói diadalán túl eddig további öt alkalommal állhatott dobogóra a világ legrangosabb maratoni versenyeit tömörítő sorozatban. 2017-ben Berlinben, 2018-ban pedig Tokióban és a német fővárosban is ezüstérmet szerzett, míg 2016-ban Berlinben, 2019-ben pedig New Yorkban a harmadik helyen ért célba.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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