2026. szeptember 4. péntek Rozália
30 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Vörös salak, teniszpálya, teniszütő
Sport

Kokainnal bukott le a balhés teniszsztár: leteszed a hajad, ha meglátod, mekkora büntetést kapott

Pénzcentrum
2026. szeptember 4. 12:23

A versenyző már le is töltötte a büntetését, így nincs akadálya annak, úgy újra versenyezzen - közölte a BBC Sport.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A 31 éves Kyrgiost augusztus 4-én függesztették fel ideiglenesen, miután a mallorcai nyílt teniszbajnokságon leadott mintájában benzoilekgonint, a kokain metabolitját mutatták ki. A Nemzetközi Teniszintegritási Ügynökség (ITIA) vizsgálata során Kyrgios elismerte, hogy június 20-án hajnalban egy magalufi szórakozóhelyen fogyasztott kokaint – mindössze két nappal az első fordulós mérkőzése előtt, amelyen két játszmában kikapott honfitársától, Adam Waltontól.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az ITIA független szakértő bevonásával elfogadta, hogy a szerhasználat versenyen kívül történt. Kyrgios akár három hónapos eltiltást is kaphatott volna, ám a büntetést mérsékelte, hogy alávetette magát egy kezelési programnak. Az egy hónapos eltiltás csütörtökön járt le, a játékos emellett elveszíti a tornán szerzett 6570 eurós pénzdíját is.

Kyrgios jelenleg a világranglista 918. helyén áll, és idén mindössze négy egyéni mérkőzést játszott; térd- és csuklósérülései miatt az elmúlt években alig tudott pályára lépni. Legutóbb Wimbledonban szerepelt párosban, ahol Alekszandr Bublik oldalán már az első körben búcsúzott.

A pozitív teszt nyilvánosságra kerülésekor Kyrgios közölte, hogy visszavonul a közösségi médiától és a nyilvános élettől, hogy "rendbe szedje magát". Egy Instagram-bejegyzésben arról írt, hogy a sérülések miatti kényszerpihenő hatalmas lelki és fizikai terhet rótt rá, a karrierje lezárásának elfogadása pedig nehezebbnek bizonyult, mint gondolta. "Mindez persze nem mentség arra, amit tettem" – tette hozzá.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Az eltiltás időtartama megegyezik Iga Świątekével, és két hónappal rövidebb Jannik Sinnerénél – miközben Kyrgios korábban mindkét ügyet "szörnyűnek" nevezte a tenisz számára, és túlságosan enyhe büntetésekről beszélt. A kokain a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) tiltólistáján stimulánsként, illetve visszaélésre alkalmas szerként szerepel.

Kyrgios pályafutása során hét ATP-tornát nyert, 2022-ben wimbledoni döntőt játszott, míg ugyanabban az évben Thanasi Kokkinakisszal az oldalán megnyerte az Australian Open férfi páros versenyét. A 2023 eleje óta lejátszott nyolc mérkőzéséből mindössze kettőt tudott megnyerni.
Címlapkép: Getty Images
#BOTRÁNY #büntetés #sport #drog #kokain #sportoló #tenisz #teniszező #eltiltás #dopping
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:01
13:44
13:34
13:22
13:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 4.
Meglépték! Nyilvánosságra hozták a magyar kórházak fertőzési adatait: itt a legsúlyosabb a helyzet
2026. szeptember 4.
Szívhatja a fogát, aki magánbölcsődébe íratná gyermekét: 2026-ban évente akár 2,5 millióra is rúghat a térítési díj
2026. szeptember 4.
Magyar turistaként milliomosnak érezheted madad ebben az országban: olcsó az étkezés, a benzin, a buszjegy
2026. szeptember 4.
Szép kis summát lehet zsebre tenni ezzel a munkával: az AI sem fenyegeti és a belépési küszöb is alacsony
2026. szeptember 3.
Csatlakozz a Pénzcentrum szerkesztőségéhez! Szerkesztő-újságírót keresünk
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 4. péntek
Rozália
36. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Örökre megváltozik a magyar foci a NER bukása után: sorra tűnnek el a játékosok, minden egy irányba mutat
2
2 hete
Nemkívánatos személy lett a FIFA-elnök: újabb súlyos pofont kapott Gianni Infantino, inog a széke?
3
5 napja
F1 Olasz Nagydíj 2026: itt van minden infó, az időmérő és a verseny időpontja Monza, Olaszország helyszínen
4
2 hete
Vége a dalnak? 20 milliárd dolláros üzlet miatt bukhat meg a FIFA-elnök, Csányi Sándornál is betelt a pohár
5
3 hete
Gyászol a bokszvilág, meghalt a nagy harcos: 11 év szenvedés után ment el
PÉNZÜGYI KISOKOS
Betegségbiztosítás
biztosítási szerződés, amelyben a biztosító azt vállalja, hogy a biztosított megbetegedése esetén meghatározott szolgáltatásokat teljesít

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 4. 13:44
Elfogyott a türelem: gigacéget dob ki az elnök az országból, ez az oka
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 4. 13:00
Magyar turistaként milliomosnak érezheted madad ebben az országban: olcsó az étkezés, a benzin, a buszjegy
Agrárszektor  |  2026. szeptember 4. 13:32
Szereted a dinnyét? Akkor mindenképp tudnod kell, mi derült ki róla