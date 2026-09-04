A kora esti órákban a magyar bajnokság nyitja a programot, majd az európai topligák veszik át a terepet, ahol a Real Madrid és a Paris...
Kokainnal bukott le a balhés teniszsztár: leteszed a hajad, ha meglátod, mekkora büntetést kapott
A versenyző már le is töltötte a büntetését, így nincs akadálya annak, úgy újra versenyezzen - közölte a BBC Sport.
A 31 éves Kyrgiost augusztus 4-én függesztették fel ideiglenesen, miután a mallorcai nyílt teniszbajnokságon leadott mintájában benzoilekgonint, a kokain metabolitját mutatták ki. A Nemzetközi Teniszintegritási Ügynökség (ITIA) vizsgálata során Kyrgios elismerte, hogy június 20-án hajnalban egy magalufi szórakozóhelyen fogyasztott kokaint – mindössze két nappal az első fordulós mérkőzése előtt, amelyen két játszmában kikapott honfitársától, Adam Waltontól.
Az ITIA független szakértő bevonásával elfogadta, hogy a szerhasználat versenyen kívül történt. Kyrgios akár három hónapos eltiltást is kaphatott volna, ám a büntetést mérsékelte, hogy alávetette magát egy kezelési programnak. Az egy hónapos eltiltás csütörtökön járt le, a játékos emellett elveszíti a tornán szerzett 6570 eurós pénzdíját is.
Kyrgios jelenleg a világranglista 918. helyén áll, és idén mindössze négy egyéni mérkőzést játszott; térd- és csuklósérülései miatt az elmúlt években alig tudott pályára lépni. Legutóbb Wimbledonban szerepelt párosban, ahol Alekszandr Bublik oldalán már az első körben búcsúzott.
A pozitív teszt nyilvánosságra kerülésekor Kyrgios közölte, hogy visszavonul a közösségi médiától és a nyilvános élettől, hogy "rendbe szedje magát". Egy Instagram-bejegyzésben arról írt, hogy a sérülések miatti kényszerpihenő hatalmas lelki és fizikai terhet rótt rá, a karrierje lezárásának elfogadása pedig nehezebbnek bizonyult, mint gondolta. "Mindez persze nem mentség arra, amit tettem" – tette hozzá.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Az eltiltás időtartama megegyezik Iga Świątekével, és két hónappal rövidebb Jannik Sinnerénél – miközben Kyrgios korábban mindkét ügyet "szörnyűnek" nevezte a tenisz számára, és túlságosan enyhe büntetésekről beszélt. A kokain a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) tiltólistáján stimulánsként, illetve visszaélésre alkalmas szerként szerepel.
Kyrgios pályafutása során hét ATP-tornát nyert, 2022-ben wimbledoni döntőt játszott, míg ugyanabban az évben Thanasi Kokkinakisszal az oldalán megnyerte az Australian Open férfi páros versenyét. A 2023 eleje óta lejátszott nyolc mérkőzéséből mindössze kettőt tudott megnyerni.
A Virradat SE kick-box szakosztályának vezetőedzője versenyzőként és trénerként is maradandót alkotott.
Diktatórikus módszerekkel edzi a világsztárokat José Mourinho: nagyon szigorú szabályokat vezetett be a Realnál
A szabályok megszegése azonnali és komoly következményekkel jár a Realnál - erről egy spanyol újságíró értesülései alapján írnak.
Példátlan botrány rázta meg az NBA-t: 30 millióra vágták meg a milliárdos tulajdonost, repült az eltiltás is
Steve Ballmert egy teljes évre eltiltották a sporttevékenyésgtől, maga Kawhi Leonard viszont megúszta a súlyos büntetést.
Bár a vébé után lemondott, újra a portugál szakembert nevezték ki az afrikai válogatott padjára.
A Premier League-ben az Arsenal a Chelsea-t fogadja, a Serie A-ban a Juventus az AC Milannal csap össze.
Az OTP Bank Liga újabb fordulója igazi futballcsemegét ígér: a hétvége csúcspontja a Ferencváros–Újpest derbi lesz.
A Red Bull a 2027-es szezon kezdetétől Tom McCullough-t, az Aston Martin korábbi teljesítményigazgatóját szerződtette versenyigazgatói pozícióba.
A 29 éves játékos emiatt várhatóan kihagyja a skót válogatott közelgő Nemzetek Ligája-mérkőzéseit.
Bár forintban kifejezve is csillagászati összeget keres hetente, egy luxusnak éppen nem nevezhető járgánnyal tűnt fel az edzésen a portugál szupersztár.
A Manchester City 125 millió fontért, brit átigazolási rekordot döntve szerződtette Enzo Fernándezt a Chelsea-től.
Bár hivatalosan nem közölték a franchise árát, lapértesülések szerint új rekord született a baseballbajnokságban.
A Marco Rossi vezette nemzeti csapat mindkét találkozóját a Puskás Arénában játssza le a kora őszi időszakban.
Robbant az átigazolási bomba: elképesztő tisztogatás rázta meg az angol focit, csak úgy röpködtek a százmilliók
A határidő előtt számos jelentős üzlet született a transzferpiacon, több klub is nagy erősítéseket jelentett be.
Tóth Ákos korábban szövetségi kapitány is volt, és részt vett a jelenleg is futó iskolai úszóprogram kidolgozásában.
18 méteren át vonszolta a busz a ketrecharcost: úgy volt, hogy járni se tud többé, ma Vegasban kaphat álomszerződést
A ketrecharcos a csodával határos módon épült fel a szörnyű balesetből, ma este élete lehetősége előtt áll.
Szeptember 11-én rendezik az NFL történetének első ausztráliai mérkőzését a melbourne-i Cricket Groundon.
Eldőlt a két F1-es szupersztár jövője: olyat tettek, amivel Lewis Hamilton történelmi rekordját is porrá zúzzák
A négyszeres holland, valamint a címvédő brit pilóta is több évre hosszabbított csapatával, és ha kitöltik a szerződésüket, az egyiküknek rekordot is jelenthet.
A keret végleges névsorából az utolsó szűkítés során Laczkó Sára maradt ki, de a tavaszhoz képest több változás is van a keretben.
-
Jubileum és új ritmus: érkezik a 35. Budapest Borfesztivál (x)
Új ritmusban és amerikai különlegességekkel várja a vendégeket a Budavári Palotában a Budapest Borfesztivál szeptember 9–12. között.
-
Az új iCAUR V27: klasszikus karakter, modern elektromos hajtás és szabadság, hogy bárhová elindulhassunk (x)
Az iCAUR V27 új megközelítést kínál az elektrifikált SUV-k világában.