Kokainnal bukott le a balhés teniszsztár: leteszed a hajad, ha meglátod, mekkora büntetést kapott

A versenyző már le is töltötte a büntetését, így nincs akadálya annak, úgy újra versenyezzen - közölte a BBC Sport.

A 31 éves Kyrgiost augusztus 4-én függesztették fel ideiglenesen, miután a mallorcai nyílt teniszbajnokságon leadott mintájában benzoilekgonint, a kokain metabolitját mutatták ki. A Nemzetközi Teniszintegritási Ügynökség (ITIA) vizsgálata során Kyrgios elismerte, hogy június 20-án hajnalban egy magalufi szórakozóhelyen fogyasztott kokaint – mindössze két nappal az első fordulós mérkőzése előtt, amelyen két játszmában kikapott honfitársától, Adam Waltontól.

Az ITIA független szakértő bevonásával elfogadta, hogy a szerhasználat versenyen kívül történt. Kyrgios akár három hónapos eltiltást is kaphatott volna, ám a büntetést mérsékelte, hogy alávetette magát egy kezelési programnak. Az egy hónapos eltiltás csütörtökön járt le, a játékos emellett elveszíti a tornán szerzett 6570 eurós pénzdíját is.

Kyrgios jelenleg a világranglista 918. helyén áll, és idén mindössze négy egyéni mérkőzést játszott; térd- és csuklósérülései miatt az elmúlt években alig tudott pályára lépni. Legutóbb Wimbledonban szerepelt párosban, ahol Alekszandr Bublik oldalán már az első körben búcsúzott.

A pozitív teszt nyilvánosságra kerülésekor Kyrgios közölte, hogy visszavonul a közösségi médiától és a nyilvános élettől, hogy "rendbe szedje magát". Egy Instagram-bejegyzésben arról írt, hogy a sérülések miatti kényszerpihenő hatalmas lelki és fizikai terhet rótt rá, a karrierje lezárásának elfogadása pedig nehezebbnek bizonyult, mint gondolta. "Mindez persze nem mentség arra, amit tettem" – tette hozzá.

Az eltiltás időtartama megegyezik Iga Świątekével, és két hónappal rövidebb Jannik Sinnerénél – miközben Kyrgios korábban mindkét ügyet "szörnyűnek" nevezte a tenisz számára, és túlságosan enyhe büntetésekről beszélt. A kokain a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) tiltólistáján stimulánsként, illetve visszaélésre alkalmas szerként szerepel.

Kyrgios pályafutása során hét ATP-tornát nyert, 2022-ben wimbledoni döntőt játszott, míg ugyanabban az évben Thanasi Kokkinakisszal az oldalán megnyerte az Australian Open férfi páros versenyét. A 2023 eleje óta lejátszott nyolc mérkőzéséből mindössze kettőt tudott megnyerni.