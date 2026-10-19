A hétvége európai labdarúgó-bajnokságaiban a tabellavezetők többsége sikerrel vette az akadályokat.
Meglepően vallott Marco Rossi: erre senki sem számított a magyar válogatottnál
Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya az ukránok elleni idegenbeli győzelmet követően őszintén beszélt a szerencse futballban betöltött szerepéről, a sűrű versenynaptár okozta nehézségekről, valamint az őt érő kritikákról. A szakember emellett kitért Szoboszlai Dominik teherbírására és Csányi Sándor töretlen bizalmára, továbbá felvetette azt a kérdést is, hogy vajon tényleg jót tesz-e a magyar csapatnak a Nemzetek Ligája A-divíziójába való feljutás - mondta a Nemzeti Sportnak adott interjújában.
A nagyszombati, Ukrajna elleni idegenbeli mérkőzésen aratott siker bebizonyította, hogy a futballban az apró részletek és a szerencse is döntő tényező lehet. Marco Rossi elárulta, hogy meccs közben nem a statisztikákra, hanem a saját megérzéseire hagyatkozik. Ennek volt köszönhető az is, hogy a pályán hagyta az első félidőben még küszködő, később sajnálatos módon megsérülő Tóth Milánt, aki végül fontos gólt szerzett.
A kapitány rávilágított, hogy el kell fogadni, a labdarúgásban a szerencsének is komoly szerepe van. Bár a hazai, elveszített ukrán meccsen a magyarok, az idegenbeli győztes találkozón pedig az ukránok találták el a kapufát, a különbséget csupán néhány centiméter és egy-egy fordulópont jelentette. Hasonlóan jó húzásnak bizonyult a győztes találatot jegyző belső védő, Csinger Márk bevetése is, akit már régóta figyelt a szakmai stáb, és a védelemben tapasztalható hiányzók miatt kapott egyre több lehetőséget.
A szeptemberi és októberi időszak összevonásával tizenegy nap alatt négy Nemzetek Ligája-mérkőzést kellett lejátszania a csapatnak, amit a szövetségi kapitány komoly problémának tart. Úgy véli, az UEFA az amúgy is túlterhelt versenynaptárral indokolatlanul nagy fizikai nyomás alá helyezi a játékosokat egy olyan évben, amikor nincs világ- vagy Európa-bajnokság.
A hosszabb, kéthetes összetartás egyetlen pozitívumát abban látta, hogy a csapatszellem tovább erősödött, és a fiatalok, valamint az újoncok beilleszkedése zökkenőmentes volt. A szakember hangsúlyozta, hogy a klubedzőkkel ellentétben neki pragmatikusan kell gondolkodnia, így nem ragaszkodik vakon egyetlen formációhoz sem, hanem mindig a rendelkezésre álló kerethez igazítja a taktikát – legyen szó négy- vagy háromvédős rendszerről –, szem előtt tartva a csapat stabilitását.
A válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik kapcsán Rossi kiemelte, hogy a középpályás kivételes játékintelligenciával rendelkezik, és veleszületett ösztönnel érzi, mikor kell gyorsítania, helyezkednie vagy éppen lassítania a játékot. Bár a közvélemény és a szurkolók gyakran tőle várják a meccset eldöntő villanásokat, a szakmai stáb számára a csapatért végzett fáradhatatlan mezőnymunkája és a hozzáállása a legértékesebb. Szoboszlai a sorozatterhelés ellenére mind a négy találkozón pályára lépett, és bár fáradtan tért vissza klubjához, sérülés nem hátráltatta.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Bár a válogatott a négy Nemzetek Ligája-mérkőzésen hét pontot szerzett, Rossit és a csapatot is érték kritikák, amelyeket a kapitány részben igazságtalannak tart. Kiemelte, hogy a közvéleményt sokszor aránytalanul nagy mértékben befolyásolja egy-egy rosszul sikerült mérkőzés – mint például a korábbi, Írország elleni vereség –, miközben a pozitív eredmények és a stabil teljesítmény hajlamosak háttérbe szorulni. Ebben a feszült időszakban különösen sokat jelentett számára Csányi Sándornak, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökének személyes támogatása, aki egy mélyponton, a telki edzőközpontban biztosította őt töretlen bizalmáról. Rossi pontosan tudja, hogy a futball íratlan szabályai szerint az eredménytelenség könnyen edzőváltáshoz vezethet, éppen ezért értékelte kiemelten az elnöki kiállást.
A magyar válogatott a jelenlegi állás szerint a saját kezében tartja a sorsát, és a novemberi mérkőzéseken – amennyiben sikeresen veszi az akadályokat Grúzia és Észak-Írország ellen – kiharcolhatja a feljutást a Nemzetek Ligája A divíziójába. Rossi ugyanakkor egy elgondolkodtató kérdést is felvetett azzal kapcsolatban, hogy egyáltalán hasznos-e a magyar futball számára a legmagasabb osztályban szerepelni. Tapasztalatai szerint a világklasszisokkal felálló topválogatottak elleni esetleges súlyos vereségek aránytalanul kemény, sokszor pusztító kritikát váltanak ki, miközben az olyan bravúros eredmények, mint a korábbi nagy csapatok elleni döntetlenek vagy győzelmek, hamar feledésbe merülnek a szurkolók emlékezetében.
Címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA
A hétvégi labdarúgó-program pénteken indul, és ezúttal is több izgalmas összecsapást tartogat.
Egyetlen belépővel hét embert próbált átverni a jegyüzér, aki több tízezer forintot csalt ki a magyar–ír focimeccsre készülő szurkolóktól.
Beindul a futball-nagyüzem a topligákban: fontos meccs vár a Barcelonára, előre menekülne a Manchester United
A hibátlan Barcelona Sevillában vizsgázik, az olasz élmezőnyben sorsdöntő csatákat vívnak, a Bundesligában pedig a Bayern München az RB Leipziget fogadja.
A listavezető Puskás Akadémia Újpesten, a Ferencváros Kisvárdán lép pályára.
Újabb részletek Gulácsi Péter kirablásáról: luxustáskát, Rolex-órákat zsákmányoltak a fegyveresek a kapus családjától
A rablók egyike fegyvert fogott a házaspárra, majd elsőként a mobiltelefonjaikat vették el tőlük, hogy megakadályozzák a segítségkérést.
Magyarország a harmadik helyre került a 2036-os olimpia és paralimpia megrendezéséért érdeklődő országok között a Magyar Paralimpiai Bizottság munkatársainak összeállítása szerint.
A városvezető szerint a magyar társadalomnak égető szüksége van egy nagy, közös sikerélményre.
Négy csuklyás férfi rabolta ki Gulácsi Pétert: feleségét is sakkban tartották a fegyveresek, kirámolták a széfet
A spanyol hatóságok tájékoztatása szerint fegyverrel kényszerítették a Villareal kapusát, hogy nyissa ki a széfet és adja át az értékeket.
Nemcsak Gulácsi Péter, hanem több más futballsztár is betörők célpontjává vált az elmúlt hónapokban Spanyolországban.
Fejlemények a Gulácsi Péter elleni rablótámadásról: megszólalt a Villareal edzője, nem tudni, mikor állhat újra edzésbe
Arról nincs hír, a magyar kapus mikor áll újra edzésbe a Villarealnál Gulácsi Péter.
Itt a bejelentés a Bajnokok Ligája-meccs előtt: fegyveres rablás miatt nem lép pályára Gulácsi Péter
Fegyveres rablók törtek be Gulácsi Péter otthonába Spanyolországban, miközben a magyar válogatott kapus a feleségével és két kisgyermekével tartózkodott a házban.
A sorozatos botrányok ellenére a sportvezető nem kíván távozni, és a jövő márciusi újraválasztására készül.
Hivatalos, új Forma-1-es futam érkezik a naptárba: a világ egyik legszegényebb ország rendezhet versenyt
Több mint három évtized után visszatérhet Afrikába a Forma–1: a világbajnokság szervezői tízéves megállapodást kötöttek Ruandával az Afrikai Nagydíj megrendezéséről.
A magyar sport közpénzből történő finanszírozását alakítaná át az MKT: világosabb szabályokat és a támogatások gazdasági hatásainak mérlegelését sürgetik.
Szoboszlai nélkül zakózott a Liverpool, tovább hengerel a Barcelona: mozgalmas hétvége volt az európai klubfociban
A Barcelona hibátlan mérleggel száguld a La Ligában, a Manchester City pedig magabiztos győzelemmel erősítette meg vezető pozícióját a Premier League-ben.
A négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte a vasárnapi Forma-1-es Szingapúri Nagydíjat,
Vasárnapi fociprogram: Liverpool–Manchester City rangadó, rajnai derbi és magyar bajnoki csaták várnak a szurkolókra
A Premier League csúcsrangadója mellett a hazai bajnokságban is parázs hangulatú meccsek várhatók
Dráma az Esztergom-félmaratonon: futás közben esett össze a férfi, ezen a gyors döntésen múlott az élete
Sikeresen újraélesztettek egy férfit az Esztergom-félmaratonon, miután futás közben összeesett, és leállt a légzése.
-
300 ezres kárgaranciát is érhet a jól felszerelt vadriasztó, de sok autós egy alapvető dolgot ront el
A vadriasztóhoz járó akár 300 ezer forintos kárgarancia érvényesítésénél a megfelelő felszerelés is kulcsfontosságú lehet.
-
Évi 260 ezer forintot is spórolhatunk (x)
Lakásvásárláskor a vételár és a törlesztőrészlet mellett a mindennapi utazások költségét is érdemes mérlegelni.
-
Több millió forint pluszt is jelenthet, ha 10 évvel korábban kezdünk el félretenni a nyugdíjra (x)
A nyugdíj még távolinak tűnhet pályakezdőként, családalapításkor vagy vállalkozásépítés közben.
-
Sok céges ajándék végzi a fiók mélyén: hogyan válasszunk olyat, amelynek valóban örülnek a kollégák? (x)
Egy céges ajándéknál könnyű melléfogni: a sokadik logózott toll vagy notesz gyakran nem jelent valódi értéket a munkatársaknak és üzleti partnereknek.