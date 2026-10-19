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Debrecen, 2026. június 9.Marco Rossi szövetségi kapitány a Magyarország - Kazahsztán barátságos labdarúgó-mérkőzésen a debreceni Nagyerdei Stadionban 2026. június 9-én.MTI/Czeglédi Zsolt
Sport

Meglepően vallott Marco Rossi: erre senki sem számított a magyar válogatottnál

Pénzcentrum
2026. október 19. 13:21

Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya az ukránok elleni idegenbeli győzelmet követően őszintén beszélt a szerencse futballban betöltött szerepéről, a sűrű versenynaptár okozta nehézségekről, valamint az őt érő kritikákról. A szakember emellett kitért Szoboszlai Dominik teherbírására és Csányi Sándor töretlen bizalmára, továbbá felvetette azt a kérdést is, hogy vajon tényleg jót tesz-e a magyar csapatnak a Nemzetek Ligája A-divíziójába való feljutás - mondta a Nemzeti Sportnak adott interjújában.

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A nagyszombati, Ukrajna elleni idegenbeli mérkőzésen aratott siker bebizonyította, hogy a futballban az apró részletek és a szerencse is döntő tényező lehet. Marco Rossi elárulta, hogy meccs közben nem a statisztikákra, hanem a saját megérzéseire hagyatkozik. Ennek volt köszönhető az is, hogy a pályán hagyta az első félidőben még küszködő, később sajnálatos módon megsérülő Tóth Milánt, aki végül fontos gólt szerzett.

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A kapitány rávilágított, hogy el kell fogadni, a labdarúgásban a szerencsének is komoly szerepe van. Bár a hazai, elveszített ukrán meccsen a magyarok, az idegenbeli győztes találkozón pedig az ukránok találták el a kapufát, a különbséget csupán néhány centiméter és egy-egy fordulópont jelentette. Hasonlóan jó húzásnak bizonyult a győztes találatot jegyző belső védő, Csinger Márk bevetése is, akit már régóta figyelt a szakmai stáb, és a védelemben tapasztalható hiányzók miatt kapott egyre több lehetőséget.

A szeptemberi és októberi időszak összevonásával tizenegy nap alatt négy Nemzetek Ligája-mérkőzést kellett lejátszania a csapatnak, amit a szövetségi kapitány komoly problémának tart. Úgy véli, az UEFA az amúgy is túlterhelt versenynaptárral indokolatlanul nagy fizikai nyomás alá helyezi a játékosokat egy olyan évben, amikor nincs világ- vagy Európa-bajnokság.

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A hosszabb, kéthetes összetartás egyetlen pozitívumát abban látta, hogy a csapatszellem tovább erősödött, és a fiatalok, valamint az újoncok beilleszkedése zökkenőmentes volt. A szakember hangsúlyozta, hogy a klubedzőkkel ellentétben neki pragmatikusan kell gondolkodnia, így nem ragaszkodik vakon egyetlen formációhoz sem, hanem mindig a rendelkezésre álló kerethez igazítja a taktikát – legyen szó négy- vagy háromvédős rendszerről –, szem előtt tartva a csapat stabilitását.

A válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik kapcsán Rossi kiemelte, hogy a középpályás kivételes játékintelligenciával rendelkezik, és veleszületett ösztönnel érzi, mikor kell gyorsítania, helyezkednie vagy éppen lassítania a játékot. Bár a közvélemény és a szurkolók gyakran tőle várják a meccset eldöntő villanásokat, a szakmai stáb számára a csapatért végzett fáradhatatlan mezőnymunkája és a hozzáállása a legértékesebb. Szoboszlai a sorozatterhelés ellenére mind a négy találkozón pályára lépett, és bár fáradtan tért vissza klubjához, sérülés nem hátráltatta.

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Bár a válogatott a négy Nemzetek Ligája-mérkőzésen hét pontot szerzett, Rossit és a csapatot is érték kritikák, amelyeket a kapitány részben igazságtalannak tart. Kiemelte, hogy a közvéleményt sokszor aránytalanul nagy mértékben befolyásolja egy-egy rosszul sikerült mérkőzés – mint például a korábbi, Írország elleni vereség –, miközben a pozitív eredmények és a stabil teljesítmény hajlamosak háttérbe szorulni. Ebben a feszült időszakban különösen sokat jelentett számára Csányi Sándornak, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökének személyes támogatása, aki egy mélyponton, a telki edzőközpontban biztosította őt töretlen bizalmáról. Rossi pontosan tudja, hogy a futball íratlan szabályai szerint az eredménytelenség könnyen edzőváltáshoz vezethet, éppen ezért értékelte kiemelten az elnöki kiállást.

A magyar válogatott a jelenlegi állás szerint a saját kezében tartja a sorsát, és a novemberi mérkőzéseken – amennyiben sikeresen veszi az akadályokat Grúzia és Észak-Írország ellen – kiharcolhatja a feljutást a Nemzetek Ligája A divíziójába. Rossi ugyanakkor egy elgondolkodtató kérdést is felvetett azzal kapcsolatban, hogy egyáltalán hasznos-e a magyar futball számára a legmagasabb osztályban szerepelni. Tapasztalatai szerint a világklasszisokkal felálló topválogatottak elleni esetleges súlyos vereségek aránytalanul kemény, sokszor pusztító kritikát váltanak ki, miközben az olyan bravúros eredmények, mint a korábbi nagy csapatok elleni döntetlenek vagy győzelmek, hamar feledésbe merülnek a szurkolók emlékezetében.

Címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA 
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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