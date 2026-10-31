Újabb jelentős béremelést irányoz elő a 2027-es költségvetési törvényjavaslat az oktatásban dolgozóknak.
Megszólalt a nyugdíjszakértő: elkerülhetetlenné vált a hazai rendszer mélyebb reformja
A Tisza-kormány 2027-es költségvetési tervezete kiemelt figyelmet fordít a nyugdíjasok, különösen a legszegényebbek helyzetének javítására. Bár a bevezetendő új juttatások és a minimálnyugdíj emelése jelentős azonnali segítséget nyújt, a rendszer finanszírozása továbbra is feszített. A nyugdíjasok közötti növekvő jövedelmi szakadék mérsékléséhez, valamint a relatív elszegényedés megállításához elkerülhetetlenné váltak a mélyebb strukturális reformok - írta meg a Portfolión Farkas András nyugdíjszakértő.
A jövő évi büdzsé tervezete számos új szociális elemet tartalmaz. A minimálnyugdíj 120 ezer forintra emelkedik, a 146 ezer forint alatti ellátásokat sávosan kiegészítik, és bevezetik a nyugdíjas SZÉP-kártyát is. Emellett nő az árvaellátás, a rokkantsági és a rehabilitációs ellátás összege, az időskorúak járadéka pedig megduplázódik. Ezek az új intézkedések a már meglévő juttatásokkal – például a januári 3 százalékos, inflációkövető emeléssel, a 13. havi nyugdíjjal és a 14. havi nyugdíj első heti részletével – együtt komoly terhet rónak a költségvetésre.
Bár a számok abszolút értékben hatalmasnak tűnnek, és a nyugdíjkiadások a tervek szerint az idei 7,55 százalékról 2027-re a GDP 7,88 százalékára emelkednek, európai uniós összevetésben a magyar állam még mindig keveset fordít erre a területre. A finanszírozást nehezíti, hogy a korábbi években drasztikusan csökkentett szociális hozzájárulási adó (szocho) már csak a nyugdíjkassza bevételeinek alig több mint 41 százalékát fedezi. Így jövőre is több mint ezermilliárd forintot kell egyéb forrásokból előteremteni, még úgy is, hogy a többletjuttatások egy része a fogyasztási adókon keresztül gyorsan visszaáramlik az államkasszába.
A jelenlegi magyar modell túlzottan az államra támaszkodik, hiszen az időskori jövedelmek 85 százalékát az állami ellátás biztosítja. Miközben Nyugat-Európában – vagy éppen a jól működő brit automatikus beléptetési rendszerben – a munkáltatók is jelentős szerepet vállalnak a dolgozóik időskori öngondoskodásában, nálunk a foglalkoztatói nyugdíjpillér teljesen hiányzik. A helyzetet súlyosbítja, hogy az elmúlt évek szabályozása adózási szempontból elsorvasztotta a munkáltatói nyugdíjcélú támogatásokat. A fenntarthatóság érdekében a jövőben elengedhetetlen lesz a vállalatok ismételt bevonása, aminek első lépése az önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulások adómentessé tétele lehetne.
A finanszírozási gondokon túl a rendszer belső aránytalanságokat is szül, amelyek közül a legégetőbb a nyugdíjasok relatív elszegényedése. Mivel a bérek az elmúlt időszakban jóval gyorsabban nőttek az inflációnál, a régebben megállapított ellátások vásárlóereje drámai ütemben szakad le a friss nyugdíjakhoz és az aktív dolgozók keresetéhez képest. Ezt a leszakadást a jelenlegi, kizárólag az inflációt követő indexálási rendszer nem tudja megállítani. A megoldást a régiós országokban már alkalmazott vegyes indexálás jelenthetné, amely a pénzromlás üteme mellett a reálbér-növekedést is figyelembe veszi a nyugdíjemeléseknél.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Szintén sürgető probléma a nyugdíjas-társadalmon belüli jövedelmi olló szétnyílása. A mindenkit egységes százalékos mértékben érintő éves emelések, valamint a 13. és a fokozatosan bevezetett 14. havi nyugdíj a magasabb ellátásban részesülőknek összegszerűen lényegesen több többletpénzt jelentenek, mint a szegényebbeknek. Mivel Magyarországon nincs járulék- és nyugdíjplafon, a rendszerből hiányoznak a szolidaritási fékek. Ahhoz, hogy a társadalmi feszültségek ne fokozódjanak, az extra juttatásoknál szükség lenne alsó és felső korlátok beépítésére. A 2027-es költségvetésben szereplő minimálnyugdíj-emelés és a sávos kiegészítés már határozott lépés ebbe az irányba.
Végül a nyugdíjrendszer rugalmasságának kérdése is rendezésre vár. A nők kedvezményes nyugdíja (Nők 40) a korhatár 65 évre emelkedésével egyre nagyobb, nehezen fenntartható terhet jelent. Ahelyett, hogy a konstrukciót változatlan formában kiterjesztenék a férfiakra is, érdemes lenne visszatérni egy modern, rugalmas korhatár előtti nyugdíjazási modellhez. Ebben a rendszerben a korábbi visszavonulást bárki választhatná, ám az ellátást a korhatárig hátralévő évek számával arányos levonás (málusz) terhelné. Ezekkel a strukturális beavatkozásokkal a nyugdíjrendszer nemcsak igazságosabbá, hanem hosszú távon is fenntarthatóbbá válhatna.
Már minden kilencedik hagyatéki eljárásban szerepet kap az elhunyt végakarata, és öt év alatt 35 százalékkal nőtt az ilyen ügyek száma.
Spórolni kényszerül a nyugdíjasok kétharmada, időben csak minden hatodik tett félre: így kerülheted el, hogy te is erre a sorsra juss
Ez itt a Hetifókusz, a Pénzcentrum körképe, amelyben hétről hétre egy aktuális témát vagy szezonális kérdést veszünk górcső alá.
Farkas András nyugdíjszakértő szerint a tartós megoldást egy olyan új, sávos emelési rendszer jelentené.
Hozzányúl az állam a magánnyugdíj rendszeréhez: így ösztönöznék a befizetéseket, ezzel most sokan járhatnak jól Németországban
A reform lényeges pontja, hogy befizetésarányos támogatást vezetnek be: a német állam a kisebb összegű befizetésekhez nagyobb arányban járul hozzá.
Nagy bajban a magyar nyugdíjrendszer: milliók nyugdíjas évei kerülhetnek veszélybe, elkerülhetetlen az átfogó reform
A magyar nyugdíjrendszer egyre kevésbé képes megőrizni az idősek életszínvonalát, miközben a finanszírozása is komoly kihívások elé néz
Álnyomozók és „csalipénz”, így működik az új átverés: több mint 100 milliót akartak kicsalni egy 74 éves nyugdíjastól
Álnyomozók hetekig manipuláltak egy 74 éves férfit, és több mint 100 milliót kértek tőle. Ezekkel a trükkökkel vadásznak most a csalók, beszéljünk róla idős szüleinkkel...
Rengeteg nyugdíjas kap vásárlási utalványt novemberben: mutatjuk, kik jogosultak rá és hogyan lehet átvenni
A támogatás nemcsak a 65 év feletti nyugdíjasoknak járhat, hanem bizonyos megváltozott munkaképességű ellátásban részesülőknek is.
Meglepő lehet, de a dolgozó nyugdíjasokat nem kizárólag anyagi megfontolások motiválják.
Sok nyugdíjas foghatja a fejét 2027-ben: ők lesznek a kormány nyugdíjreformjának legnagyobb vesztesei
Sokan elesnek a beígért egynegyed havi nyugdíjtól 2027-ben, cserébe a kormány 120 ezer forintra növeli a minimálnyugdíjat, és egyes nyugdíjasok SZÉP-kártyát is kapnak.
Lesz-e 14 havi nyugdíj 2027-ben? Kiderült az igazság: erre számíthatnak a magyar idősek februárban, nekik jár a juttatás
Összegyűjtöttük, hogy a 2027. évi költségvetés alapján mire számíthatnak a magyar idősek jövő februárban, kinek járhat 14 havi nyugdíj 2027-ben.
Komoly összegeket bukhat, aki benézi ezt a lépést a nyugdíjba vonulás előtt: fontos döntés vár az idősekre
Sok magánnyugdíjpénztári tagnak érdemes lehet visszalépnie az állami nyugdíjrendszerbe a nyugdíjba vonulás előtt.
Újabb bejelentés tett Magyar Péter: jöhet a 3%-os nyugdíjemelés 2027-ben, lesz 14. havi nyugdíj is és érkezik a nyugdíjas SZÉP-kártya
Kiderült, mekkora inflációval számol a kormány a következő évben, ami meghatározza a jövő évi nyugdíjemelést.
Ez durva! Ennyiből ússza meg a mindennapokat ez a nyugdíjas házaspár: miután letették a munkát jött életük nagy húzása
Angelyn és Richard Burk hajóutakra cserélte az otthoni életet, a hiteltörlesztés ugyanis drágább lett volna.
Nyugdíj utalás 2026 november: itt a hivatalos novemberi nyugdíj utalási dátum - Kisebb összeg érkezhet a vártnál?
Azok, akik postán kapják a nyugdíjat, 2026 novemberben is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére.
Hozzányúl a Tisza az egyik legfontosabb nyugdíjszabályhoz: sok idősnek jelenthet komoly pluszpénzt a változás
A társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezet szerint 2027 januárjától 120 ezer forint lenne a teljes öregségi nyugdíj minimuma.
Jöhet a rugalmas nyugdíjkorhatár? Fontos üzenetet kaptak az 50 pluszos magyarok: érik a sírig tartó tanulás
A rugalmasabb nyugdíjkorhatár és a munkaerőpiacról való fokozatosabb kivezetés is hozzájárulhatna ahhoz, hogy az 50 év felettiek tovább maradjanak aktívak.
Társadalmi egyeztetésen a kormány nyugdíjemelési terve: sok idős magyar a vártnál is nagyobb emelésre számíthat
A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta a nyugdíjemelési csomagot, amely az özvegyi nyugdíjakat, a rokkantsági és rehabilitációs ellátásokat és az árvaellátást is érinti.
10 ijesztő tény 2026-ban, amivel hamarosan minden magyar nyugdíjas szembesül - Erre még mindig nincs megoldást
Az elöregedő társadalmak egy olyan összetett válsághelyzetbe sodorják az országokat, amire hosszú távú és komplex megoldásokat lenne célszerű találni. Az átfogó nyugdíjreform ennek csak egy...
-
A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)
A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat.
-
Megbízható európai minőség a magyar piacon (x)
Észak-Európa egyik legnagyobb élelmiszergyártója áll a Sun Yan márka termékei mögött.
-
Miért nem működik a legtöbb vadriasztó? Itt a megoldás, amire igazi garanciát vállalnak. (x)
Nem kell többé bízni a hűtőrács mögé dugott műanyag sípokban.