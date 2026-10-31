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Sport

Valódi futballünnep vár a szurkolókra: óriási rangadókkal és magyar meccsekkel jön a szombati maraton

Pénzcentrum
2026. október 31. 10:16 6 perc

Október utolsó szombatja igazi futballünnepet ígér: Der Klassiker, milánói derbi, angol rangadók és rangos hazai meccsek várják a szurkolókat.

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Igazi futballmaraton vár a szurkolókra október 31-én, szombaton. Európa legnagyobb bajnokságaiban egymást követik a rangadók, a programban pedig három olyan összecsapás is szerepel, amely külön-külön is képes lenne elvinni a hétvége reflektorfényét. A Chelsea és a Manchester United már kora délután összecsap, este a Bayern München és a Borussia Dortmund vívja a német futball egyik legnagyobb rangadóját, később pedig Milánó két óriása, az AC Milan és az Inter találkozik egymással.

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A magyar szurkolóknak sem kell külföldre tekinteniük, ha izgalmas mérkőzéseket keresnek. Az OTP Bank Liga szombati programjában három találkozó szerepel, köztük az ETO FC és a Vasas FC összecsapása, amely két nagy múltú magyar klub presztízscsatájának ígérkezik.

Premier League: már délután egymásnak feszül a Chelsea és a Manchester United

A szombati futballprogram egyik legnagyobb érdeklődéssel várt mérkőzése a Chelsea és a Manchester United összecsapása lesz. A két együttes magyar idő szerint 13:30-kor lép pályára a Stamford Bridge-en, így már az ebéd utáni órákban komoly rangadóval indul a futballszombat.

A két klub rivalizálása hosszú múltra tekint vissza, ráadásul mindkét együttes számára fontos pontok forognak kockán. A londoniak hazai pályán szeretnének bizonyítani, a manchesteriek pedig egy idegenbeli sikerrel tehetnének újabb lépést bajnoki céljaik felé.

A délutáni programban a Manchester City is pályára lép. Pep Guardiola együttese a Brightont fogadja 16 órakor az Etihad Stadionban. Ugyanebben az idősávban további négy mérkőzést is rendeznek, a Bournemouth a Leedset, a Brentford a Nottingham Forestet, a Coventry a Sunderlandet, míg a Hull City az Ipswich Townt látja vendégül.

A Premier League késő délutáni találkozóján a Tottenham Hotspur a Crystal Palace-t fogadja 18:30-kor, a nap utolsó angol bajnokiján pedig az Aston Villa és a Fulham csap össze 21 órától a Villa Parkban.

A Premier League szombati programja:

Chelsea–Manchester United (13:30)
Bournemouth–Leeds United (16:00)
Brentford–Nottingham Forest (16:00)
Coventry City–Sunderland (16:00)
Hull City–Ipswich Town (16:00)
Manchester City–Brighton (16:00)
Tottenham Hotspur–Crystal Palace (18:30)
Aston Villa–Fulham (21:00)

Bundesliga: a Bayern és a Dortmund összecsapása viszi a prímet

A német futball hétvégi csúcspontja kétségkívül a Der Klassiker lesz. A Bayern München a Borussia Dortmundot fogadja az Allianz Arénában, a találkozó magyar idő szerint 18:30-kor kezdődik.

A két klub párharca a Bundesliga egyik legnagyobb presztízsű mérkőzése. A müncheniek és a dortmundiak összecsapása évek óta kiemelt figyelmet kap, hiszen a két csapat rendszerint a német bajnokság élmezőnyében küzd egymással.

A szombati Bundesliga-program már 15:30-kor elkezdődik. A Bayer Leverkusen a VfB Stuttgartot fogadja, az Augsburg a Freiburgot látja vendégül, a Borussia Mönchengladbach a Paderbornnal találkozik, a Werder Bremen a Hoffenheimet fogadja, míg a Schalke 04 az RB Leipzig ellen lép pályára. Az esti Bayern–Dortmund találkozó így egy sűrű német futballdélután méltó lezárása lehet.

A Bundesliga szombati programja:

Bayer Leverkusen–VfB Stuttgart (15:30)
FC Augsburg–SC Freiburg (15:30)
Borussia Mönchengladbach–SC Paderborn (15:30)
Werder Bremen–TSG Hoffenheim (15:30)
Schalke 04–RB Leipzig (15:30)
Bayern München–Borussia Dortmund (18:30)

Serie A: kettészakad Milánó, jön a Derby della Madonnina

Az olasz bajnokság szombati programjának legnagyobb eseménye az AC Milan és az Inter összecsapása lesz. A Derby della Madonnina ezúttal is a San Siróban várja a szurkolókat, a mérkőzés magyar idő szerint 20:45-kor kezdődik.

A milánói városi rangadó az európai futball egyik legnagyobb hagyományú párharca. A két klub nemcsak a városért, hanem a bajnoki presztízsért is küzd, a San Siro lelátóin pedig rendszerint különleges hangulat uralkodik. A találkozó minden idényben kiemelt jelentőséggel bír a szurkolók számára.

A derbi előtt két további Serie A-mérkőzést rendeznek. A Bologna 15 órakor fogadja a Monzát, az Udinese és az AS Roma pedig 18 órakor csap össze.

A Serie A szombati programja:

Bologna–Monza (15:00)
Udinese–AS Roma (18:00)
AC Milan–Inter (20:45)

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La Liga: a Barcelona hazai mérkőzése zárja a spanyol programot

A spanyol élvonalban négy mérkőzést rendeznek szombaton. A játéknap 14 órakor a Levante és az Atlético Madrid összecsapásával indul, majd 16:15-kor a Rayo Vallecano a Celta Vigót fogadja.

A harmadik találkozón a Real Betis és a Málaga csap össze 18:30-kor. A spanyol program legnagyobb érdeklődéssel várt összecsapása azonban az FC Barcelona mérkőzése lesz. A katalánok 21 órakor a Deportivo Alavést fogadják a Camp Nouban.

A Barcelona hazai találkozója kiváló esti programnak ígérkezik, bár a szurkolóknak érdemes figyelniük arra, hogy a kezdés mindössze 15 perccel követi az AC Milan–Inter rangadó rajtját.

A La Liga szombati programja:

Levante–Atlético Madrid (14:00)
Rayo Vallecano–Celta Vigo (16:15)
Real Betis–Málaga (18:30)
FC Barcelona–Deportivo Alavés (21:00)

OTP Bank Liga: három mérkőzés vár a magyar szurkolókra

A hazai élvonalban szintén mozgalmas szombat következik. Az OTP Bank Liga 12. fordulójában három találkozót rendeznek, az első mérkőzésen a Kispest-Honvéd FC fogadja a Kisvárda Master Good együttesét 15:45-től.

Ezt követően 17:45-kor a Zalaegerszegi TE és az MTK Budapest csap össze. A zalaiak hazai pályán szeretnének pontokat szerezni, a fővárosiak pedig idegenben próbálhatnak javítani a bajnoki eredményeiken.

A nap leginkább várt hazai találkozója 19:45-kor kezdődik, amikor az ETO FC a Vasas FC-t látja vendégül Győrben. Két komoly hagyományokkal rendelkező klub találkozik, így a presztízs mellett a bajnoki pontokért folyó küzdelem is különös jelentőséget adhat az összecsapásnak.

Az OTP Bank Liga szombati programja:

Kispest-Honvéd FC–Kisvárda Master Good (15:45)
Zalaegerszegi TE–MTK Budapest (17:45)
ETO FC–Vasas FC (19:45)

Ligue 1: egyetlen szombati mérkőzés maradt a francia élvonalban

A francia bajnokság szombati kínálata a többi topligához képest jóval szerényebb. A Ligue 1 kilencedik fordulójának programját több változtatás is érintette, a hatóságok kérésére ugyanis több találkozó időpontját módosították.

A Nice–Rennes mérkőzést péntekre hozták előre, a Lyon–Angers összecsapást vasárnapra tették át, a Lorient–Brest találkozót pedig hétfőre halasztották. Így szombaton egyetlen francia élvonalbeli mérkőzés marad a programban. A Troyes és a Le Mans összecsapása 20:45-kor kezdődik.

Így érdemes felépíteni a szombati futballmaratont

Aki a lehető legtöbb rangadót szeretné megnézni, annak már 13:30-kor érdemes bekapcsolnia a televíziót a Chelsea–Manchester United mérkőzés miatt. A délutáni órákban a Leverkusen–Stuttgart találkozó kínálhat izgalmas alternatívát, miközben a magyar bajnokság eseményeiről sem kell lemaradni.

A nap egyik csúcspontja 18:30-kor következik a Bayern München és a Borussia Dortmund rangadójával. Aki a magyar futballt választja, ugyanekkor még követheti az ETO FC és a Vasas összecsapásának első perceit is, hiszen a győri mérkőzés 19:45-kor kezdődik.

Az este újabb nagy eseményt tartogat, 20:45-kor ugyanis elrajtol a Derby della Madonnina, az AC Milan és az Inter összecsapása. Mindössze 15 perccel később, 21 órakor kezdődik a Barcelona hazai mérkőzése is, így a két találkozó között választani kell, vagy folyamatosan váltogatni a közvetítéseket.

Október utolsó szombatján tehát a futballrajongóknak aligha lesz idejük unatkozni. Az angol, német, olasz és spanyol rangadók mellett a magyar élvonal is tartogat érdekes párharcokat, így szinte egész nap egymást követik a képernyőn a fontos mérkőzések.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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