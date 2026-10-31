A skót élvonalbeli labdarúgó-bajnokság tette meg az első hivatalos lépést a szombat délutáni televíziós közvetítési tilalom eltörlése felé az Egyesült Királyságban.
Valódi futballünnep vár a szurkolókra: óriási rangadókkal és magyar meccsekkel jön a szombati maraton
Október utolsó szombatja igazi futballünnepet ígér: Der Klassiker, milánói derbi, angol rangadók és rangos hazai meccsek várják a szurkolókat.
Igazi futballmaraton vár a szurkolókra október 31-én, szombaton. Európa legnagyobb bajnokságaiban egymást követik a rangadók, a programban pedig három olyan összecsapás is szerepel, amely külön-külön is képes lenne elvinni a hétvége reflektorfényét. A Chelsea és a Manchester United már kora délután összecsap, este a Bayern München és a Borussia Dortmund vívja a német futball egyik legnagyobb rangadóját, később pedig Milánó két óriása, az AC Milan és az Inter találkozik egymással.
A magyar szurkolóknak sem kell külföldre tekinteniük, ha izgalmas mérkőzéseket keresnek. Az OTP Bank Liga szombati programjában három találkozó szerepel, köztük az ETO FC és a Vasas FC összecsapása, amely két nagy múltú magyar klub presztízscsatájának ígérkezik.
Premier League: már délután egymásnak feszül a Chelsea és a Manchester United
A szombati futballprogram egyik legnagyobb érdeklődéssel várt mérkőzése a Chelsea és a Manchester United összecsapása lesz. A két együttes magyar idő szerint 13:30-kor lép pályára a Stamford Bridge-en, így már az ebéd utáni órákban komoly rangadóval indul a futballszombat.
A két klub rivalizálása hosszú múltra tekint vissza, ráadásul mindkét együttes számára fontos pontok forognak kockán. A londoniak hazai pályán szeretnének bizonyítani, a manchesteriek pedig egy idegenbeli sikerrel tehetnének újabb lépést bajnoki céljaik felé.
A délutáni programban a Manchester City is pályára lép. Pep Guardiola együttese a Brightont fogadja 16 órakor az Etihad Stadionban. Ugyanebben az idősávban további négy mérkőzést is rendeznek, a Bournemouth a Leedset, a Brentford a Nottingham Forestet, a Coventry a Sunderlandet, míg a Hull City az Ipswich Townt látja vendégül.
A Premier League késő délutáni találkozóján a Tottenham Hotspur a Crystal Palace-t fogadja 18:30-kor, a nap utolsó angol bajnokiján pedig az Aston Villa és a Fulham csap össze 21 órától a Villa Parkban.
A Premier League szombati programja:
Chelsea–Manchester United (13:30)
Bournemouth–Leeds United (16:00)
Brentford–Nottingham Forest (16:00)
Coventry City–Sunderland (16:00)
Hull City–Ipswich Town (16:00)
Manchester City–Brighton (16:00)
Tottenham Hotspur–Crystal Palace (18:30)
Aston Villa–Fulham (21:00)
Bundesliga: a Bayern és a Dortmund összecsapása viszi a prímet
A német futball hétvégi csúcspontja kétségkívül a Der Klassiker lesz. A Bayern München a Borussia Dortmundot fogadja az Allianz Arénában, a találkozó magyar idő szerint 18:30-kor kezdődik.
A két klub párharca a Bundesliga egyik legnagyobb presztízsű mérkőzése. A müncheniek és a dortmundiak összecsapása évek óta kiemelt figyelmet kap, hiszen a két csapat rendszerint a német bajnokság élmezőnyében küzd egymással.
A szombati Bundesliga-program már 15:30-kor elkezdődik. A Bayer Leverkusen a VfB Stuttgartot fogadja, az Augsburg a Freiburgot látja vendégül, a Borussia Mönchengladbach a Paderbornnal találkozik, a Werder Bremen a Hoffenheimet fogadja, míg a Schalke 04 az RB Leipzig ellen lép pályára. Az esti Bayern–Dortmund találkozó így egy sűrű német futballdélután méltó lezárása lehet.
A Bundesliga szombati programja:
Bayer Leverkusen–VfB Stuttgart (15:30)
FC Augsburg–SC Freiburg (15:30)
Borussia Mönchengladbach–SC Paderborn (15:30)
Werder Bremen–TSG Hoffenheim (15:30)
Schalke 04–RB Leipzig (15:30)
Bayern München–Borussia Dortmund (18:30)
Serie A: kettészakad Milánó, jön a Derby della Madonnina
Az olasz bajnokság szombati programjának legnagyobb eseménye az AC Milan és az Inter összecsapása lesz. A Derby della Madonnina ezúttal is a San Siróban várja a szurkolókat, a mérkőzés magyar idő szerint 20:45-kor kezdődik.
A milánói városi rangadó az európai futball egyik legnagyobb hagyományú párharca. A két klub nemcsak a városért, hanem a bajnoki presztízsért is küzd, a San Siro lelátóin pedig rendszerint különleges hangulat uralkodik. A találkozó minden idényben kiemelt jelentőséggel bír a szurkolók számára.
A derbi előtt két további Serie A-mérkőzést rendeznek. A Bologna 15 órakor fogadja a Monzát, az Udinese és az AS Roma pedig 18 órakor csap össze.
Bologna–Monza (15:00)
Udinese–AS Roma (18:00)
AC Milan–Inter (20:45)
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
La Liga: a Barcelona hazai mérkőzése zárja a spanyol programot
A spanyol élvonalban négy mérkőzést rendeznek szombaton. A játéknap 14 órakor a Levante és az Atlético Madrid összecsapásával indul, majd 16:15-kor a Rayo Vallecano a Celta Vigót fogadja.
A harmadik találkozón a Real Betis és a Málaga csap össze 18:30-kor. A spanyol program legnagyobb érdeklődéssel várt összecsapása azonban az FC Barcelona mérkőzése lesz. A katalánok 21 órakor a Deportivo Alavést fogadják a Camp Nouban.
A Barcelona hazai találkozója kiváló esti programnak ígérkezik, bár a szurkolóknak érdemes figyelniük arra, hogy a kezdés mindössze 15 perccel követi az AC Milan–Inter rangadó rajtját.
Levante–Atlético Madrid (14:00)
Rayo Vallecano–Celta Vigo (16:15)
Real Betis–Málaga (18:30)
FC Barcelona–Deportivo Alavés (21:00)
OTP Bank Liga: három mérkőzés vár a magyar szurkolókra
A hazai élvonalban szintén mozgalmas szombat következik. Az OTP Bank Liga 12. fordulójában három találkozót rendeznek, az első mérkőzésen a Kispest-Honvéd FC fogadja a Kisvárda Master Good együttesét 15:45-től.
Ezt követően 17:45-kor a Zalaegerszegi TE és az MTK Budapest csap össze. A zalaiak hazai pályán szeretnének pontokat szerezni, a fővárosiak pedig idegenben próbálhatnak javítani a bajnoki eredményeiken.
A nap leginkább várt hazai találkozója 19:45-kor kezdődik, amikor az ETO FC a Vasas FC-t látja vendégül Győrben. Két komoly hagyományokkal rendelkező klub találkozik, így a presztízs mellett a bajnoki pontokért folyó küzdelem is különös jelentőséget adhat az összecsapásnak.
Az OTP Bank Liga szombati programja:
Kispest-Honvéd FC–Kisvárda Master Good (15:45)
Zalaegerszegi TE–MTK Budapest (17:45)
ETO FC–Vasas FC (19:45)
Ligue 1: egyetlen szombati mérkőzés maradt a francia élvonalban
A francia bajnokság szombati kínálata a többi topligához képest jóval szerényebb. A Ligue 1 kilencedik fordulójának programját több változtatás is érintette, a hatóságok kérésére ugyanis több találkozó időpontját módosították.
A Nice–Rennes mérkőzést péntekre hozták előre, a Lyon–Angers összecsapást vasárnapra tették át, a Lorient–Brest találkozót pedig hétfőre halasztották. Így szombaton egyetlen francia élvonalbeli mérkőzés marad a programban. A Troyes és a Le Mans összecsapása 20:45-kor kezdődik.
Így érdemes felépíteni a szombati futballmaratont
Aki a lehető legtöbb rangadót szeretné megnézni, annak már 13:30-kor érdemes bekapcsolnia a televíziót a Chelsea–Manchester United mérkőzés miatt. A délutáni órákban a Leverkusen–Stuttgart találkozó kínálhat izgalmas alternatívát, miközben a magyar bajnokság eseményeiről sem kell lemaradni.
A nap egyik csúcspontja 18:30-kor következik a Bayern München és a Borussia Dortmund rangadójával. Aki a magyar futballt választja, ugyanekkor még követheti az ETO FC és a Vasas összecsapásának első perceit is, hiszen a győri mérkőzés 19:45-kor kezdődik.
Az este újabb nagy eseményt tartogat, 20:45-kor ugyanis elrajtol a Derby della Madonnina, az AC Milan és az Inter összecsapása. Mindössze 15 perccel később, 21 órakor kezdődik a Barcelona hazai mérkőzése is, így a két találkozó között választani kell, vagy folyamatosan váltogatni a közvetítéseket.
Október utolsó szombatján tehát a futballrajongóknak aligha lesz idejük unatkozni. Az angol, német, olasz és spanyol rangadók mellett a magyar élvonal is tartogat érdekes párharcokat, így szinte egész nap egymást követik a képernyőn a fontos mérkőzések.
Az Adidas arra számít, hogy legnagyobb, ám jelenleg leggyengébben teljesítő európai piacán az idei év utolsó negyedévében újra növekedésnek indulnak az eladások.
Hol foglal helyet az angol focitörténelemben az Arsenal tegnapi, sokkoló kiesése? Itt az összes meglepő Ligakupa-eredmény az elmúlt 30 évből
Mikel Arteta csapata az angol ligarendszerben 84 hellyel lejjebb rangsorolt ellenfelével szemben bukott el az Emirates Stadionban.
1408 milliárd forint sorsa kerül terítékre: bárki megnézheti, melyik sportszervezet mennyi tao-támogatást kapott
Nyilvánossá vált az elmúlt 11 év sport-tao-támogatásainak adatbázisa, a rendszert jövőre közvetlen állami finanszírozás váltja fel.
A NOB a hónap elején megerősítette, hogy Magyarország, Németország, Katar, Dél-korea, a Dél-afrikai Köztársaság és Törökország mellett India is szeretne olimpiát rendezni.
Huszonöt év elteltével ismét angol játékos, a Bayern München 33 éves támadója, Harry Kane nyerte az Aranylabdát.
Aranylabda győztes 2026: négy AI modell jóslatát kértük ki – már szinte eldőlt, ő emelheti magasba a trófeát?
A 2026-os férfi Aranylabda átadására október 26-án, hétfőn, a londoni Palladium színházban kerül sor, magyar idő szerint 21 órától.
A Real Madridé lett az El Clásico, a Manchester City botlása is felkavarta az angol tabellát - óriási meglepetések a hétvégi fordulóban
A hétvégi fordulók után számos bajnokságban továbbra is holtverseny alakult ki az élen, miközben több meglepetés is színesítette a játéknapokat.
A sportösszeférhetetlenségi törvénymódosítás alapján az állami vezetők és pártelnökök a jövőben nem tölthetnek be vezető tisztséget a hazai sportszervezetekben.
Felfoghatatlan vagyont gyűjtött össze Cristiano Ronaldo: ennyit keresett eddig karrierjéből a sztárfocista
Cristiano Ronaldo lett az első aktív sportoló, akinek pályafutása során szerzett összbevétele meghaladta a kétmilliárd dollárt.
Több mint tíz év kihagyás után visszatér a profi labdarúgáshoz a 46 éves Ronaldinho, aki november 15-én mutatkozik be az olasz harmadosztályú Ravenna csapatában.
Szoboszlai Dominik biztosan kihagyja a Liverpool hétvégi, Brighton elleni bajnoki mérkőzését.
Meccsdömping jön a hosszú hétvégén: egymásnak feszülnek az európai foci óriásai, az El Clásico lesz a hab a tortán
A 2026. október 23-án kezdődő futballhétvége rangadók egész sorát hozza:
Izgalmas hosszú hétvége vár a magyar foci rajongóira: rangadók és kiesési csaták az OTP Bank Liga 11. fordulójában
Az OTP Bank Liga 11. fordulójában a listavezető Puskás Akadémia a sereghajtó Nyíregyházát, a Győri ETO az Újpestet, a Ferencváros pedig az MTK-t fogadja
Közben közeledik a 2027-es elnökválasztás, amelyen egy korábbi svájci válogatott labdarúgó már jelezte indulási szándékát.
A lehetséges 2036-os, 2040-es vagy 2044-es olimpia kapcsán a közbeszédet gyakran a gazdasági megtérülés és az infrastrukturális költségek uralják.
Jövőre végleg megszűnik a több mint másfél évtizede működő, sportcélú TAO-támogatási rendszer
Váratlan fordulat a tisztújítás előtt: távozik a Ferencváros elnökségéből a nagyvállalati csúcsvezető
Távozik a Ferencvárosi Torna Club (FTC) elnökségéből Rékasi Tibor, a Magyar Telekom vezérigazgatója a jövő heti tisztújító közgyűlésen.
A Wizz Air és a BSI együttműködésének meghosszabbítása egyben hosszú távú elköteleződés a futóközösség mellett.
-
A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)
A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat.
-
Megbízható európai minőség a magyar piacon (x)
Észak-Európa egyik legnagyobb élelmiszergyártója áll a Sun Yan márka termékei mögött.
-
Miért nem működik a legtöbb vadriasztó? Itt a megoldás, amire igazi garanciát vállalnak. (x)
Nem kell többé bízni a hűtőrács mögé dugott műanyag sípokban.