A javaslatok között kiemelt szerepet kap az energiahatékonysági beruházások támogatása és az épületállomány korszerűsítése.
Olcsóbb lesz az új lakás, mint a használt? Fontos részleteket közöltek az új támogatott hitelről
Új, államilag támogatott lakáshitel-konstrukcióval, a Wekerle Plusz Programmal kívánja ösztönözni a lakásépítéseket és fékezni az ingatlanárak emelkedését a kormány, miközben közvetlen segítséget nyújt a fiataloknak az első otthonuk megszerzéséhez – jelentette be Facebook-videójában Kármán András pénzügyminiszter.
A lépésre azért volt szükség, mert az elmúlt években drasztikusan visszaesett a hazai lakásépítések száma, 2025-ben ugyanis 57 százalékkal kevesebb új ingatlan épült Magyarországon, mint 2020-ban. A szűkülő kínálat jelentősen felhajtotta az árakat, így csak a tavalyi évben országosan, nominális értéken 23,5 százalékkal drágultak a lakások. A tárcavezető szerint a kedvezőtlen piaci folyamatokhoz a korábbi Otthon Start program is hozzájárult, mivel az nem tett különbséget a használt és az új ingatlanok között, így nem ösztönözte az új építkezéseket.
„A hibás konstrukció és a lakásállomány bővülésének elmaradása azt eredményezte, hogy még inkább elszabadultak az ingatlanárak, és egyre nehezebbé vált a fiatalok számára az otthonteremtés" – fogalmazott a pénzügyminiszter.
A most induló Wekerle Plusz Program szabályait ezért úgy alkották meg, hogy a feltételek sávosan, az ingatlan típusától függően alakuljanak. A konstrukció keretében legfeljebb 50 millió forintnyi hitel vehető fel, a kamattámogatás pedig a teljes, akár 25 éves futamidő alatt garantálja a fix kamatozást. Új lakás vásárlása vagy építése esetén a kamat mindössze 3 százalék, míg használt ingatlan vásárlásakor 5 százalék lesz, ami még mindig érdemben a piaci kamatszint alatt marad.
A tárcavezető a differenciálás kapcsán hangsúlyozta, hogy „nagyon fontos, hogy az ingatlanpiac kínálati oldala élénküljön, több lakás épüljön egy évben Magyarországon", a támogatási rendszer pedig "ne egyszerűen a meglévő használt lakásoknak a vásárlását gerjessze".
Az új építések felpörgetésével a program közvetett módon a gyors árnövekedés letörését is segíti. Kármán András emellett előrevetítette, hogy a már meglévő hazai ingatlanállomány korszerűsítését egy külön felújítási program szolgálja majd.
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Címlapkép: Bruzák Noémi, MTI/MTVA
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